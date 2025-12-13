Gloria Trevi lanza nuevo EP "Amarga Navidad" para celebrar temporada festiva

MIAMI.- A unos días de anunciar su concierto histórico en el BMO Stadium de Los Ángeles en Febrero de 2026, la cantante mexicana Gloria Trevi presenta su nuevo EP navideño Amarga Navidad , que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Producido en Monterrey, Nuevo León por Eduardo Bladinieres, Gilberto Elguezabal y la propia Gloria Trevi, este proyecto navideño reúne tres temas cargados de emoción, tradición navideña y el inconfundible estilo de la Trevi, de acuerdo a lo señalado en un comunicado.

El EP comienza con Amarga Navidad, tema que da nombre a la colección y que retoma la clásica canción ranchera de desamor del legendario José Alfredo Jiménez, evocando una Navidad marcada por un adiós doloroso.

Luego, Ding Dong, escrita por Gloria Trevi y Martha Pérez Alcocer, es una canción que celebra la magia de la temporada como una puerta llena de sorpresas y emociones: “Oye el ding dong y a ver tu corazón”.

El tercer tema y último tema, Santa Claus Abuelo, también compuesto por Trevi y Pérez Alcocer, es un homenaje a quienes hacen realidad los sueños y crean grandes recuerdos, aportando un toque familiar y emotivo.

Este lanzamiento representa el segundo proyecto navideño de Trevi. En 2024 editó el EP Tu Regalo Soy Yo, que incluye el temas del mismo nombre. Mi Navidá y Un Ángel de Dios, compuestos por Trevi y Marcela de la Garza.

Gloria Trevi continúa con presentaciones en México, llevando su energía electrizante a miles de fans. Recientemente, anunció el concierto histórico Gloria Trevi Live Celebration para homenajear su trayectoria y cumpleaños el 28 de febrero de 2026 en el BMO Stadium en Los Ángeles, California.