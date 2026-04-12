Alcalde de Coral Gables: "Quieren meterles miedo a los residentes" sobre el referendo

Entre las reformas más significativas destacan el traslado de los comicios de abril en años impares a noviembre en años pares para coincidir con las elecciones nacionales, la creación de la oficina del inspector general y que los votantes aprueben un aumento salarial para los funcionarios electos.

Mientras algunos líderes locales cuestionan esta consulta, otros la defienden como un mecanismo para motivar una mayor participación ciudadana en las elecciones y en las decisiones importantes de esa municipalidad.

En medio de esta polarización, el alcalde Vince Lago concedió una entrevista a DIARIO LAS AMÉRICAS con el propósito de defender la legitimidad de los comicios por correo y rebatir algunas acusaciones de sus críticos.

-Este referéndum no cuenta con centros físicos de votación y se realiza a través del correo postal. ¿Qué responde usted a las personas que dicen desconfiar de esta modalidad de comicios?

Le doy las gracias a Alina García del Departamento de Elecciones por la labor que ha hecho. Este es un proceso protegido en el que, según me explicó Alina García, no hay posibilidad de hacer fraude. El señor [comisionado] Ariel Fernández lo que dijo es incorrecto e injusto [en una entrevista previa con DLA], porque esto les pone mucho miedo a las personas, especialmente a los mayores. No hay ninguna razón para tener preocupación sobre el proceso electoral. ¿Por qué decidimos hacerlo de esta manera? La próxima elección [regular] de Coral Gables es en abril de 2027. En esa contienda estaré con otros dos comisionados, el mismo Ariel Fernández y Melissa Castro. Ellos prefieren las elecciones en abril por una razón: porque cuando fueron elegidos nada más salieron a votar 5.000 o 6.000 personas, porque yo no estuve en la boleta. En la última elección de abril de 2025, cuando yo estuve en la boleta, casi salieron 11.000 personas a votar. Ellos prefieren menos votantes, lo han dicho claramente, porque pueden controlar la votación. Eso para mí es injusto e incorrecto; yo prefiero más votantes. Entonces, si yo hubiera esperado hasta abril de 2027 por la elección [incluido el referendo en curso], y los residentes cambian las elecciones para noviembre, como hicieron en Surfside y en South Miami el año pasado por el ahorro que representa a las ciudades y muchos más votantes, y se cambian las elecciones de abril de 2027 para noviembre de ese año, se extendería mi término [mandato] por 16 meses [hasta noviembre de 2028 porque las elecciones serían en año par]. Eso no es justo y no es correcto. Por eso decidí, con mis colegas en la Comisión, tener una elección por boleta [postal] en [este] abril y si los residentes aprueban mover las elecciones regulares a noviembre, vamos a tener la elección en noviembre de este mismo año 2026. Así que no voy a extender mi término por 16 meses; voy a acortar mi término por cuatro meses [saliendo en noviembre de 2026 en lugar de abril de 2027]. Eso es lo justo y lo correcto para proteger a nuestra democracia. Y eso no es lo que quieren hacer Ariel [Fernández] y Melissa [Castro], que se esconden diciendo que hay fraude o posibilidad de fraude, cuando Alina García y todas las personas de esta comunidad han dicho claramente que eso es incorrecto y que lo dicen para meter miedo a los residentes, porque saben que las personas quieren este cambio de mover las elecciones de abril a noviembre.

-¿Considera usted que la Comisión cometió un error de cálculo en 2025 al intentar cambiar el ciclo electoral de Coral Gables sin la validación del pueblo?

No. Nosotros le preguntamos a nuestra abogada de la Ciudad, Cristina Suárez, sobre si nosotros podíamos hacerlo por nuestro charter [carta constitutiva] y ella dijo claramente “Sí”, pero después la Ciudad de Miami también trató de hacer lo mismo y hubo un litigio. Nosotros nunca nos metimos en ese pleito; esperamos que el juez tomara su decisión para actuar según la ley. El juez habló, y nosotros decidimos hacer un referéndum. Ahora espero que los residentes salgan a votar; y sé que están saliendo, muchos me están llamando, mandando correos. Las personas están muy interesadas en estos ocho referéndums y quieren alzar la voz para cambiar cómo hacemos las cosas en Coral Gables.

-La creación de la oficina del Inspector General para investigar y auditar la gestión municipal es otra de las preguntas a los votantes. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta nueva figura?

