NAVIDAD

Amigos For Kids lleva alegría a niños del sur de la Florida

Los juguetes, recolectados durante más de un mes, forman parte de esta iniciativa que se celebra desde hace 34 años para celebrar la Navidad.

Asistentes interactuando con Santa Claus durante la entrega de juguetes.

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS
Niños y familiares durante la celebración.

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS
Más de mil pequeños recibieron el obsequio solicitado en esta Navidad.

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS
Vista de la fila, donde cada uno de los niños esperaba su turno para recibir juguetes en el Parque José Martí.

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS
El equipo de Amigos for Kids durante la actividad.

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS

CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.- Este domingo 14 de diciembre, entre las 10 a.m. y las 2 p.m., Amigos For Kids entregó más de mil obsequios a niños y familias necesitadas del sur de la Florida durante su 34 Colecta Anual de Juguetes, celebrada en el Parque José Martí, ubicado en la calle 3 y la 4 avenida al suroeste de la ciudad.

Según informó a Diario Las Américas la organización sin fines de lucro, dedicada a prevenir el abuso y la negligencia infantil, los objetos fueron recolectados durante más de un mes, garantizando que cada niño recibiera exactamente la bolsa con los artículos que había solicitado. Entre ellos Legos, bicicletas y otros regalos populares.

Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de actividades navideñas, dulces de temporada y la oportunidad de conocer e interactuar con Santa Claus. Además de la entrega directa, lo recaudado también se distribuyó a organizaciones comunitarias aliadas, extendiendo la alegría a más hogares con recursos limitados en la región.

“Cada año, nuestra Colecta de Juguetes nos recuerda el extraordinario poder de la compasión”, afirmó Karina Pavone, presidenta y directora ejecutiva de Amigos For Kids. “La generosidad de nuestros patrocinadores y voluntarios nos permitió crear momentos significativos para los niños a quienes servimos y brindar esperanza a las familias en un momento en que más lo necesitaban”, agregó.

Entre los colaboradores de la edición 2025 se encontraban:

Patrocinador Make A Wish:

• La Familia Chariff

• The Lowell & Betty Dunn Family Foundation

Embajadores de la Alegría:

• The Brunetti Foundation

• FedEx

Patrocinadores Gold Leaf:

• Lavish Laser Med Spa

• The Gloria Estefan Foundation

• Miami HEAT Charitable Fund

• La Familia Floyd

Patrocinadores Silver Bell:

• AA Advance Air

• Altira

• Amazon

• Abogadas 305

Patrocinadores Candy Cane:

• Arquidiócesis de Miami

• FPL

• Academica

• Polo Norte

• Kemper Auto

• Comisionado del Distrito 12 del Condado de Miami-Dade – Juan Carlos Bermúdez

Todos ellos hicieron posible la realización de esta emotiva iniciativa, permitiendo que más pequeños y sus familiares disfrutaran de un momento festivo inolvidable en la región.

Con más de tres décadas de servicio, Amigos For Kids continua promoviendo experiencias positivas en la niñez y garantizando la seguridad y el bienestar a través de sus programas educativos, extracurriculares y de apoyo comunitario. La colecta de ayer fue una muestra de eso, reafirmando su compromiso de llevar esperanza y alegría a quienes más lo necesitan.

