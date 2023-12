Anna Maria Island, paraíso oculto y uno de los mejores destinos para turistas

Para obtener la lista, más de 20 editores miembros de la revista tomaron en cuenta categorías como: inmersión cultural; las comidas y bebidas, emociones de la gran ciudad, momentos en el agua, amantes de la naturaleza, vibraciones de playa y viajeros aventureros.

Esta joya escondida está ubicada en la costa del condado de Manatee, en Florida, destacó en la categoría vibraciones de playa por sus impresionantes costas de arena blanca, sus cristalinas aguas turquesas y su antigua sensación de pueblo pequeño que atraen a visitantes de todo el mundo.

Esta isla que según Travel + Leisure "pasa desapercibida", pero los viajeros exigentes y curiosos deberían tomar como opción vacacional el próximo año, cuenta con solo 8500 habitantes, más de 11 kilómetros de playas sin rascacielos y está repleta de historia, increíbles atardeceres, arte y cultura.

Este pequeño espacio costero localizado en la entrada de la Bahía de Tampa y a cuatro horas en carro de la ciudad de Jacksonville ofrece a sus visitantes la oportunidad de tener momentos de paz y tranquilidad lejos del concurrido ritmo de la ciudad.

¿Qué hacer en Anna Maria Island?

Además, en este destino paradisíaco los turistas pueden vivir experiencias únicas como disfrutar de la pesca, realizar tours en barco, alquilar equipos para deportes acuáticos y explorar la isla a caballo.

Entre sus principales atractivos se encuentra el muelle de la pequeña urbe con el mismo nombre, completamente reconstruido después de que una tormenta dañara la antigua estructura de madera en 2017.

Otra forma única de disfrutar es tomar el tranvía que recorre toda la isla, haciendo paradas en lugares populares en el camino.

La isla cuenta, a su vez, con grandes restaurantes, paseos de compra, museos, teatros, y una gran variedad de hospedajes para tener unas vacaciones perfectas.

Los restaurantes como Sign of the Mermaid, Two Scoops, City Pier Restaurant, The Waterfront Restaurant, The Doctor’s Office, un restaurante con encantador área de comedor en el jardín y muchos otros forman parte de su gran variedad gastronómica.

El informe de la reconocida revista de viajes resaltó igualmente algunos establecimientos locales de la isla como los resorts Joie Inn y Mello on the Beach, que ofrecen apartamentos con estilo retro a lo largo del Golfo de México.

La isla alberga tres ciudades: Anna Maria en el extremo norte, Holmes Beach en el centro y Bradenton Beach en el sur, las cuales brindan lugares únicos para comprar, comer y alojarse. Algunos de los mejores sitios para ir de compras son las tiendas de Pine Avenue y Gulf Drive en Anna Maria y en las coloridas tiendas de Bridge Street en Bradenton Beach.

Compromiso con un turismo sostenible

Además de la belleza natural, la tranquilidad y la rica cultura de la isla, los expertos destacaron su tendencia creciente en el turismo y su responsabilidad con la preservación de su encanto natural y cultural.

Este reconocimiento ha mostrado su compromiso con la sostenibilidad, que ha logrado un equilibrio entre el desarrollo turístico y la preservación de su carácter distintivo, buscando minimizar el impacto ambiental del turismo y promover prácticas que respeten y protejan su entorno natural.

La revista Travel + Leisure mencionó que la Oficina de Visitantes y Convenciones del Área de Bradenton firmó una asociación con Leave No Trace, convirtiendo a la isla en el primer destino en Florida en trabajar con la organización, que tiene la misión de garantizar un futuro sostenible para el aire libre y el planeta.

La isla se ha mantenido alejada de la influencia de grandes cadenas hoteleras y comerciales, optando en cambio por promover alojamientos vacacionales con un toque local y una variedad de negocios familiares.

¿Cómo llegar a Anna Maria Island?

“Llegar allí se ha vuelto más fácil gracias al crecimiento del Aeropuerto Internacional de Sarasota-Bradenton, que agregó vuelos sin escalas a cuatro nuevos destinos nacionales en 2023″, precisaron los expertos.

Desde otras ciudades de EEUU se puede volar al aeropuerto internacional de Tampa a poco más de 85 kilómetros de la isla y luego conducir alrededor de hora y media hacia el sur.

El tiempo de viaje en autobús entre Miami y Anna Maria Island es alrededor de 6 horas y cubre una distancia aproximada de 291 millas. Si viaja en carro particular, la duración del viaje puede ser de 4 horas aproximadamente.

Otros lugares en la misma categoría que Anna Maria Island fueron: Costa de Campania, en Italia; Costa Rica; República Dominicana; la isla de Hawái, en Estados Unidos; Los Cabos, México y Mallorca, España.

@Lydr05

FUENTE: Con información de la revista de viajes Travel + Leisure