Durante el tiempo que eliminaron al administrador Peter Iglesias, y trajeron a Amos Rojas, aquí estaba el comisionado Kirk Menéndez, que fue mi rival para el puesto de alcalde y perdió por casi 19%. Gritaron ‘¡corrupción, corrupción, corrupción!’ en la Comisión, y fue entonces cuando propuse traer a un inspector general y que empezáramos con mi oficina, para mirar dónde estaba la corrupción. El alcalde no tiene policía, no tiene un conductor, no tiene carro, no tiene tarjeta de crédito, el alcalde tiene 5.000 dólares, que es parte de su oficina y para comprar supplies (suministros). Yo escribí una ley, que es un requerimiento, que cada año el alcalde y la Comisión tienen que elaborar un memo y tienen que enseñárselo al público diciendo adónde se gastaron los 5.000 dólares y mostrando los recibos. Yo planteé algo muy claro: si unos no tuvieron ningún problema en aumentarse el salario en un 101%, una movida que nos costó casi 300.000 dólares adicionales del presupuesto para repartir entre cinco comisionados, ¿cómo es posible que tengan dinero para subirse el sueldo, pero digan que investigar la corrupción es muy caro? Yo no le puedo poner un precio a frenar la corrupción. Es un tema demasiado serio como para decir 'cuesta mucho'. La corrupción en el gobierno hay que pararla a toda costa. Como no quisieron al inspector general, me fui al Condado [Miami-Dade] a hablar con la comisionada Raquel Regalado y con la alcaldesa Daniella Levine Cava para que nos prestaran a su inspector general. Volví a la Comisión y lo presenté. Dijeron que no lo necesitamos y Ariel Fernández y Melissa Castro votaron en contra. ¿Por qué votaron en contra? Cuando la Comisión cambió en 2025 y entró el comisionado Richard Lara, logramos con Rhonda Anderson (también comisionada) aprobar los referendos. La propuesta del inspector general dice “as needed” (según sea necesario) en la boleta. Es un inspector general del sector privado, que no trabaja en la Ciudad de Coral Gables, una persona calificada, y que no le cueste ningún dinero a la Ciudad hasta el momento que se requiera por un caso. No va a costar un millón de dólares y, como han cambiado las leyes en la Comisión de Ética del Condado, no se aceptarán anónimos. Esto se tiene que hacer con el nombre de la persona y tiene que explicar claramente cuál es el tema de corrupción. Le pido a los residentes que apoyen este referéndum.

-La sexta enmienda exigiría que un aumento en la compensación económica de los funcionarios electos debe ser aprobado de forma obligatoria por los votantes.

Fui yo quien trajo este referéndum. ¿Por qué? Hace dos años, escondieron en el presupuesto, y yo lo encontré con Rhonda Anderson, que ellos habían aumentado los salarios de la Comisión por 101%. Les dije que me estaban forzando a votar en contra del presupuesto, que yo quería apoyar a los empleados, pero que no podía votar un aumento de 101% sin que hablaran los residentes. Les supliqué que sacáramos ese tema y votáramos por el presupuesto sin ese aumento. Ariel Fernández, Melissa Castro y Kirk Menéndez dijeron que no, que el presupuesto se quedaba así. Por eso presenté este referéndum. Cuando cambió la Comisión con Richard Lara devolvimos los salarios al número original, y quitamos también el aumento del expense account (cuenta de gastos) y el car allowance (asignación para automóvil). Si ahora los residentes deciden que nosotros hemos hecho un buen trabajo y deberíamos recibir un aumento de salarios, estoy completamente a favor, pero los residentes deben tener la última decisión.

Comisionados reaccionan

Ariel Reyes, comisionado de Coral Gables, reaccionó a los cuestionamientos del alcalde Vince Lago, y dijo: “Los ataques de Vince Lago, como siempre, suelen dividir y destruir. Él estaba en total desacuerdo con este cambio hasta que sus dos candidatos, con grandes montos de fondos, perdieron ante dos candidatos, Melissa Castro y yo, que abogamos por los residentes y no abogamos por los intereses especiales y los desarrolladores que respaldan a Lago y sus candidatos.

El cambio de la elección a noviembre quita el enfoque de los intereses locales y los mueve hacia los asuntos federales y estatales. Las elecciones locales deben de decidirse en discusiones sobre la seguridad de nuestras calles, el desarrollo y los temas locales no sobre temas como inmigración o relaciones internacionales.

