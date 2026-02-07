Comisionado de Miami-Dade impulsa polo aeroespacial y modelo de crecimiento con más empleo y menos impuestos

MIAMI.— Tras una reciente visita a Tallahassee , el comisionado del distrito 11 de Miami-Dade , Roberto González, defendió en entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMERICAS su visión para West Kendall y el condado, con un énfasis particular en convertir el Miami Executive Airport en un spaceport que atraiga manufactura aeroespacial, genere empleos de calidad y posicione a Miami-Dade como líder en la industria del espacio, al tiempo que expuso su postura sobre infraestructura vial, vivienda asequible, transporte público, el futuro del incinerador, los impuestos a la propiedad, la modernización del Aeropuerto Internacional de Miami y el combate al fentanilo.

González explicó que su presencia en la capital estatal respondió a la necesidad de gestionar recursos ante la falta de fondos condales para infraestructura. Detalló reuniones con la oficina del gobernador, con la Cámara de Representantes —liderada por Daniel Pérez— y con el Senado, con el objetivo de asegurar financiamiento para la reconstrucción integral de calles en West Kendall. “No se trata de parches; hay vías que no se rehacen desde hace más de 20 años”, afirmó, al señalar que en el último año se reasfaltaron más de 15 calles con apoyo estatal para mejorar la seguridad vial.

Aeropuerto ejecutivo

El eje económico de su agenda es la designación del Aeropuerto Ejecutivo de Kendall como spaceport. González aclaró que la iniciativa no implica lanzamientos de cohetes en West Kendall, sino habilitar un ecosistema industrial alrededor del aeropuerto para desarrollar manufactura vinculada a la aviación y el espacio, “desde componentes aeronáuticos y microchips hasta satélites y drones”.

Indicó que existe disponibilidad de terrenos y locales dentro y fuera del mencionado aeropuerto, ubicado en áreas de expansión urbana ya estudiadas desde el punto de vista agrícola y ambiental. “Sería un error llenar esa zona de viviendas; necesitamos empleo y manufactura”, subrayó.

Para sostener el talento local, dijo trabajar con Miami Dade College —referente en formación de mecánicos de aviación—, con Florida International University, cuya presidenta también encabeza Space Florida, y con programas de formación de pilotos y mecánicos a través de becas. La meta, dijo, es crear “infraestructura de talento” para atraer empresas cuando crezca la demanda nacional de manufactura estratégica ligada a defensa.

Distrito “espacial”

González sostuvo que el interés de Tallahassee se explica por la prioridad estatal de liderar la industria espacial. Recordó el impulso de figuras como los senadores federales republicanos Rick Scott, Ashley Moody y el congresista federal republicano Byron Donalds para fortalecer la presencia de la NASA en Florida. En este contexto, dijo que existen líneas ferroviarias sin uso entre Homestead y el centro del estado, lo que permitiría mover manufactura desde West Kendall al “Space Coast” en pocas horas, donde se encuentra el Centro Espacial Kennedy y la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

Vivienda, empleo, tráfico

Sobre la asequibilidad de la vivienda, el comisionado insistió en que la solución pasa por crear empleo local. “No se puede separar vivienda de transporte”, dijo, al abogar por nodos de empleo en el Oeste y Sur del condado que reduzcan desplazamientos por carreteras. Criticó la eliminación de rutas de autobuses por falta de conectividad y puso como ejemplo viajes de hasta 90 minutos en bus hacia el downtown. “Hay personas que tienen que hacer esos viajes todos los días para trabajar”.

Respecto al Metro Express (BRT), consideró que había sido positivo, pero advirtió que “no soluciona el problema de fondo” si no hay planificación territorial, ni conectividad real.

Incinerador

González lamentó que la decisión sobre el incinerador se haya postergado por tres años. Reconoció el empuje del presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez, pero criticó la falta de una recomendación clara de la administración. Señaló que hoy hay dos opciones sobre la mesa —Florida Power & Light y FCC— y pidió avanzar sin elevar las tarifas de basura a los residentes. “Lo importante es la solución al mejor precio para el contribuyente”, recalcó.

Impuestos, disciplina fiscal

El comisionado fue especialmente enfático en el capítulo fiscal. Respaldó sin matices la propuesta del gobernador Ron DeSantis de eliminar los impuestos a la propiedad y la presentó como un giro de fondo para la asequibilidad. Sostuvo que, si alguien paga una casa por décadas, pero puede perderla por no cubrir el impuesto, en la práctica “nunca llega a ser dueño” y termina pagando una “renta” permanente al gobierno.

El comisionado defendió que esa reforma sería particularmente importante para adultos mayores y para veteranos, pero insistió en que, eventualmente, debería aplicarse “para todo el mundo” si el objetivo es hablar seriamente de asequibilidad.

