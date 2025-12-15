Princesa Leonor y la infanta Sofía vuelven a casa por Navidad

MIAMI.- La familia real española vuelve a reunirse en Navidad, luego de que se confirmara que la princesa Leonor , heredera a la corona, y su hermana, la infanta Sofía , regresarán junto a sus padres el rey Felipe VI y la reina Letizia para compartir las celebraciones decembrinas.

Actualmente, la princesa de Asturias se encuentra en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en San Javier, Murcia. Las vacaciones navideñas para los jóvenes alistados en la formación militar inician el 20 de diciembre y culminan el 7 de enero.

Para la princesa, estos días serán una merecida pausa tras meses de entrenamiento militar, el cual la acerca a su papel institucional futuro.

Por su parte, la infanta Sofía contará con un periodo vacacional un poco amplio por parte del Forward College, universidad en Lisboa, Portugal, donde la segunda hija de los reyes de España cursa sus estudios. Sofía regresa a casa el 18 de diciembre y reanuda sus actividades educativas el 11 de enero.

"Como cada año, los Reyes seguirán con su actividad institucional hasta poco antes del inicio de las fiestas. Una de las citas más importantes es la Pascua Militar, que tradicionalmente se celebra el 6 de enero, y en la que la princesa Leonor suele acompañar a sus padres. Tras esta participación, la heredera regresará a San Javier para retomar su formación el día siguiente, el 8 de enero", comparte la revista ¡HOLA! sobre los compromisos que la familia debe atender.

La agenda de la Casa del Rey aún no ha sido compartida, no obstante se espera que sean días en los que puedan compartir con familiares y amigos cercanos.

"Estos días suponen un momento ideal para que la princesa Leonor y la infanta Sofía puedan estar juntas y disfrutar de planes más relajados después de un año intenso", resalta el magazine.