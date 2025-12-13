Gloria Trevi lanza nuevo EP "Amarga Navidad" para celebrar temporada festiva

MIAMI.- A unos días de anunciar su concierto histórico en el BMO Stadium de Los Ángeles en Febrero de 2026, la cantante mexicana Gloria Trevi presenta su nuevo EP navideño Amarga Navidad, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.
MIAMI.- A unos días de anunciar su concierto histórico en el BMO Stadium de Los Ángeles en Febrero de 2026, la cantante mexicana Gloria Trevi presenta su nuevo EP navideño Amarga Navidad, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.
Producido en Monterrey, Nuevo León por Eduardo Bladinieres, Gilberto Elguezabal y la propia Gloria Trevi, este proyecto navideño reúne tres temas cargados de emoción, tradición navideña y el inconfundible estilo de la Trevi, de acuerdo a lo señalado en un comunicado.
El EP comienza con Amarga Navidad, tema que da nombre a la colección y que retoma la clásica canción ranchera de desamor del legendario José Alfredo Jiménez, evocando una Navidad marcada por un adiós doloroso.
Luego, Ding Dong, escrita por Gloria Trevi y Martha Pérez Alcocer, es una canción que celebra la magia de la temporada como una puerta llena de sorpresas y emociones: “Oye el ding dong y a ver tu corazón”.
El tercer tema y último tema, Santa Claus Abuelo, también compuesto por Trevi y Pérez Alcocer, es un homenaje a quienes hacen realidad los sueños y crean grandes recuerdos, aportando un toque familiar y emotivo.
Este lanzamiento representa el segundo proyecto navideño de Trevi. En 2024 editó el EP Tu Regalo Soy Yo, que incluye el temas del mismo nombre. Mi Navidá y Un Ángel de Dios, compuestos por Trevi y Marcela de la Garza.
Gloria Trevi continúa con presentaciones en México, llevando su energía electrizante a miles de fans. Recientemente, anunció el concierto histórico Gloria Trevi Live Celebration para homenajear su trayectoria y cumpleaños el 28 de febrero de 2026 en el BMO Stadium en Los Ángeles, California.