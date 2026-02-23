Cámara de Comercio Hispana reúne a destacados cardiólogos para alertar sobre el "flagelo silencioso" del corazón

La iniciativa, apoyada por la Sociedad de la Mujer Hispana, unió un panel educativo con el desfile “Fashionably Red”, símbolo de compromiso con la salud del corazón.

Lili López, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida junto al grupo de especialistas.

José Pérez de Corcho, Chairman de la SFLHCC y Lili López, presidenta.

María Fernanda López, presentadora y periodista de Univision 23 Miami modera el intercambio con el panel de doctores que integraron el evento.

Coral Gables. - La Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida (SFLHCC) celebró en el Biltmore Hotel su 16 edición del Almuerzo Anual “Fashionably Red” de concienciación sobre enfermedades cardíacas, un encuentro que reunió a reconocidos especialistas médicos y líderes empresariales de la región con un mensaje central: la prevención cardiovascular salva vidas.

Bajo el lema “El corazón del asunto: prevención, innovación y el futuro del cuidado cardiovascular”, el evento puso sobre la mesa una realidad ineludible: las enfermedades del corazón continúan siendo la principal causa de muerte en hombres y mujeres en Estados Unidos.

En entrevista para DIARIO LAS AMERICA la presidenta de la organización, Lili López, destacó que esta actividad forma parte del compromiso sostenido de la Cámara con la educación en salud dentro de la comunidad hispana.

“Las enfermedades del corazón son la condición que más vidas cobra. Más personas mueren del corazón que de cáncer o de cualquier otra enfermedad. Por eso tenemos que educar a nuestra comunidad”.

López explicó que desde hace más de una década impulsan esta gala como una plataforma de orientación médica y educación preventiva, integrando a empresarios, profesionales y familias en torno a un mismo objetivo: cuidar el corazón.

16 edición del Almuerzo Anual "Fashionably Red"

La jornada fue moderada por la periodista María Fernanda López, presentadora, periodista de Univision 23 Miami y ganadora del premio Emmy, quien destacó la dimensión comunitaria de la iniciativa.

“Representar a la comunidad latina en el día de hoy es muy importante para mí. No lo hacemos solo porque es el Día de San Valentín o porque celebramos el mes del amor, sino porque para poder dar amor también tenemos que tener un buen corazón”.

La comunicadora insistió en que se trata de un peligro latente que muchas veces pasa desapercibido hasta que es demasiado tarde.

“Aprendemos muchísimo. Y lo más importante es entender que las enfermedades cardiovasculares son un flagelo silencioso. Muchas veces pensamos que no nos va a tocar, pero puede afectar a mujeres, jóvenes y hombres. Y tristemente, las mujeres estamos llevando la delantera”.

María Fernanda López, presentadora y periodista de Univision 23 Miami modera el intercambio con el panel de doctores que integraron el evento.

Panel médico de alto nivel

El espacio de diálogo estuvo conformado por destacados especialistas en cardiología y cirugía cardiovascular:

• Dr. Joseph Lamelas, cirujano cardiotorácico y director del programa de cirugía cardíaca mínimamente invasiva de Naples Comprehensive Health (NCH).

• Dr. Ralph G. Nader, cardiólogo del Sistema de Salud de la Universidad de Miami (UHealth).

• Dr. Nicolas A. Brozzi, cirujano cardiotorácico de Cleveland Clinic Florida.

• Dr. Romualdo Pater Segura, especialista en medicina cardiovascular.

• Dra. Daniela Tirina Jasir, cardióloga del Mount Sinai Medical Center.

• Dr. Juan Zambrano, especialista del Jackson South Medical Center.

Durante el encuentro, los expertos abordaron avances médicos, innovación tecnológica y la importancia de la detección temprana.

El Dr. Lamelas destacó el impacto de las técnicas mínimamente invasivas en la recuperación de los pacientes:

“Yo soy cirujano cardiovascular y en los últimos años ha habido un progreso extraordinario, especialmente en técnicas mínimamente invasivas. He tenido la oportunidad de ser pionero en varias de ellas, y los avances continúan año tras año”.

Con más de 35 años de experiencia, subrayó que la evolución médica tiene un propósito claro:

“Todo este progreso tiene un objetivo: beneficiar a los pacientes. Queremos que se recuperen mejor, que se mantengan saludables y que puedan continuar con su vida normal junto a sus familias”.

Lili López, presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida junto al grupo de especialistas.

También enfatizó que la prevención no es solo un asunto clínico, sino social y económico.

“Promover la prevención cardiovascular no solo impacta al individuo, sino también al entorno familiar y laboral”.

El mensaje fue reiterado a lo largo del almuerzo: chequeos médicos regulares, control de la presión arterial, alimentación balanceada, actividad física constante y reducción del estrés.

“Es un llamado a la conciencia: a que nos chequeemos el corazón, a que adoptemos una vida más saludable, a que cambiemos nuestros hábitos alimenticios y reduzcamos el estrés, que sin duda es uno de los principales contribuyentes a los infartos cardíacos”, concluyó Lamelas.

La iniciativa, impulsada también por la Sociedad de la Mujer Hispana, combinó el panel educativo con el tradicional desfile “Fashionably Red”, convertido ya en un emblema de apoyo a la salud del corazón. Este segmento no solo aportó un componente simbólico y visual al evento, sino que reforzó el mensaje de solidaridad y empoderamiento femenino frente a los riesgos cardiovasculares. Varias de las integrantes de la organización asumieron el rol de modelos, desfilando en rojo como expresión de compromiso con la causa y recordatorio de la importancia de priorizar el bienestar integral de la mujer.

La iniciativa, apoyada por la Sociedad de la Mujer Hispana, unió un panel educativo con el desfile "Fashionably Red", símbolo de compromiso con la salud del corazón.

En una comunidad donde el liderazgo empresarial hispano tiene un peso determinante, la salud del corazón dejó claro que no es un asunto individual, sino una responsabilidad colectiva.