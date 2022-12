Amigos For Kids celebra primera fase de entrega de regalos navideños

Beneficiando a miles de niños del sur de La Florida, Venezuela, Colombia, y República Dominicana, la organización sin fines de lucro, dedicada a la prevención del abuso y la negligencia infantil a través de esfuerzos que fortalecen a las familias y educan a la comunidad, sigue estrechando lazos con quienes más los necesitan en tiempos donde la demanda de ayuda ha aumentado considerablemente.

“Estamos viendo mucha más necesidad de ayuda este año 2022. Una organización como la nuestra, que compra los juguetes para obsequiar a los niños los regalos específicos que anhelan, hemos sentido esa alza. Este año distribuiremos más de 2500 juguetes, en comparación al año pasado que fueron poco más de 1000. De hecho, el año 2021 entregamos 140 bicicletas, y este año la cifra supera las 215”, reveló Pavone, quien lideró una experiencia en la que los niños de la Pequeña Habana y sus alrededores pudieron disfrutar de una foto con Santa Claus, juegos, y mucha diversión.

“Nosotros trabajamos con las familias el año entero, conocemos sus necesidades y sabemos cómo este periodo de inflación los ha afectado”, finalizó.

