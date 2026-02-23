Amigos For Kids celebra el Día del Amigo y anuncia respaldo nacional para ampliar su impacto

La organización se suma a 208 beneficiarias nacionales para impulsar su capacidad y proyectos innovadores.

MIAMI. - El pasado sábado, el Amigos For Kids celebró el Día del Amigo 2026 en el Parque José Martí, transformando el espacio en un punto de encuentro para familias que accedieron a recursos gratuitos, orientación y actividades enfocadas en el bienestar infantil y el fortalecimiento del núcleo familiar.

Entre talleres para padres, dinámicas recreativas para niños y la presencia de organizaciones comunitarias, la jornada reafirmó el propósito central de la institución: crear entornos seguros y oportunidades reales para familias en el condado de Miami -Dade.

“El Día del Amigo representa nuestro compromiso continuo de garantizar que las familias cuenten con el apoyo y las herramientas necesarias para prosperar”, expresó Karina Pavone, presidenta y directora ejecutiva de la fundación. “Es un honor reunir a nuestra comunidad y generar oportunidades para que padres, cuidadores y niños aprendan, crezcan y fortalezcan juntos su futuro”.

La edición de este año, sin embargo, tuvo un significado adicional.

Mientras se aproxima a su 35 aniversario, Amigos For Kids fue seleccionada como beneficiaria del OpenAI Ready Award a través del People-First AI Fund, una iniciativa nacional dotada con 50 millones de dólares que respalda a organizaciones sin fines de lucro que desarrollan soluciones centradas en las personas.

La entidad figura entre 208 organizaciones en todo Estados Unidos que recibirán fondos sin restricciones destinados a reforzar su innovación, capacidad operativa y sostenibilidad a largo plazo.

“Esta inversión llega en un momento decisivo en el camino de nuestra organización”, señaló Pavone. “Con este respaldo ampliaremos nuestros programas de enriquecimiento después de clases y durante el verano, al tiempo que integraremos herramientas respaldadas por inteligencia artificial para personalizar el aprendizaje, fortalecer la participación familiar y mejorar la medición de resultados”.

Jorge Plasencia, fundador y presidente emérito, destacó que el reconocimiento honra más de tres décadas de trabajo constante junto a las familias, mientras que Yosbel Ibarra, presidente de la junta directiva, afirmó que el premio posiciona a la organización para evolucionar con propósito y construir sistemas más inteligentes al servicio de la comunidad.

El apoyo económico permitirán ampliar el acceso a entornos educativos seguros en vecindarios con recursos limitados e implementar herramientas piloto basadas en inteligencia artificial orientadas a reforzar trayectorias de aprendizaje individualizadas y el desarrollo socioemocional.

Así, lo que comenzó como una jornada comunitaria de recursos y acompañamiento terminó reflejando una etapa de expansión estratégica para Amigos For Kids, que combina presencia territorial con innovación tecnológica para profundizar su impacto en todo el territorio.