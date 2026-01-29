viernes 30  de  enero 2026
American Airlines activa la reapertura de las rutas suspendidas entre Venezuela y EE.UU.

La aerolínea se convierte en la primera compañía estadounidense en formalizar el retorno de operaciones aéreas al país sudamericano tras la suspensión de rutas en 2019. El reinicio dependerá de autorizaciones gubernamentales y evaluaciones de seguridad

Aviones de la compañía estadounidense American Airlines.

CHARLY TRIBALLEAU/ AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- American Airlines anunció este jueves que se prepara para restablecer los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela, convirtiéndose en la primera aerolínea estadounidense en iniciar formalmente el proceso para reactivar una conexión aérea suspendida desde hace más de siete años.

En un comunicado oficial, la compañía informó que mantiene coordinación permanente con autoridades federales y que está en condiciones operativas de reiniciar los servicios sin escalas una vez se obtengan las aprobaciones gubernamentales correspondientes y se completen los protocolos de evaluación de seguridad.

El director comercial de la aerolínea, Nat Pieper, destacó el vínculo histórico entre la empresa y el mercado venezolano, subrayando que American Airlines mantiene más de tres décadas de relación con el país. Señaló que "el restablecimiento de las rutas permitirá la reunificación familiar, la reactivación de intercambios comerciales y la apertura de nuevas oportunidades de conectividad entre ambos territorios".

American comenzó operaciones en Venezuela en 1987 y, hasta la suspensión en 2019, era la aerolínea estadounidense con mayor presencia en esa nación.

Los vuelos comerciales directos de pasajeros entre EE.UU. y Venezuela fueron interrumpidos ese año tras una evaluación federal que determinó que las condiciones internas representaban riesgos para la seguridad de pasajeros, aeronaves y tripulación, en el contexto del colapso de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.

El anuncio se produce en un escenario de reconfiguración de la política bilateral, marcado por decisiones recientes de la administración estadounidense orientadas a revisar restricciones diplomáticas, operativas y logísticas que habían permanecido vigentes durante varios años.

Aunque American Airlines confirmó su disposición operativa para retomar los itinerarios, no se han anunciado fechas específicas, ya que el proceso depende de autorizaciones regulatorias, certificaciones técnicas y validaciones de seguridad por parte de los organismos competentes.

La reactivación de esta ruta aérea marcaría un punto de inflexión en la conectividad entre ambas regiones, interrumpida desde 2019, y representaría el primer paso concreto hacia la normalización del tráfico aéreo comercial entre ambos países.

