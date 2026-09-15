Analizan en Miami validez de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia

MIAMI. — El Interamerican Institute for Democracy (IID) celebrará este miércoles 16 de septiembre la conferencia “Bolivia: Constitución del Estado Plurinacional es nula”, a cargo del jurista y exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín.

Sánchez Berzaín, director ejecutivo y cofundador del IID, es abogado constitucionalista y politólogo. En Bolivia se desempeñó como diputado nacional y ocupó los ministerios de la Presidencia, Gobierno y Defensa.

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Durante el encuentro analizará los fundamentos jurídicos y políticos con los que cuestiona la validez de la Constitución promulgada en 2009 durante el Gobierno de Evo Morales.

La exposición contará con los comentarios de Jhonny Nogales, abogado y analista político boliviano; Gisela Derpic Salazar, abogada, escritora, docente universitaria y asambleísta departamental en Tarija; y Fernando Untoja, economista, politólogo, escritor y exdiputado boliviano, conocido por sus estudios sobre el katarismo y la organización sociopolítica aimara.

La moderación estará a cargo del ecuatoriano Francisco Endara Daza, analista político y colaborador del IID que ha participado en diversos foros de la institución sobre democracia y coyuntura latinoamericana.

El análisis se produce en medio del debate sobre la institucionalidad boliviana y las consecuencias del modelo político establecido por el Movimiento al Socialismo (MAS), así como de las controversias relacionadas con la separación de poderes, la independencia judicial y el respeto al orden democrático.

La conferencia comenzará a las 11:00 a.m., hora del este de Estados Unidos, en la sede del IID, ubicada en 2100 Coral Way, suite 500, Miami, Florida 33145.

El encuentro también podrá seguirse mediante una transmisión en vivo por YouTube.