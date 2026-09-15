martes 15  de  septiembre 2026
CONFERENCIA

Analizan en Miami validez de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia

El jurista y exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín expondrá los argumentos que sustentan su tesis sobre la nulidad del texto constitucional vigente desde 2009

Carlos Sánchez Berzaín, director del IID.

Carlos Sánchez Berzaín, director del IID.

Wenceslao Cruz
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— El Interamerican Institute for Democracy (IID) celebrará este miércoles 16 de septiembre la conferencia “Bolivia: Constitución del Estado Plurinacional es nula”, a cargo del jurista y exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín.

Sánchez Berzaín, director ejecutivo y cofundador del IID, es abogado constitucionalista y politólogo. En Bolivia se desempeñó como diputado nacional y ocupó los ministerios de la Presidencia, Gobierno y Defensa.

Lee además
Militares bolivianos custodian una carretera este martes en Yapacaní (Bolivia). El Gobierno de Bolivia desplegó grupos de militares y policías en Santa Cruz ante amenazas de campesinos de que iniciarán bloqueos de carreteras en contra del retiro de la subvención al precio del diésel para los considerados grandes consumidores. EFE/ Juan Carlos Torrejón
Protestas

Gobierno de Bolivia ordena despliegue militar para frenar nuevos bloqueos en carreteras
Vista aérea muestra la destrucción del cuartel del ejército después de dos violentas explosiones en Viacha, Bolivia, el 5 de septiembre de 2026.
Investigación

Doble explosión en base militar en Bolivia deja dos muertos, más de 80 heridos y 14 desaparecidos

Durante el encuentro analizará los fundamentos jurídicos y políticos con los que cuestiona la validez de la Constitución promulgada en 2009 durante el Gobierno de Evo Morales.

La exposición contará con los comentarios de Jhonny Nogales, abogado y analista político boliviano; Gisela Derpic Salazar, abogada, escritora, docente universitaria y asambleísta departamental en Tarija; y Fernando Untoja, economista, politólogo, escritor y exdiputado boliviano, conocido por sus estudios sobre el katarismo y la organización sociopolítica aimara.

La moderación estará a cargo del ecuatoriano Francisco Endara Daza, analista político y colaborador del IID que ha participado en diversos foros de la institución sobre democracia y coyuntura latinoamericana.

El análisis se produce en medio del debate sobre la institucionalidad boliviana y las consecuencias del modelo político establecido por el Movimiento al Socialismo (MAS), así como de las controversias relacionadas con la separación de poderes, la independencia judicial y el respeto al orden democrático.

La conferencia comenzará a las 11:00 a.m., hora del este de Estados Unidos, en la sede del IID, ubicada en 2100 Coral Way, suite 500, Miami, Florida 33145.

El encuentro también podrá seguirse mediante una transmisión en vivo por YouTube.

Temas
Te puede interesar

La violación judicializada de DDHH como arma del socialismo del Siglo 21 debe terminar en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia

ICE detiene en Miami a periodista nicaragüense solicitante de asilo en EEUU

Alex Saab comparece este martes en una corte en Miami y se prevé que se declare culpable

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
MIGRACIÓN

¿Por qué Doral está en la mira de ICE? Una especialista explica las claves

Agentes federales de ICE detienen a una persona. Imagen referencial.
FLORIDA

ICE detiene en Miami a periodista nicaragüense solicitante de asilo en EEUU

En Venezuela, la representante de la oposición  Dinorah Figuera firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.
VENEZUELA

Jefa de la delegación opositora llega a Venezuela para retomar agenda electoral con el chavismo

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.
CONFLICTO

Trump afirma que el mundo deberá "devolver" dinero a EEUU cuando terminen restricciones en Ormuz

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
EEUU

22 estados reaccionan ante el gobierno federal tras retomar regla de carga pública para solicitantes de residencia permanente

Te puede interesar

La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
¿CUMBRE EN EEUU?

Donald Trump no descarta encuentro con Delcy Rodríguez en Nueva York

Por Valeria Montero
Imagen referencial generada con inteligencia artificial
BRECHA DE SEGURIDAD

Ciberdelincuentes hackean base de datos de conductores en Florida

Imagen del NHC en las primeras horas del martes 15 de septiembre de 2026
PAUSA CICLÓNICA

¿Podría formarse el primer huracán de la temporada en el Atlántico?

Estados Unidos y los países del mundo hispánico celebran la diversidad cultural durante el Mes de la Hispanidad.
EEUU

Hispanidad: El idioma español, vínculo común de identidad, historia y diversidad

Cada septiembre, mes de la independencia, la flama recorre los cinco países de la región que se independizaron en 1821: sale de Guatemala, sigue hacia El Salvador, Honduras, Nicaragua, y finaliza en Costa Rica el día 15.
CONMEMORACIÓN

Centroamérica celebra su Día de la Independencia con entrega de la Antrocha de la Libertad