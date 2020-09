"Y eso es algo que antes nunca dije en público", resaltó.

El aspirante a la gobernación de Florida, de 41 años, que perdió la elección por solo 0.40% del voto contabilizado, estuvo acompañado de su esposa Jai durante la entrevista televisiva, con quien conforma una familia y tiene tres hijos.

El pasado mes de abril la Policía de Miami Beach divulgó fotos y videos que fueron tomados en marzo, cuando las autoridades acudieron a un hotel en La Playa y encontraron a Andrew Gillum en un estado “incoherente” dentro de una habitación del Mondrian South Beach Hotel.

Según el informe policial entonces, el cuerpo policíaco fue llamado al hotel poco antes de la 1 a.m. debido a una presunta sobredosis de drogas.

Andrew Gillum, que fue alcalde de Tallahassee, comentó que entendía “muy bien lo que la gente asumió al ver esas fotos" y argumentó que “la razón por la que fui a esa habitación probablemente no es diferente a la razón que alguien tendría para reunirse con unos amigos”.

Luego aseguró haber llorado esa noche: “Lloré porque me sentí mal al verme en ese lugar”.

La esposa declaró saber que Gillum es bisexual. Que se lo dijo antes de casarse hace 11 años y que ahora está molesta porque el asunto es de conocimiento público.

"No creo que sea asunto de nadie", recalcó. “No creo que sea justo que personas que no son heterosexuales, que no se asumen como heterosexuales, que alguna vez tengan que decir o revelar lo que son, debido a lo crítica que es la opinión pública”.

Y añadió: “Mucha gente simplemente no entiende la bisexualidad. Creen que pueden entender lo gay, pero creen que la bisexualidad es algo diferente".

Tras el incidente en el hotel de Miami Beach, Gillum ingresó en un centro de rehabilitación para alcoholismo y depresión que, según él, fue provocado por haber perdido las elecciones para gobernador.

Tras perder las elecciones, por 33.463 votos de 8,119.909 emitidos, Guillum apostó por usar los tres millones de dólares sobrantes de su campaña para promover el registro de nuevos votantes, en un intento por impulsar la candidatura demócrata en las elecciones de 2020.