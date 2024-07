Alcaldesa de Miami-Dade busca cifra récord de 12.6 mil millones para presupuesto 2024-25

Oficinas constitucionales

La edil recomendó a la Comisión, que debe aprobar su propuesta, mantener la misma tasa de amillaramiento para preservar el nivel de servicios actuales y “asegurarnos de que podamos cubrir los costos de las nuevas oficinas constitucionales, principalmente este año de transición”.

Una peculiaridad del plan fiscal presentado por la alcaldesa es que “este año los votantes elegirán cinco oficinas constitucionales oficialmente separadas de la administración del condado: la oficina del sheriff, el recolector de impuestos, el tasador de la propiedad, el secretario de los tribunales y el supervisor de elecciones”, afirmó la alcaldesa.

Levine-Cava explicó que, aunque las oficinas serán independientes, “debemos financiarlas a través del fondo general”, y aseguró que el costo de la transición a las oficinas constitucionales será de unos 30 millones de dólares el primer año y que su máxima prioridad es trabajar diligentemente para “garantizar que nuestros residentes reciban el mismo nivel de servicios eficientes, sin interrupciones ni retrasos”.

Según la alcaldesa, que representa a 2.8 millones de residentes, mantener la tasa de amillaramiento es bajar los impuestos. “Gracias a los recortes en los últimos dos años tenemos la tasa impositiva más baja desde 1986”, afirmó, pero reconoció que muchos de los residentes continúan luchando por el aumento del costo de la vida.

Viviendas asequibles

Uno de los caballos de batalla de la alcaldesa ha sido la construcción de viviendas asequibles, hace dos años prometió la construcción de 32.000 unidades.

En junio de 2022, afirmó que su meta era tener 18.000 unidades a finales de 2023. Según el informe de vivienda asequible del condado (Housing Affordability Tracker), hasta abril de 2024 se habían completado 3.562 unidades y 5.514 se encontraban en construcción.

En la presentación de la propuesta, la edil afirmó: “Seguimos construyendo miles de unidades adicionales para la clase trabajadora y viviendas asequible. Hoy día hay unas 8.700 unidades multifamiliares en construcción con financiamiento directo del condado”.

Infraestructuras

También dijo que continuará trabajando en la modernización de los motores económicos del condado: el puerto y el aeropuerto. En este último se están invirtiendo 1.7 mil millones de dólares. Afirmó que se destinarán 264 millones de dólares al Corredor Noreste, “un proyecto fundamental para conectar mejor nuestra comunidad”, e indicó que se estaba implementando el plan de transporte público Better Bus Network, “después de 40 años de estatus quo”.

“El Corredor Sur, que conecta Homesteadcon Dadeland, estará terminado este año y estamos trabajando para mantener el rumbo para cumplir con el largamente prometido Corredor Norte”.

En fin, el presupuesto para el año fiscal 2024-25 que debe ser discutido y aprobado por la Comisión condal el próximo mes de septiembre, se concentrará en inversiones prioritarias para la comunidad tales como vivienda, transporte, seguridad pública, pequeños negocios, medio ambiente, familias, adultos mayores y salud animal.

Oliver Gilbert, presidente de la Comisión, sostuvo que la presente administración está asumiendo proyectos que debieron hacerse hace 40 años. “No podemos aspirar a ser una gran urbe de nivel mundial sin tener un tránsito rápido. Durante demasiado tiempo hemos estado diciendo que vamos a hacer algo. No será fácil, no será barato. Pero ahora mismo estamos pagando 8 mil millones de dólares en congestiones vehiculares al año. No se puede aspirar a tener algo mejor de gratis. Tenemos que invertir en infraestructura para esta comunidad y para el futuro”.

Voces críticas

Por su parte, Pedro García, tasador de la propiedad del condado, sostuvo que “mantener la tasa de amillaramiento, aumentar el presupuesto a 12.697 millones de dólares y además elevar la tasa de recogida de basura es llevar a los propietarios a una situación crítica”.

A pesar de lo expresado, García consideró que en el condado hay una serie de gastos importantes como la modernización de MIA y la construcción de propiedades asequiblesque se deben mantener. Significó que cuando se habla de viviendas asequible, tenemos que referirnos al costo de los alquileres. “¿Pero ¿qué pueden hacer los dueños de edificios si les aumentamos los impuestos, el seguro, el precio de los materiales de mantenimiento? Definitivamente, tienen que subir los precios de los alquileres”.

Sobre el argumento de que la creación de cinco oficinas constitucionales en el condado justifica tener un mayor presupuesto, el tasador sostuvo que considera que la actual subida no está basada en esos costos. “Serán cinco oficinas separadas. Pero la única realmente nueva es la Oficina del Sheriff, que no existe, pero las otras están funcionando”.

Por último, el tasador sugirió que con el aumento que tuvimos de aproximadamente 42.600 millones de dólares en el valor imponible (es decir, subió un 10.7% con respecto a 2023), lo más indicado y lo correcto hubiera sido bajar el amillaramiento para evitar el aumento de los impuestos.

García, por tercer año consecutivo, ha escrito una misiva a los 34 alcaldes de las ciudades del condado y a la Comisión de Miami-Dade donde aboga para que bajen la tasa de amillaramiento para que no suban los impuestos.

Por su parte, Manny Cid, alcalde de Miami Lakes y candidato a la alcaldía condal, sostuvo que el presupuesto está diseñado para eliminar a la clase media, favoreciendo solo a los extremadamente ricos y pobres.

Una prueba de ello, según Cid, es que muchas personas están vendiendo sus casas y mudándose a otros estados, mientras que las grandes compañías compran estas propiedades para convertirlas en alquileres de Airbnb.

También sugirió que la alcaldesa, con su política de vivienda asequible, lo que busca es crear dependencia del gobierno al ofrecer estas unidades en alquiler en lugar de fomentar la propiedad.

Sobre el aumento del número de empleados en el condado contenido en el presupuesto, el candidato comparó la situación al patronazgo de Chicago, donde aumentan los empleados gubernamentales para asegurar votos futuros.

“El programa de ellos para el futuro del condado es eliminar la clase media, crear más personas dependientes del gobierno, para que eso les garantice las elecciones a los liberales, lo que han hecho en Nueva York, en Chicago y en Los Ángeles”.