Policía de Miami busca a dos sospechosos por robo y vandalismo en tienda del Downtown

El dueño del local aseguró que las perdidas en mercancía ascienden los 10.000 dólares.

MIAMI .- La madrugada del martes, un negocio de vapeo del Downtown de Miami fue blanco de un ataque vandálico, protagonizado por dos jóvenes que actualmente son buscados por las autoridades.

El hecho ocurrió en el establecimiento The Joint, ubicado en la cuadra 2695 Biscayne Blvd, Miami, FL 33137, donde las cámaras registraron cómo uno de los sospechosos golpeó repetidamente la entrada principal con un objeto contundente que parecía ser una piedra y luego la pateó hasta romper el cristal, permitiendo el ingreso forzado al local.

Tras romper el acceso, ambos individuos entraron al comercio y se llevaron múltiples productos. La alarma se activó de inmediato, pero según explicó el propietario, el sistema emitió la señal sonora sin generar notificación automática a la policía.

Aprovechando ese lapso, los presuntos ladrones regresaron aproximadamente diez minutos después y volvieron a ingresar al negocio, sustrayendo más mercancía antes de huir definitivamente del área.

El dueño del local aseguró que los dos muchachos habían sido vistos rondando la zona alrededor de las 3:30 a.m., cerca de media hora antes del primer ingreso, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque fue previamente planificado. Dijo también que las perdidas en mercancía ascienden los 10.000 dólares.

Hasta el momento, no hay personas detenidas. La Policía de Miami (MPD) mantiene abierta la investigación y solicita información a la comunidad a través de Crime Stoppers de Miami-Dade.

Según el propietario, los mismos individuos estarían vinculados a un robo previo ocurrido el sábado en otra tienda cercana al Downtown, lo que podría indicar un patrón delictivo en la zona.