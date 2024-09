Alex Otaola podría postularse a alcalde de Hialeah

“Esto no ha terminado. Si yo alcancé un 12% en mi primera campaña, donde ninguno de los que estábamos habíamos estado jamás en una campaña. Si yo me postulo para alcalde de Hialeah, yo creo que gano. Y mañana mismo me puedo mudar para Hialeah”, dijo el influencer en el programa “El Mañanero”, este lunes 2 de septiembre.