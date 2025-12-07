domingo 7  de  diciembre 2025
ARTES VISUALES

Fuga de agua en el museo del Louvre daña centenares de documentos

Según Steinbock, se trata de "revistas de egiptología" y "documentación científica" utilizadas por investigadores. Esas obras empastadas son del fin del siglo XIX y comienzos del XX

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

AFP/Thibaud Moritz

PARÍS.- Una fuga de agua en el museo del Louvre dañó varios centenarios de documentos de la biblioteca de Antigüedades egipcias, indicó el domingo a la AFP el museo parisino, que enfrenta críticas tras un espectacular robo de joyas en octubre.

"Entre 300 y 400 documentos" fueron afectados, dijo Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo.

Lee además
Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.
ARTES VISUALES

Presidenta del Louvre asegura que galería Apolo no era punto a vigilar por seguridad
Jennifer Nader, Gary Nader, Iris Smith y Michael Smith, durante Gary Nader 40th Anniversary Gala.
ARTES VISUALES

Gary Nader celebra cuatro décadas elevando a Miami como capital del arte

Según Steinbock, se trata de "revistas de egiptología" y "documentación científica" utilizadas por investigadores. Esas obras empastadas son del fin del siglo XIX y comienzos del XX.

"Ninguna obra del patrimonio fue dañada", agregó y precisó que a este nivel "no hay pérdidas irremediables y definitivas en esas colecciones".

Son "documentos muy útiles y consultados", pero "de ninguna manera únicas en el mundo", agregó.

Las obras dañadas "serán secadas", las enviaremos luego "para ser restauradas y colocadas de nuevo en los estantes", puntualizó.

Según el museo, la fuga de agua fue descubierta el 26 de noviembre en la red hidráulica que alimenta los equipos de calefacción y ventilación de la biblioteca.

Fue provocada al abrirse por error de una válvula de ese sistema que provocó una fuga de una canalización en el techo de una de las salas.

Debido a que es "totalmente obsoleta", esa red hidráulica está cortada desde hace varios meses y debe ser reemplazada a partir de septiembre de 2026, dijo Steinbock, en el marco de importantes trabajos que se llevarán a cabo durante varios meses.

Una investigación interna determinará las causas precisas que causaron la fuga.

El Louvre sufrió el 19 de octubre un espectacular robo de joyas estimadas en unos 100 millones de dólares.

Los cuatro miembros del comando que cometieron el robo fueron detenidos, pero las joyas y los autores intelectuales no aparecen aún.

El Louvre es el museo más visitado del mundo. En 2024 acogió a 8,7 millones de visitantes, de los cuales el 69% extranjeros.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Fallece a los 73 años el fotógrafo británico Martin Parr

Premio Editorial El Ateje 2025 anuncia a sus galardonados

Condenan a Tekashi 6ix9ine a prisión por violar libertad supervisada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
Represión

EEUU arremete contra el "régimen criminal de Maduro" por muerte en prisión de exgobernador opositor

El presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército, Donald J. Trump, recibe el saludo de militares al bajar del Marine One.
Política exterior

Trump revive la Doctrina Monroe para frenar avance de China, Rusia e Irán en el hemisferio occidental

Un agente del FBI investiga en el área del crimen. Imagen referencial.
INVESTIGACIÓN

Crimen atroz en Florida: acusan a adolescentes de asesinar y quemar el cuerpo de una menor en el bosque

 Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) realizan recorridos en calles de Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025.
SEGURIDAD

EEUU endurece controles y anuncia "tarifa de aprehensión" de $5.000 a inmigrantes irregulares

Familiares de un secuestrado se abrazan tras conocer pacto de liberación y cese de guerra.
MUNDO

El mensaje de paz de una madre israelí que padeció dos años el secuestro de sus hijos por Hamás

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump durante la ceremonia en honor a los veteranos y los caídos en combate
Política exterior

Europa responde con cautela y preocupación al giro de Trump con nueva Estrategia de Seguridad Nacional

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial.
ELECCIONES 2025

Tres ciudades de Miami-Dade definen su futuro en una segunda vuelta de alta tensión

Un agente del FBI investiga en el área del crimen. Imagen referencial.
INVESTIGACIÓN

Crimen atroz en Florida: acusan a adolescentes de asesinar y quemar el cuerpo de una menor en el bosque

Collage de el dictador venezolano, Nicolás Maduro (izq), y el Secretario de Estado de EEUU (der) Marco Rubio.
Represión

EEUU arremete contra el "régimen criminal de Maduro" por muerte en prisión de exgobernador opositor

Frank Lago, candidato republicano al escaño del Distrito 113 de Florida. 
ESCAÑO DE LA CÁMARA

Frank Lago quiere ser la voz en Tallahassee de los condominios contra la corrupción