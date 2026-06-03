Florida: DeSantis pide prepararse para huracanes y crea programa formación de oficiales de emergencias

MIAMI. – Con el inicio oficial de la temporada de huracanes del Atlántico 2026, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, instó a los residentes a prepararse con anticipación para posibles tormentas y anunció la creación de un nuevo programa estatal destinado a formar a la próxima generación de profesionales en gestión de emergencias y respuesta a desastres.

Durante un evento de este 2 de junio celebrado en Orlando junto al director ejecutivo de la Florida Division of Emergency Management, Kevin Guthrie; el secretario del Florida Department of Transportation, Jared Perdue; y el mayor general de la Florida National Guard, John Haas, el gobernador destacó que el estado ha realizado inversiones históricas para fortalecer su infraestructura y capacidad de respuesta ante fenómenos naturales.

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“Hoy, al inicio de la temporada de huracanes del Atlántico, me enorgullece anunciar otro paso para garantizar que Florida siga siendo el modelo nacional en preparación y recuperación ante desastres”, afirmó DeSantis.

Florida apuesta por formar a la próxima generación de gestores de emergencias

Uno de los anuncios centrales de la jornada fue la creación de la Coalición para la Preparación Operativa en la Educación (CORE, por sus siglas en inglés), una iniciativa sin precedentes que busca conectar al sistema educativo, las agencias gubernamentales y el sector privado para desarrollar una cantera de profesionales especializados en manejo de emergencias.

Según explicó DeSantis, el objetivo es garantizar que Florida continúe liderando el país en preparación ante desastres naturales mediante la formación de personal altamente capacitado.

“Queremos crear una vía para que los jóvenes ingresen al campo de la gestión de emergencias y la respuesta a desastres. Ya somos los mejores en esta área, pero no estamos satisfechos con ser mejores que los demás; queremos ser lo mejor que podamos ser”, señaló el gobernador.

La nueva coalición reunirá a la División de Manejo de Emergencias de Florida, el Departamento de Educación, FloridaCommerce, universidades, colegios técnicos y socios privados para vincular la educación con las necesidades reales del sector.

Las autoridades consideran que la creciente complejidad de los desastres, el avance tecnológico y la necesidad de personal especializado hacen imprescindible fortalecer la fuerza laboral dedicada a la preparación y recuperación ante emergencias.

Simposio de Florida reúne a expertos en preparación para desastres

El anuncio coincidió con la celebración del Tercer Simposio Anual de Capacitación para la Gestión de Emergencias de Florida, organizado por la División de Manejo de Emergencias. El encuentro reunió en Orlando a administradores de emergencias, líderes estatales y locales, organizaciones sin fines de lucro y representantes del sector privado para intercambiar experiencias y fortalecer la coordinación ante futuros eventos climáticos.

Kevin Guthrie destacó que la preparación comienza mucho antes de que una tormenta se forme en el océano.

“La preparación comienza mucho antes de que se forme una tormenta. A través de la capacitación, la colaboración y la educación estamos construyendo comunidades más fuertes y resilientes”, afirmó.

DeSantis pide a los floridanos no bajar la guardia

Aunque recordó que varios pronósticos alarmistas en años anteriores no se materializaron, DeSantis insistió en que la mejor estrategia sigue siendo prepararse con anticipación.

El gobernador detalló que Florida ha enfrentado huracanes de gran impacto en los últimos años y señaló que la capacidad de respuesta estatal se ha fortalecido significativamente gracias a las inversiones realizadas en infraestructura crítica, logística y coordinación interinstitucional.

Cinco pasos para prepararse ante un huracán

La División de Manejo de Emergencias reiteró a los residentes la importancia de seguir las recomendaciones oficiales para reducir riesgos durante la temporada ciclónica.

Las autoridades recomiendan:

-Conocer la vivienda y la zona de evacuación. Los residentes deben identificar los riesgos específicos de su comunidad y verificar si viven en una zona sujeta a evacuaciones obligatorias.

-Elaborar un plan familiar. Cada hogar debe establecer rutas de evacuación, puntos de encuentro y mecanismos de comunicación en caso de emergencia.

-Preparar un kit de suministros. Se recomienda contar con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas, baterías y documentos importantes.

-Mantener combustible en los vehículos. Las autoridades recuerdan que un tanque medio lleno equivale a estar a mitad del camino hacia la preparación para una evacuación.

-Evacuar decenas de millas, no cientos. Florida aconseja seguir las instrucciones locales y evitar desplazamientos excesivamente largos que puedan congestionar las carreteras.

Negocios y personas con necesidades especiales

La agencia estatal también exhortó a los propietarios de negocios a revisar sus planes de continuidad operativa, proteger documentos esenciales y asegurar sus instalaciones antes de que una tormenta amenace el área.

Asimismo, las personas con necesidades médicas o funcionales especiales fueron invitadas a registrarse en los programas de asistencia de emergencia disponibles en sus respectivos condados para garantizar apoyo oportuno en caso de evacuaciones o interrupciones prolongadas de servicios.

Con el inicio de una nueva temporada ciclónica, las autoridades estatales insistieron en que la preparación temprana sigue siendo la herramienta más efectiva para proteger vidas y reducir el impacto de futuros huracanes en Florida.

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FUENTE: GOVERNOR OFFICE