Alcaldesa de Doral destaca avances en seguridad, parques y finanzas en Discurso del Estado de la Ciudad

Christi Fraga, alcaldesa de Doral durante el discurso del Estado de la Ciudad.

MIAMI .– Con un discurso marcado por el optimismo y la rendición de cuentas, la alcaldesa Christi Fraga presidió el evento del Estado de la Ciudad 2025 en el Trump National Doral , donde presentó los principales avances de su administración en seguridad , parques , infraestructura y finanzas, al tiempo que delineó una visión de ciudad “segura, conectada y llena de oportunidades”.

En su alocución de este jueves 23 de octubre, Fraga destacó la culminación del Doral Central Park, hoy uno de los parques más grandes de Miami-Dade, con un Centro Comunitario y de Acondicionamiento Físico y un Centro Acuático de clase mundial que ya ofrece programas de natación y entrenamiento competitivo.

TRADICIONES La Feria de Cali llega al Doral con sabor, ritmo y color

En ese marco, anunció una alianza con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) que convierte a su equipo de natación y clavados en residente oficial del Doral Aquatic Center. Asimismo, subrayó la expansión de actividades para adultos mayores y personas con necesidades especiales, reforzando la inclusión como prioridad municipal.

Entre los eventos comunitarios más destacados del año, Fraga celebró el regreso de la fiesta del 4 de Julio en el nuevo parque y la recaudación de más de 300.000 dólares durante la gala benéfica inaugural del Alcalde y el Jefe de Policía, en beneficio de la fundación Parks and Police 4 Kids.

Inversión récord en seguridad pública

En materia de seguridad, la alcaldesa enfatizó que el 43% del presupuesto municipal se ha destinado a proteger a las familias doraleñas, la inversión más alta en la historia de la ciudad.

El Departamento de Policía de Doral incorporó nuevos oficiales y asistentes de servicios, creó unidades especializadas en fraude, conducción agresiva y respuesta en parques, y obtuvo la reacreditación oficial gracias a sus estándares de profesionalismo.

Fraga también reconoció la labor de los agentes que han demostrado valentía en el cumplimiento de su deber, destacando al Oficial Jhojan Gallo. Asimismo, adelantó los planes para una nueva sede policial moderna y mejor ubicada, con programas de entrenamiento y preparación ante los grandes eventos que se aproximan a la región.

Infraestructura, movilidad y sostenibilidad

La mandataria informó que este año se destinaron más de 5.5 millones de dólares en proyectos de carreteras y drenaje, enfocados en reducir inundaciones y mejorar el flujo de aguas pluviales.

También se amplió el servicio del Trolley de Doral y de Freebee, se aprobaron medidas para regular la micromovilidad, y se implementaron mejoras en señales, iluminación y embellecimiento urbano.

Fraga reafirmó el compromiso de su administración con la mejora de la NW 25th Street y anunció el Proyecto de Paradas de Trolley, que busca optimizar la comodidad y accesibilidad de los usuarios del transporte público.

Fortaleza fiscal y transparencia gubernamental

La alcaldesa celebró las calificaciones crediticias AAA consecutivas otorgadas por S&P y Fitch, además de los reconocimientos de la Asociación de Oficiales de Finanzas Gubernamentales (GFOA), reflejo de una gestión financiera sólida y transparente.

El presupuesto municipal para el año fiscal 2026 fue aprobado de forma balanceada, con reservas estables y una administración eficiente de los recursos públicos.

Entre las estrategias para diversificar ingresos sin aumentar los impuestos a la propiedad, Fraga mencionó el impulso de patrocinios, asociaciones público-privadas e inversiones estratégicas en activos generadores de ingresos.

“Hemos fortalecido la seguridad pública, entregado el transformador Doral Central Park, invertido en soluciones de movilidad y drenaje, y lo hemos hecho con disciplina y transparencia”, afirmó la alcaldesa. “Nuestro compromiso es mantener a Doral segura, conectada y llena de oportunidades”.

Innovación y apoyo al emprendimiento

Fraga también presentó nuevos programas e iniciativas tecnológicas y empresariales. Entre ellas, Launch45, un programa piloto que permite abrir negocios calificados en menos de 45 días; la revisión interna de planos de bomberos, ahora integrada en el Departamento de Construcción; y la “Alcaldesa Virtual”, una herramienta creada por voluntarios para mejorar el acceso ciudadano a los servicios públicos.

Además, anunció una inversión semilla para un programa de incubación de empresas emergentes, diseñado para fortalecer el ecosistema emprendedor local y apoyar a innovadores doraleños.

Una visión compartida para el futuro

El Discurso del Estado de la Ciudad 2025 consolidó la imagen de Doral como una ciudad moderna, segura y financieramente sólida, con proyectos de largo plazo en movilidad, desarrollo urbano y sostenibilidad.

Fraga concluyó su intervención reafirmando que el éxito de la ciudad “radica en la colaboración entre gobierno, comunidad y sector privado”, y reiteró su compromiso de continuar trabajando para que Doral siga siendo un modelo de gestión y calidad de vida en el sur de la Florida.