Hispanidad: El idioma español, vínculo común de identidad, historia y diversidad

Estados Unidos y los países del mundo hispánico celebran la diversidad cultural durante el Mes de la Hispanidad.

MIAMI.- El idioma español es mucho más que un medio de comunicación. Es también uno de los principales vínculos entre paises que convergen en la hispanidad , que, aunque separados por miles de kilómetros y marcados por diferentes historias, comparten una parte importante de su patrimonio cultural.

La hispanidad encuentra precisamente en el idioma uno de sus principales elementos de unión. Música, gastronomía, literatura, tradiciones, costumbres y distintas expresiones culturales forman parte de un legado que continúa evolucionando a ambos lados del Atlántico.

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Estados Unidos y los países del mundo hispánico celebran esa diversidad durante el Mes de la Hispanidad, que tiene al 12 de octubre como fecha relacionada históricamente con el encuentro entre Europa y América y con el posterior desarrollo de la cultura hispánica en nuestro continente.

Herencia

La comunidad hispánica reúne a pueblos de más de 20 países y a más de 600 millones de personas que tienen el español como lengua común o como parte fundamental de su patrimonio cultural.

Pero la hispanidad no puede entenderse únicamente desde una perspectiva histórica. Historiadores y lingüistas aseguran que, más de cinco siglos después, el idioma continúa transformándose mediante el contacto permanente con otras lenguas y culturas.

La historia, por supuesto, también tiene capítulos difíciles. La conquista estuvo acompañada de conflictos, violencia, enfermedades, explotación y pérdida de vidas y culturas indígenas. Esa realidad forma parte de una historia compleja que todavía genera debates y distintas interpretaciones.

El propio término “hispanidad” tiene una larga trayectoria. Su raíz se encuentra en Hispania, denominación utilizada por los romanos para referirse a la península ibérica.

Con el paso del tiempo, el concepto adquirió nuevos significados. La Real Academia Española lo define actualmente como el “carácter genérico de todos los pueblos de lengua y cultura hispánica” y también como el “conjunto y comunidad de los pueblos hispánicos”.

Así, la palabra dejó de estar vinculada únicamente a un territorio para convertirse en una referencia a una comunidad cultural mucho más amplia.

Estados Unidos

La presencia del español en el actual territorio estadounidense comenzó mucho antes de la formación de Estados Unidos como nación.

En 1513, Juan Ponce de León llegó a la península de Florida y dejó registrada la presencia española en estas tierras, más de un siglo antes de la llegada del Mayflower a tierras del norte.

La expedición recorrió las costas de Florida y dio a la península el nombre de La Florida, asociado tradicionalmente con la celebración de la Pascua Florida.

A partir de entonces, la presencia española se extendió y dejó una huella profunda en la historia de Florida y de otras regiones que posteriormente formarían parte de Estados Unidos.

Nombres de ciudades, ríos, calles y accidentes geográficos son todavía testimonio de ese pasado. El español, lejos de ser una lengua recién llegada, forma parte de la historia estadounidense desde sus primeros siglos.

Evolución

La transformación del español en Estados Unidos ofrece hoy un ejemplo particularmente interesante de convivencia lingüística.

Según las estimaciones más recientes del U.S. Census Bureau, alrededor de 68 millones de personas en Estados Unidos son hispanas, cerca de una quinta parte de la población del país.

Dentro de esa población existe una enorme diversidad de orígenes, experiencias y niveles de dominio del español.

En Estados Unidos el español convive diariamente con el inglés y ese contacto produce nuevas expresiones, adaptaciones y formas de comunicación.

No todas las palabras que aparecen en ese proceso son aceptadas por las instituciones que regulan o estudian el idioma. La incorporación de nuevos términos responde a procesos lingüísticos que requieren análisis y, en determinados casos, reconocimiento académico.

Francisco Javier Pérez, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS en Madrid que “la realidad que afecta a la lengua, no solo en Estados Unidos sino en todo el continente americano, se tiene en cuenta y son aprobadas o no tras un minucioso proceso”.

El resultado es una lengua que incorpora términos surgidos de nuevas realidades y del contacto con otras sociedades. Palabras como béisbol, jipi, kétchup, tuitear y pantis forman hoy parte del español reconocido, mientras que otros términos procedentes de diferentes contextos lingüísticos también han encontrado aceptación, como reporte, yin y marketing.

La lengua, en definitiva, no permanece inmóvil. Cambia con quienes la hablan.

Miami, diversidad

Pocas ciudades estadounidenses muestran con tanta claridad esa evolución como Miami.

