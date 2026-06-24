Alta costura y creatividad marcan la segunda jornada del Miami Fashion Show

Joselli Rojas, fundador de The Authority Productions y director nacional de diversos certámenes internacionales de belleza en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

La versatilidad de las colecciones y la riqueza estética distinguió cada una de las presentaciones.

La cita apostó por la inclusión, la diversidad y el intercambio de influencias creativas.

El exfubolista Ronaldinho Gaúcho, recibió la proclamación oficial de su dia en la ciudad de Doral en manos alcaldesa Christi Fraga.

Las presentaciones incluyeron desde vestidos de gala adornados con pedrería, bordados y detalles artesanales.

DORAL.- El diseño, el arte y el entretenimiento convergieron en Space Art Miami durante la segunda jornada del Miami Fashion Show Internacional, una cita que reunió a reconocidos creadores, modelos y personalidades de distintos ámbitos en una celebración de la creatividad y el estilo.

La velada tuvo como eje central las propuestas presentadas por Giannina Azar, Elie Tahari, Isabella Original, Michael Cinco y Viann’k Mansur, quienes llevaron a la pasarela colecciones marcadas por la elegancia, la innovación y una amplia diversidad de influencias estéticas.

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Las presentaciones incluyeron desde vestidos de gala adornados con pedrería, bordados y detalles artesanales. YANDER SERRÁ

Las presentaciones incluyeron desde vestidos de gala adornados con pedrería, bordados y detalles artesanales hasta propuestas contemporáneas caracterizadas por líneas limpias, siluetas estructuradas y elementos inspirados en las tendencias globales. Cada colección permitió apreciar distintas visiones creativas, reflejando la identidad y el sello particular de sus autores.

Las piezas cobraron vida gracias al trabajo de decenas de modelos nacionales y extranjeras que desfilaron sobre la pasarela y aportaron dinamismo a cada exhibición. Su presencia fue clave para transmitir la esencia de las colecciones y reforzar el impacto visual de cada presentación.

Aline Geraldi, Miss Queen International 2025. YANDER SERRÁ

El elenco estuvo integrado por modelos de diversas nacionalidades que desfilaron las propuestas de los diseñadores invitados, reforzando el carácter multicultural de una cita que apostó por la inclusión, la diversidad y el intercambio de influencias creativas. Su participación permitió apreciar la versatilidad de las colecciones y la riqueza estética que distinguió cada una de las presentaciones.

Entre los asistentes figuró Joselli Rojas, fundador de The Authority Productions y director nacional de diversos certámenes internacionales de belleza, quien destacó el crecimiento que ha experimentado Miami como plataforma para la industria del diseño.

En declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS, Rojas explicó que asistir a este tipo de encuentros resulta fundamental para conocer las tendencias que marcan el rumbo del sector y entender cómo evoluciona la industria sin perder de vista los elementos clásicos.

“Es muy importante asistir a desfiles porque es donde podemos ver qué está ocurriendo en la industria. Hay que modernizarse, pero sin perder la esencia. La evolución es importante, pero también lo es mantener el equilibrio entre las nuevas generaciones y quienes han construido la historia de este mundo”, señaló.

Joselli Rojas, fundador de The Authority Productions y director nacional de diversos certámenes internacionales de belleza en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS. YANDER SERRÁ

El empresario también resaltó la transformación que ha experimentado Miami durante la última década y la manera en que la ciudad ha desarrollado una identidad propia dentro del panorama estadounidense.

“Miami tiene una personalidad más joven, más atrevida y colorida. Nueva York es más sofisticada, mientras que Los Ángeles tiene un estilo más relajado. Es interesante ver cómo cada ciudad desarrolla una identidad diferente”, afirmó.

Rojas elogió además las propuestas presentadas durante la noche, especialmente aquellas caracterizadas por el uso del color y la creatividad.

“A Miami le encantan los colores. Por eso el público conecta con propuestas tan vibrantes. Esta es mi primera vez en el Miami Fashion Show y realmente me ha impresionado la energía y la diversidad que se aprecia en cada presentación”, comentó.

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A su juicio, el crecimiento de iniciativas como esta podría contribuir a consolidar a Miami como uno de los principales destinos para la industria.

“Tiene el potencial para competir con ciudades como Nueva York, Los Ángeles, París o Milán. Todo dependerá del apoyo que la comunidad continúe brindando a la moda y al talento creativo”, agregó.

Uno de los invitados más esperados de la noche fue el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, cuya presencia generó gran expectativa entre los asistentes y añadió una dimensión especial a la jornada.

Durante la actividad, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga, acompañada por miembros de la comisión municipal, entregó al exjugador una proclamación oficial en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a la influencia que ha ejercido dentro y fuera de los terrenos de juego.

El exfubolista Ronaldinho Gaúcho, recibió la proclamación oficial de su dia en la ciudad de Doral en manos alcaldesa Christi Fraga. YANDER SERRÁ

Fraga destacó el legado de Ronaldinho como referente para varias generaciones de aficionados al fútbol y agradeció sus aportes al deporte internacional antes de hacerle entrega del reconocimiento.

“Reconocerte por todo lo que has hecho”, expresó la alcaldesa durante la ceremonia.

La proclamación declaró oficialmente el Día de Ronaldinho en la ciudad de Doral, uno de los momentos más celebrados de la noche y que fue recibido con aplausos por parte de los asistentes.

La cita reunió además a empresarios, representantes del sector creativo, artistas, creadores de contenido e invitados especiales, consolidando el carácter multicultural del encuentro.

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Impulsado por la productora Cleusa Santos, el Miami Fashion Show Internacional busca servir como plataforma para conectar el talento emergente y consolidado con nuevas audiencias, fortaleciendo los vínculos entre el diseño, el arte y otras expresiones culturales.

Con la participación de firmas de prestigio, la presencia de figuras reconocidas y una puesta en escena marcada por la elegancia y la creatividad, la actividad reafirmó el papel de Miami como uno de los principales escaparates para la alta costura y las tendencias contemporáneas en el sur de Florida.