Ante la pregunta clave de cómo cuadraría el presupuesto sin ese impuesto, su respuesta se apoyó en dos ideas. Por una parte, reducir el tamaño del gobierno y por otra, reorientar el gasto hacia funciones esenciales. Enumeró como prioridades de un gobierno local, las carreteras, seguridad pública, infraestructura, parques, bibliotecas y servicios básicos como la recolección de basura. En contraste, criticó lo que llamó gastos “bonitos” o “nice to have” que, a su juicio, no forman parte del núcleo de responsabilidades públicas.

Para sustentar su argumento, mencionó las auditorías del CFO estatal Blaise Ingoglia, señalando que el funcionario expuso “millones y millones” en desperdicio. En la entrevista, González discutió un dato puntual atribuido a Ingoglia sobre unos 300 millones de dólares en gastos excesivos en Miami-Dade, pero precisó que, según su interpretación, esa cifra se refería solo al crecimiento del gasto desde 2019. “En caso de análisis línea por línea” del presupuesto revelaría gastos mucho mayores. Su conclusión fue que, si el condado se concentra en necesidades y corta el gasto superfluo, no solo sería posible prescindir del impuesto a la propiedad, sino que “sobraría dinero”.

Para trabajadores

El comisionado destacó una iniciativa de Alexis Calatayud, senadora estatal, para habilitar vivienda “workforce” en terrenos de agencias públicas, beneficiando a profesionales como fiscales, defensores públicos, maestros o personal del sheriff. Señaló que trabaja para incluir a la fiscalía del condado en el esquema, dado el desfase entre salarios y costo de vida.

MIA: presión

Como vicepresidente del Comité de Aviación y Puertos, González valoró la labor del director de MIA Ralph Cutie, pero pidió más liderazgo y control de costos para acelerar obras sin sobreprecios. Afirmó que, junto a la presidenta del comité, Danielle Cohen Higgins, mantendrán presión para que las remodelaciones se ejecuten “bien y a tiempo”.

Salud y fentanilo

Como presidente del Comité de Salud condal, celebró campañas sobre nutrición impulsadas por la primera dama Casey DeSantis y el cirujano general Joseph Ladapo, y pidió mayor visibilidad para el combate al fentanilo, al que calificó de epidemia con impacto hemisférico. Vinculó la lucha contra el narcotráfico con políticas exteriores más firmes y la cooperación regional.

Vehículos eléctricos

González confirmó que, junto a la comisionada Natalie Milian Orbis, solicitó información sobre la flota de vehículos eléctricos del condado, ante reportes de unidades sin uso o sin estaciones de carga. “No podemos gastar en activos que no se utilizan”, advirtió.

Referendo revocatorio

Consultado sobre el intento de referendo contra la alcaldesa Daniella Levine Cava, el comisionado prefirió no opinar, limitándose a defender el derecho ciudadano a expresarse.

Política e inmigración

Este tramo de la conversación, González vinculó los desafíos locales, en especial el fentanilo y la presión migratoria, con lo que describió como un “cambio de época” en la política exterior de EEUU hacia el hemisferio occidental.

A su juicio, el nombramiento del secretario de Estado Marco Rubio representa una señal “muy directa” a los regímenes y redes criminales que, según su planteamiento, se benefician del narcotráfico, el tráfico humano y la corrupción en Centro y Suramérica.

El comisionado argumentó que Miami-Dade no solo “siente” los efectos de esa realidad por su cercanía geográfica, sino por el peso de sus comunidades de origen latinoamericano. Recordó que buena parte de la diáspora llegó no por elección sino por “oportunidad y seguridad”, y sostuvo que esa experiencia convierte al condado en una suerte de termómetro regional.

“Miami es una línea directa de Latinoamérica a EEUU”, dijo, al insistir en que la política hemisférica termina impactando la economía, la seguridad y los flujos migratorios locales.

En ese contexto, González afirmó que existe una oportunidad estratégica para que el condado deje de presentarse únicamente como “la puerta a las Américas” y asuma un rol más activo en la construcción de alianzas regionales.

“Todo el mundo lo habla, pero nadie lo empuja de verdad”, señaló, al proponer que Miami-Dade se coloque “al frente” de una agenda de cooperación hemisférica que, en su visión, tendría efectos económicos directos si se estabilizan países ricos en recursos naturales y se incentivan inversiones y comercio.

También advirtió que, desde su perspectiva, potencias extrahemisféricas se benefician cuando la región se mantiene inestable y fragmentada.

En síntesis, el comisionado presentó una agenda que combina infraestructura, empleo y disciplina fiscal, con la apuesta estratégica de transformar West Kendall en un nodo aeroespacial que reduzca el tráfico, eleve salarios y refuerce el liderazgo de Miami-Dade en la economía del futuro.

