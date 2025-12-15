Amigos For Kids lleva alegría a niños del sur de la Florida

MIAMI.- Este domingo 14 de diciembre, entre las 10 a.m. y las 2 p.m., Amigos For Kids entregó más de mil obsequios a niños y familias necesitadas del sur de la Florida durante su 34 Colecta Anual de Juguetes, celebrada en el Parque José Martí, ubicado en la calle 3 y la 4 avenida al suroeste de la ciudad.
Según informó a Diario Las Américas la organización sin fines de lucro, dedicada a prevenir el abuso y la negligencia infantil, los objetos fueron recolectados durante más de un mes, garantizando que cada niño recibiera exactamente la bolsa con los artículos que había solicitado. Entre ellos Legos, bicicletas y otros regalos populares.
Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de actividades navideñas, dulces de temporada y la oportunidad de conocer e interactuar con Santa Claus. Además de la entrega directa, lo recaudado también se distribuyó a organizaciones comunitarias aliadas, extendiendo la alegría a más hogares con recursos limitados en la región.
“Cada año, nuestra Colecta de Juguetes nos recuerda el extraordinario poder de la compasión”, afirmó Karina Pavone, presidenta y directora ejecutiva de Amigos For Kids. “La generosidad de nuestros patrocinadores y voluntarios nos permitió crear momentos significativos para los niños a quienes servimos y brindar esperanza a las familias en un momento en que más lo necesitaban”, agregó.
Entre los colaboradores de la edición 2025 se encontraban:
Patrocinador Make A Wish:
• La Familia Chariff
• The Lowell & Betty Dunn Family Foundation
Embajadores de la Alegría:
• The Brunetti Foundation
• FedEx
Patrocinadores Gold Leaf:
• Lavish Laser Med Spa
• The Gloria Estefan Foundation
• Miami HEAT Charitable Fund
• La Familia Floyd
Patrocinadores Silver Bell:
• AA Advance Air
• Altira
• Amazon
• Abogadas 305
Patrocinadores Candy Cane:
• Arquidiócesis de Miami
• FPL
• Academica
• Polo Norte
• Kemper Auto
• Comisionado del Distrito 12 del Condado de Miami-Dade – Juan Carlos Bermúdez
Todos ellos hicieron posible la realización de esta emotiva iniciativa, permitiendo que más pequeños y sus familiares disfrutaran de un momento festivo inolvidable en la región.
Con más de tres décadas de servicio, Amigos For Kids continua promoviendo experiencias positivas en la niñez y garantizando la seguridad y el bienestar a través de sus programas educativos, extracurriculares y de apoyo comunitario. La colecta de ayer fue una muestra de eso, reafirmando su compromiso de llevar esperanza y alegría a quienes más lo necesitan.