El tema del inspector general no está definido en este referendo. ¿Cómo se crea? ¿Quién lo emplea? ¿Cuánto nos cuesta? Yo pedí que estas respuestas se contestaran antes de poner el asunto en la boleta. Un inspector general no debe ser empleado ni debe de rendirle cuentas a las mismas personas que lo emplean. El ‘disco roto’ de Lago ya cansa. Yo voté a favor de bajar los salarios. Convenientemente, a él se le olvida esta verdad”.

"Garantizar confianza"

Por su parte, la comisionada Melissa Castro afirmó: “el alcalde Vince Lago hizo varias afirmaciones sobre mí que no reflejan con precisión lo ocurrido y que reducen temas complejos a narrativas políticas convenientes”.

Sobre la fecha de las elecciones, Castro sostuvo que “esto no es un tema de ‘más votantes’ o ‘menos votantes’. Ese planteamiento es simplista y no aborda el fondo del asunto”.

Y luego agregó: “La pregunta real es quién termina influyendo en nuestras elecciones locales: los residentes de Coral Gables o el dinero externo y las dinámicas partidistas que entran cuando se mezclan elecciones municipales con elecciones nacionales. Mover las elecciones a noviembre no garantiza una participación más informada. Lo que sí hace es abrir la puerta a mayor influencia de PACs, dinero externo y agendas que no responden a nuestra comunidad. También es contradictorio presentar el voto por correo como si no tuviera implicaciones o preocupaciones legítimas. Este es un tema que ha sido ampliamente debatido precisamente por la necesidad de garantizar confianza, controles y transparencia. Ignorar esas preocupaciones mientras se descalifica a quienes piden claridad simplemente no es consistente. Sobre el tema del fraude, tampoco es correcto decir que se está ‘creando miedo’. Lo que se ha planteado es la necesidad de confianza, claridad y salvaguardas en el proceso. La integridad electoral depende de sistemas sólidos, no de interpretaciones políticas”.

En cuanto al inspector general, la comisionada señaló que “después de tantas acusaciones y situaciones que han puesto a la ciudad bajo escrutinio público, es evidente que Coral Gables necesita supervisión fuerte. Pero también necesita hacerse correctamente. El lenguaje del referéndum permite la contratación de un Inspector General a través de terceros. Esa ambigüedad no es menor. Abre la puerta a la politización y al uso indebido de esa figura. Un inspector general no puede convertirse en una herramienta para presionar o perseguir a comisionados dependiendo de quién tenga la mayoría. Y ese riesgo no es teórico. Cuando se combinan estructuras ambiguas con una mayoría alineada en una misma dirección, se crea un entorno donde las decisiones pueden inclinarse hacia intereses específicos sin el balance adecuado. Eso es precisamente lo que preocupa a muchos residentes cuando ven el rumbo que se está intentando tomar en la ciudad. Si se va a implementar un inspector general, debe ser verdaderamente independiente, con reglas claras y sin espacios para abusos. La supervisión no se puede improvisar ni diseñar de forma ambigua. Además, lo que se ha presentado no ofrece suficiente claridad en su estructura, costos ni ejecución”.

Respecto al aumento salarial, la legisladora de Coral Gables apuntó que “afirmar que esto se ‘escondió’ no es correcto. Este tema se discutió públicamente en múltiples reuniones de comisión. Fue un proceso abierto y transparente. La compensación no se había actualizado en décadas, mientras que las responsabilidades del cargo han aumentado significativamente. Esto no fue un tema de beneficio personal, sino de corregir una estructura desactualizada y permitir que más personas calificadas puedan aspirar a servir. Cuando el alcalde Vince Lago describe este proceso como algo oculto, está dejando fuera información clave sobre cómo realmente se llevó a cabo. Al final, estos referéndums no ocurren en el vacío. Tienen consecuencias reales sobre el futuro de la ciudad. Los residentes merecen entender no solo lo que se propone, sino también cómo estas decisiones pueden impactar el equilibrio en la toma de decisiones y el modelo de ciudad que queremos mantener. Cuando se omite contexto o se presentan conclusiones sin sustento completo, se desinforma. Mi enfoque es claro: proteger a los residentes, defender el carácter de Coral Gables y asegurar que las decisiones se tomen con transparencia y con equilibrio, no respondiendo a presiones ni a intereses particulares”.