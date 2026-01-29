viernes 30  de  enero 2026
DELINCUENCIA URBANA

Policía de Miami busca a dos sospechosos por robo y vandalismo en tienda del Downtown

Cámaras de seguridad captaron el ataque al local, el hurto de mercancía y el regreso de los sospechosos minutos después para sustraer más productos. Las autoridades investigan y piden apoyo ciudadano

Tras romper el acceso, ambos individuos entraron al comercio y se llevaron múltiples productos.

Tras romper el acceso, ambos individuos entraron al comercio y se llevaron múltiples productos.

DEPARTAMENTO POLICIA MIAMI
El dueño del local aseguró que las perdidas en mercancía ascienden los 10.000 dólares.&nbsp;

El dueño del local aseguró que las perdidas en mercancía ascienden los 10.000 dólares. 

DEPARTAMENTO POLICIA MIAMI
Estos jóvenes actualmente son buscados por las autoridades.

Estos jóvenes actualmente son buscados por las autoridades.

DEPARTAMENTO POLICIA MIAMI
IMG_2435
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La madrugada del martes, un negocio de vapeo del Downtown de Miami fue blanco de un ataque vandálico, protagonizado por dos jóvenes que actualmente son buscados por las autoridades.

El hecho ocurrió en el establecimiento The Joint, ubicado en la cuadra 2695 Biscayne Blvd, Miami, FL 33137, donde las cámaras registraron cómo uno de los sospechosos golpeó repetidamente la entrada principal con un objeto contundente que parecía ser una piedra y luego la pateó hasta romper el cristal, permitiendo el ingreso forzado al local.

Lee además
Manifestantes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) marchan por las calles del centro de Minneapolis, Minnesota, el 25 de enero de 2026.
El Diario, Edición Semanal

Tras el caos en Minnesota, Trump envía fuerte mensaje a los demócratas
El nuevo entrenador de los Dolphins de Miami, Jeff Hafley, en ese momento con los Boston College Eagles, observa durante el segundo cuarto de un juego contra los Syracuse Orange en el JMA Wireless Dome, el 3 de noviembre de 2023.
FÚTBOL AMERICANO

Exjugadores de Jeff Hafley elogian al nuevo entrenador de los Dolphins

Tras romper el acceso, ambos individuos entraron al comercio y se llevaron múltiples productos. La alarma se activó de inmediato, pero según explicó el propietario, el sistema emitió la señal sonora sin generar notificación automática a la policía.

Aprovechando ese lapso, los presuntos ladrones regresaron aproximadamente diez minutos después y volvieron a ingresar al negocio, sustrayendo más mercancía antes de huir definitivamente del área.

El dueño del local aseguró que los dos muchachos habían sido vistos rondando la zona alrededor de las 3:30 a.m., cerca de media hora antes del primer ingreso, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque fue previamente planificado. Dijo también que las perdidas en mercancía ascienden los 10.000 dólares.

Hasta el momento, no hay personas detenidas. La Policía de Miami (MPD) mantiene abierta la investigación y solicita información a la comunidad a través de Crime Stoppers de Miami-Dade.

Según el propietario, los mismos individuos estarían vinculados a un robo previo ocurrido el sábado en otra tienda cercana al Downtown, lo que podría indicar un patrón delictivo en la zona.

Temas
Te puede interesar

Petro desata polémica al asegurar que "vivir en Cuba es mejor que en Miami"

Ataque armado en Florida City deja un joven muerto y activa investigación criminal

Excompañero de Antetokounmpo considera que el Heat es la mejor opción para él

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
PRESIÓN

Emergencia Nacional decreta el Presidente por amenaza proveniente de Cuba

Imagen referencial
TERMÓMETRO

Sur de Florida se prepara para el fin de semana más frío en 15 años

El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Manifestantes usan diversos instrumentos como parte de una protesta ruidosa frente al hotel donde se cree que se aloja el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, Minnesota, el 26 de enero de 2026. 
EXTREMA IZQUIERDA

Millonario vinculado al Partido Comunista Chino estaría financiando grupos agitadores en Minneapolis

Manifestantes se enfrentan a la policía del régimen en las protestas contra los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro, el día después de las votaciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024. 
VENEZUELA

Grupo Orinoco propone plan para desmantelar aparato represivo del régimen chavista

Te puede interesar

La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
ANÁLISIS

Especialista advierte riesgo de transición sin democratización plena en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El líder supremo de Irán Ayatolá Ali Khamenei.
TENSIóN

Trump: Irán "quiere un acuerdo" para evitar ataque de EEUU

Imagen del Canal de Panamá.
DECISIóN

Panamá negocia con empresa danesa la gestión de puertos del Canal

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante la interpretación del himno nacional norteamericano en el Super Bowl 59, el 9 de febrero de 2025.
DEPORTES

Trump anuncia carrera de IndyCar en Washington por el 250º aniversario de EEUU

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.
MÚSICA

Los nominados a las principales categorías de los Grammy