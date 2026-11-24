MIAMI.– Entrevistas, contactos con periodistas, presencia en televisión, radio y prensa escrita forman parte del trabajo que el venezolano Antonio Vargas y el cubano Maykel Pérez desarrollan desde hace tres años para Miss Universe Cuba. Ambos publicistas han asumido la coordinación de las relaciones públicas de la organización en una etapa marcada por el regreso de la representación cubana al concurso internacional y su posterior proyección mediática.

La colaboración comenzó en 2024, cuando Cuba volvió a Miss Universe después de casi 57 años de ausencia. Desde entonces, Vargas y Pérez han trabajado en la estrategia de comunicación que acompaña a cada candidata, desde su presentación oficial hasta su participación en el escenario internacional.

Su labor no se limita a gestionar entrevistas o facilitar la cobertura periodística. También comprende la construcción de una narrativa alrededor de cada soberana, la difusión de sus trayectorias y la búsqueda de espacios para que sus historias lleguen a públicos dentro y fuera de Estados Unidos. Este trabajo se desarrolla junto a la dirección de la organización, encabezada por Prince Julio César.

La primera protagonista de esta nueva etapa fue Marianela Ancheta, quien representó a Cuba en 2024. Un año después, Lina Luaces consiguió avanzar hasta el Top 12 del certamen. En esta edición, la atención se centra en Mia Dio, quien representa a la isla y ha ganado protagonismo desde su llegada a la concentración en Puerto Rico. Su desempeño ha sobresalido en todas las actividades, con uno de sus momentos más destacados en la competencia de traje típico.

Su diseño, inspirado en "La Dama de la Libertad", quedó entre los 15 mejores de esa categoría. La propuesta incorporó referencias cubanas a una presentación que trascendió el vestuario y se convirtió en uno de los momentos destacados de su paso por el concurso.

Al frente de esta estrategia están dos profesionales con trayectorias distintas, pero vinculadas al mercado del entretenimiento y la comunicación. Vargas, es CEO de Starshine Public Relations y cuenta con experiencia en la promoción de certámenes de belleza, personalidades del espectáculo y acontecimientos internacionales.

Pérez, fundó MP Public Relations, firma desde la que ha desarrollado campañas para artistas, empresarios y marcas dirigidas al público hispano. Su conocimiento del mercado y sus vínculos con el ámbito de la comunicación han formado parte del trabajo conjunto durante las tres ediciones.

La continuidad de ambos al frente de las relaciones públicas ha permitido acompañar las distintas etapas de la representación cubana, con sus respectivos perfiles, historias y resultados. Para los publicistas, cada nueva candidata supone también el desafío de presentar una imagen propia y encontrar espacios de difusión que mantengan el interés en torno a la delegación.

Con Mia Dio a las puertas de la gran final, Vargas y Pérez completan otro capítulo de esa labor. La representante cubana llega a la jornada decisiva con el reconocimiento de su traje típico y la expectativa de quienes siguen su recorrido. Ahora, la posibilidad de que se convierta en la nueva soberana de Miss Universe mantiene abierta la ilusión de ver a Cuba conquistar la corona.