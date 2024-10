Annette Taddeo: "Ofrezco mi experiencia y determinación para una gestión transparente"

Ahora, Taddeo aspira a un nuevo desafío: convertirse en titular de la Secretaría de los Tribunales y Contraloría de Miami-Dade, que tendrá autonomía administrativa en 2025, con el fin de seguir, según dijo, el legado del fallecido Harvey Ruvin, quien ocupó el cargo por tres décadas.

La candidata, que se describe como una líder que trasciende las divisiones partidistas, se propone modernizar la institución que tiene a su cargo las cortes condales y hacer más accesibles algunos de los servicios, entre otras iniciativas, en caso de resultar elegida en los comicios del 5 de noviembre.

-¿Cómo piensa acercar la Secretaría de las Cortes a los residentes de Miami-Dade, quienes a veces la perciben como una institución lejana y hasta intimidante? ¿Qué hará para que sea más accesible y amigable para la gente?

La Secretaría de los Tribunales es fundamental y nos afecta a diario, pero la gente desconoce su alcance. Es crucial que sea más accesible a las personas. Casarse, divorciarse, demandar, ser llamado a un jurado, todo esto se gestiona a través de la Secretaría. La Comisión de Miami-Dade, la alcaldesa, las reuniones, los récords, todo está bajo la custodia de la Secretaría, incluyendo los récords de propiedad de las viviendas. Esta oficina es esencial, y en esta elección su importancia se intensifica. Harvey Ruvin, quien fue secretario de los Tribunales por 30 años, era un amigo y mentor, pero falleció. Esta elección en noviembre busca su reemplazo. Mi contrincante fue designado por [el gobernador Ron] DeSantis. Sin embargo, el cargo ahora incorpora la función de contraloría, lo que significa que el presupuesto de Miami-Dade, el pago de las cuentas y el manejo de 12 mil millones de dólares estarán bajo mi responsabilidad. Investigaciones, auditorías e inversiones también serán parte de mis funciones, buscando siempre evitar incrementos de impuestos para los contribuyentes. Es vital contar con una persona confiable y preparada en este cargo, alguien que no lo utilice para juegos políticos. La comunidad ya me conoce: fui la primera hispana colombiana en llegar al Senado de Florida, donde fui reelecta. Allí me gané la reputación de trabajar con ambos partidos, buscando el bienestar de la comunidad. Muchos reconocen la necesidad de alguien que haga las cosas bien, con la experiencia que he adquirido como empresaria por más de 30 años y mi conocimiento en el manejo de grandes departamentos y finanzas, complementado por mi experiencia electoral y mi capacidad de colaborar con ambos partidos para el bien común.

-Si llega al cargo, ¿cuáles serían sus acciones concretas para modernizar la Secretaría durante sus primeros meses de gestión?

La modernización tecnológica no se logra de la noche a la mañana, pero mi primer paso será convocar a una reunión con el personal de la Secretaría, incluyendo al personal de Finanzas, para identificar las necesidades y áreas que me propongo mejorar. También crearé una junta directiva de asesores, compuesta por expertos de la comunidad legal y de seguridad, para abordar temas críticos como el robo de propiedades, un problema que afecta especialmente a las personas mayores.

-Algunos funcionarios se han quejado de la falta de presupuesto en la Secretaría, lo que limita la posibilidad de ampliar servicios como la atención al público los sábados. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cómo lograría extender los servicios de la Secretaría?

Extender los servicios y acercar la Secretaría a los residentes es una prioridad para mí. La tecnología es clave en este proceso. Mi visita a Palm Beach, reconocida por la eficiencia de su Secretaría y Contraloría, me enseñó que la mayoría de los trámites pueden realizarse en línea, lo cual agiliza los procesos y elimina la dependencia del papeleo. Además, buscaré mejorar la atención telefónica, un aspecto que actualmente es deficiente.

-En Miami-Dade, muchas personas conducen con licencias suspendidas por dificultades para reactivarlas. ¿Este problema está en su radar?

El tema de las licencias suspendidas es crucial. Un estudio del Condado demostró que cientos de miles de personas se encuentran en esta situación. Mi objetivo es buscar soluciones para que puedan recuperarlas. No se trata de eliminar las infracciones, sino de facilitar el pago de las deudas, ya sean multas o costos de reactivación. Busco prevenir que las personas lleguen a este punto. Necesitamos implementar tecnología que permita el pago de multas e infracciones en línea, incluso si se trata de montos pequeños, como 45 dólares o los 200 dólares de las cámaras de luz roja. No todos tienen la capacidad de pagar de inmediato, por lo que es importante ofrecer plazos flexibles y evitar que las deudas se acumulen. Este problema impacta directamente en los costos de los seguros de auto, que son altísimos en nuestra región. Al reducir el número de licencias suspendidas, podremos demostrar a las aseguradoras que no hay razón para que nos cobren tanto. Es importante aclarar que me refiero a personas que tienen derecho a una licencia, no a indocumentados. Se trata de gente que, por diversas circunstancias, perdió su licencia y enfrenta dificultades para recuperarla. Un pequeño porcentaje incurrió en infracciones graves, pero la gran mayoría son personas comunes que se vieron atrapadas en un ciclo de deudas. Debemos romper ese ciclo y brindarles la oportunidad de volver a conducir legalmente.

-¿Y qué estrategias concretas utilizaría para abordar el problema de las licencias suspendidas?

Primero, identificaremos a quienes tienen sus licencias suspendidas. Es un trabajo arduo, pero necesario. Mi objetivo es evitar que la gente llegue a ese punto, pero también brindar opciones para quienes ya están en esa situación. Buscaré implementar sistemas de pago en línea y plazos flexibles para que las personas puedan regularizar su situación y evitar que se acumulen deudas impagables. Esto, a su vez, contribuirá a reducir los costos de los seguros de autos, que en nuestra región son exorbitantes.

-A partir de estas elecciones, la Secretaría de las Cortes asumirá la función de contraloría, ¿con qué expectativas asumiría usted esta nueva responsabilidad?

Para mí, cuidar el dinero de los contribuyentes es fundamental. Mi trayectoria en Tallahassee me respalda como una defensora de los recursos locales. A diferencia de mi oponente, quien impulsó leyes que nos perjudicaron, yo me opuse a que nuestros fondos fueran desviados a Tallahassee. En este nuevo rol, me comprometo a ser totalmente transparente con los contribuyentes. Publicaré informes anuales detallando los ingresos, gastos e inversiones, en un lenguaje claro y accesible para que todos comprendan cómo se manejan los fondos públicos.

-¿Cómo convencería a un residente de Miami-Dade para que vote por usted?

Les recordaría mi compromiso con la comunidad. Durante la pandemia, fui la única que dio la cara y luchó para que la gente recibiera los cheques de desempleo, cuando el sistema colapsó. En el caso de la asociación de dueños de propiedades en Hammocks, donde se robaron fondos, fui yo quien lideró la investigación, trabajando junto a la Fiscalía para lograr justicia. No importa si son republicanos o demócratas, siempre he estado presente para servir a la comunidad.

[email protected]

@danielcastrope