La amplia área metropolitana del sur de Florida se ha convertido en uno de los principales centros de población hispana del país. La ciudad es, además, un punto de encuentro de comunidades procedentes de prácticamente todo el mundo iberoamericano.

Por sus calles circulan diferentes acentos, palabras y expresiones. La música, la gastronomía, las celebraciones religiosas y populares, los negocios y las tradiciones familiares reflejan esa mezcla cultural.

La presencia cubana adquirió una dimensión particularmente importante después de 1959, cuando miles de cubanos abandonaron la isla tras el establecimiento del régimen autoritario. Con el paso de las décadas llegaron también colombianos, nicaragüenses, venezolanos, dominicanos, argentinos, puertorriqueños, peruanos, ecuatorianos, centroamericanos y personas procedentes de prácticamente toda América Latina y España.

Las razones para emigrar han sido diferentes. Unos llegaron en busca de libertad y seguridad; otros encontraron en Miami oportunidades profesionales y empresariales. Para muchos, la ciudad representó la posibilidad de comenzar nuevamente.

Sandra, de origen cubano, llegó a Miami a finales de los años 1980.

“El comienzo es difícil. Sufrí porque todo me parecía tan diferente y no tenía familiares aquí”, recordó.

Con el tiempo, estudió inglés y consiguió un empleo que le permitió establecerse.

“Todo en la vida tiene su tiempo. Me adapté y hoy veo a Estados Unidos como mi país porque aquí me dieron oportunidades para ser libre y progresar”, reflexionó.

La inmigración también ha incluido a profesionales que llegaron con recursos y objetivos diferentes.

José, médico panameño, arribó a Miami con los ahorros que había conseguido en su país.

“Pude validar mi titulación en Florida, trabajar en clínica y más tarde tener mi propia consulta. No fue fácil, pero lo logré”, afirmó.

Historias como estas forman parte del mosaico humano que caracteriza al sur de Florida.

Dos idiomas

El contacto permanente entre el español y el inglés también ha dado lugar al llamado espanglish, una expresión popular que describe diferentes formas de combinar elementos de ambas lenguas.

En Miami, algunas personas incluso hablan de la existencia de un “español miamense”. Sin embargo, el profesor Oscar Menéndez, quien impartió clases de español en Florida International University, considera más apropiado hablar de un “vocabulario localista”.

La diferencia es importante. “Una lengua no se transforma simplemente porque sus hablantes incorporen algunas palabras de otro idioma”, señaló. Para Menéndez, la conservación del español está sujeta, en buena medida, de la importancia que los propios hablantes concedan al conocimiento y respeto de sus reglas.

“La salud del idioma depende de la importancia que le demos a la lengua y sus reglas mínimas”, señaló.

La lectura y la escritura son, a su juicio, dos de las principales herramientas para estimular un uso adecuado del español. También atribuye una responsabilidad especial a los medios de comunicación.

“Hay muchas maneras de estimular el buen uso del idioma, principalmente a través de la lectura y la escritura”, afirmó, al tiempo que destacó el papel de la radio, la televisión y la prensa como referentes lingüísticos.

El problema aparece cuando la influencia del inglés produce traducciones literales que no corresponden al uso natural del español.

Expresiones como “aplicar por un empleo”, en lugar de solicitar un empleo; “alterar ropa”, en lugar de arreglarla; “correr para alcalde”, en lugar de aspirar a la alcaldía; “la ciudad se incorporó”, en lugar de se fundó; o “déjame saber”, en lugar de avísame, son ejemplos de construcciones que, según Menéndez, empobrecen la comunicación cuando sustituyen innecesariamente expresiones ya existentes en español.

El idioma, sin embargo, continuará cambiando. Cada generación incorpora nuevas palabras, adapta otras y crea formas particulares de expresarse. La verdadera cuestión no parece ser impedir esa evolución, sino encontrar un equilibrio entre la transformación natural de una lengua y la conservación de su riqueza.

En ese proceso, los medios de comunicación tienen una responsabilidad que va más allá de informar.

“Además de informar, los comunicadores tienen la tarea implícita de ser instructores públicos del habla, la escritura y el conocimiento, y no deben estimular el mal uso del idioma”, concluyó el exprofesor.

En Estados Unidos, donde el español forma parte de la historia desde hace más de cinco siglos y donde actualmente lo hablan millones de personas, esa responsabilidad adquiere una dimensión especial.

La lengua española no solamente conecta a quienes comparten una historia. También continúa creando nuevos puentes entre culturas, generaciones y países.