Alcalde de Hialeah perdona a tres cerditos por Navidad

“Aunque el evento de hoy tratamos de hacerlo con espíritu festivo, estoy orgulloso de poder participar en esta escuela y hablar de nuestras tradiciones. En sentido de humor, proclamo que estos tres cochinitos sean perdonados, por lo que no van a estar en ningún plato el 24 de diciembre”, dijo el edil Bovo.

Por otra parte, la presencia del alcalde en este plantel educativo tiene el objetivo de visibilizar lo que ocurre allí.

“Queríamos hacer un reconocimiento a esta secundaria donde tienen básicamente una finca en la que los estudiantes adquieren conocimiento, más allá de las Matemáticas y la Lectura”.

Anthony Torres Rojas, alumno de la escuela, explicó que la granja es parte del currículo docente. Los propios alumnos se encargan del cuidado de los animales.

“Nosotros compramos los animales cuando son pequeñitos y los cuidamos, los alimentamos hasta que crecen. Luego los vendemos y ganamos dinero. Los compramos por 500 dólares y después los vendemos en $1.000 o más, dependiendo del animal que sea”, explicó Torres.

“Con el dinero que obtenemos de la venta compramos nuevas crías. Ella [Ángela Rodríguez] usó su dinero para comprarse una vaca”, intervino Alejandro Alonso.

La estudiante Leyla King señaló que aunque ella no tiene animales en la granja, le gusta mucho lo que hacen sus compañeros de clase. “It is very cool”.

En este contexto, Lucy Triga, directora de la escuela, quiso dejar claro que “tenemos la mejor granja de todo Hialeah”.

También manifestó su emoción con la visita del alcalde, “los alumnos están muy contentos de que haya venido”.

Sobre la finca, indicó que los niños son quienes se encargan de todo el cuidado de los animales, aprenden el sentido de la responsabilidad. “Incluso en las vacaciones de invierno, ellos se la pasan aquí manteniendo la granja”.

Los alumnos de la escuela aprenden sobre la vida de estos animales, sus alimentos, cómo cuidarlos. También es una forma de comprender la economía.

“Durante los veranos, los estudiantes van a las ferias y adquieren los animales que desean criar. Por ejemplo, una estudiante de octavo grado [Ángela Rodríguez] el año pasado crió un cordero y este año quiso criar un animal más grande y compró un toro. El animal pesa 950 libras y ella es pequeñita, sin embargo, lo cría y lo cuida todos los días”.

“Los alumnos van a Miami-Dade Fair & Exposition, donde subastan los animales que han criado”, explicó la directora muy orgullosa del trabajo de sus alumnos y aclaró: “el dinero es de los niños”.

