sábado 13  de  diciembre 2025
MÚSICA

Gloria Trevi lanza nuevo EP "Amarga Navidad" para celebrar temporada festiva

Producido en Monterrey, Nuevo León, este proyecto navideño reúne tres temas cargados de emoción, tradición navideña y el inconfundible estilo de la Trevi

Portada de Amarga Navidad, nuevo EP de Gloria Trevi

Portada de Amarga Navidad, nuevo EP de Gloria Trevi

Nevarez Communications / Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- A unos días de anunciar su concierto histórico en el BMO Stadium de Los Ángeles en Febrero de 2026, la cantante mexicana Gloria Trevi presenta su nuevo EP navideño Amarga Navidad, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Producido en Monterrey, Nuevo León por Eduardo Bladinieres, Gilberto Elguezabal y la propia Gloria Trevi, este proyecto navideño reúne tres temas cargados de emoción, tradición navideña y el inconfundible estilo de la Trevi, de acuerdo a lo señalado en un comunicado.

Lee además
Las concursantes participan en la competencia final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi el 21 de noviembre de 2025.
CONTROVERSIA

Organización Miss Universo anuncia salida de director ejecutivo
Recordamos con profunda tristeza a los 52 inocentes asesinados en estos actos de maldad insensata, y el dolor persistente de sus seres queridos, declaró Carlos III
REALEZA

Carlos III anuncia que reducirá tratamientos contra el cáncer

El EP comienza con Amarga Navidad, tema que da nombre a la colección y que retoma la clásica canción ranchera de desamor del legendario José Alfredo Jiménez, evocando una Navidad marcada por un adiós doloroso.

Luego, Ding Dong, escrita por Gloria Trevi y Martha Pérez Alcocer, es una canción que celebra la magia de la temporada como una puerta llena de sorpresas y emociones: “Oye el ding dong y a ver tu corazón”.

El tercer tema y último tema, Santa Claus Abuelo, también compuesto por Trevi y Pérez Alcocer, es un homenaje a quienes hacen realidad los sueños y crean grandes recuerdos, aportando un toque familiar y emotivo.

Este lanzamiento representa el segundo proyecto navideño de Trevi. En 2024 editó el EP Tu Regalo Soy Yo, que incluye el temas del mismo nombre. Mi Navidá y Un Ángel de Dios, compuestos por Trevi y Marcela de la Garza.

Gloria Trevi continúa con presentaciones en México, llevando su energía electrizante a miles de fans. Recientemente, anunció el concierto histórico Gloria Trevi Live Celebration para homenajear su trayectoria y cumpleaños el 28 de febrero de 2026 en el BMO Stadium en Los Ángeles, California.

Embed
Temas
Te puede interesar

Fallece Papo Rosario, histórico cantante de El Gran Combo de Puerto Rico

Robmariel Olea relanza carrera musical con nuevo espectáculo en Florida

Adriana Barraza cumple un sueño de niña con la serie animada "Koati"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una familia cubana, en un emotivo abrazo en el aeropuerto de Miami.
Migración

EEUU cancela programas de reunificación familiar para siete países latinoamericanos ¿A quiénes afecta?

El congresista radical demócrata Al Green, acérrimo enemigo del presidente Donald J. Trump.
CONGRESO

Demócratas se unen a republicanos y bloquean segundo intento de destitución a Trump

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado respalda mayor presión internacional contra Maduro para forzar su salida

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
CUBA

La Habana admite "impacto directo" por incautación de petrolero en Venezuela

Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 12 de diciembre de 2025. Reclutas ucranianos descansando mientras completan su entrenamiento militar básico en una ubicación no revelada en la región de Zaporiyia, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
Negociaciones

El plan de paz de EEUU contempla la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en 2027

Te puede interesar

Eileen Higgins.
CIUDAD

Miami gira el timón político con elección de Eileen Higgins

Por Daniel Castropé
Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
CUBA

La Habana admite "impacto directo" por incautación de petrolero en Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado respalda mayor presión internacional contra Maduro para forzar su salida

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a los simpatizantes frente a la sede general en Santiago, tras los primeros resultados de las elecciones generales.
ELECCIONES

La derecha chilena, más cerca de regresar a La Moneda de la mano de José Antonio Kast

Imagen referencial de Cubanos en Estados Unidos.
LIMBO MIGRATORIO

Otra audiencia podría redefinir el futuro de miles de cubanos con I-220A