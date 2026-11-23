Su caminata fue enérgica, con pasos amplios, giros precisos y una sonrisa que no perdió espontaneidad.

Dio sostuvo la mirada hacia el público y proyectó seguridad sin convertir la salida en una sucesión de poses.

En traje de baño apareció con un conjunto de dos piezas en azul claro, acompañado por una capa vaporosa de tono más intenso.

Mia Dio cuidó cada giro y permitió que el brillo de la confección acompañara sus movimientos en la pasarela.

En el segundo momento de la noche Mia reveló “La Luz del Infinito”, una creación dorada de Joli Poli Couture concebida como homenaje a Lumière de l’Infini, la corona utilizada por Miss Universo en 2024 y 2025.

Mia Dio grita con fuerza y distinción el nombre de Cuba durante la gala preliminar de Miss Universe 2026.

MIAMI.- Mia Dio no necesitó exagerar para hacerse notar. En la gala preliminar de Miss Universo 2026, celebrada este domingo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la representante cubana apostó por una presentación firme, medida y coherente con el trabajo que ha desarrollado a lo largo de toda la competencia.

La noche exigía mucho más que belleza. Era una de las evaluaciones decisivas para definir a las 30 semifinalistas que serán anunciadas durante la final del martes 24 de noviembre. Frente al jurado, cada candidata debía demostrar confianza, dominio escénico, actitud y capacidad para sostener una propuesta propia.

MISS UNIVERSE Mia Dio hace historia al desfilar la memoria de Cuba en la gala de trajes típicos de Miss Universo

La joven respondió desde su autopresentación. Pronunció el nombre de Cuba con claridad y serenidad, sin recurrir a excesos. Ese primer instante anticipó el tono que mantendría después: control, naturalidad y plena conciencia de lo que estaba en juego.

En traje de baño, diseñado por la firma Ammi Brazil, apareció con un conjunto de dos piezas en azul claro, acompañado por una capa vaporosa de tono más intenso que aportó fluidez a su entrada. Su caminata fue enérgica, con pasos amplios, giros precisos y una sonrisa que no perdió espontaneidad. La concursante aprovechó el recorrido completo, sostuvo la mirada hacia el público y proyectó seguridad sin convertir la salida en una sucesión de poses.

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El segundo momento reveló un registro diferente. Para el desfile de gala eligió “La Luz del Infinito”, una creación dorada de Joli Poli Couture concebida como homenaje a Lumière de l’Infini, la corona utilizada por Miss Universo en 2024 y 2025.

Perlas doradas, destellos y formas ondulantes recrearon rayos de luz sobre el diseño. Cada elemento representó la vida, la esperanza y los sueños que sobreviven al paso del tiempo. La candidata explicó que quiso rendir tributo a una pieza que dejó huella antes de la llegada de una nueva corona.

El vestido encontró su mejor complemento en un desplazamiento pausado. La participante redujo la velocidad, cuidó cada giro y permitió que el brillo de la confección acompañara sus movimientos. Ya no se trataba de la energía mostrada minutos antes, sino de transmitir elegancia, aplomo y madurez.

Ese contraste fue uno de sus mayores aciertos. Mia comprendió que ambas salidas reclamaban lenguajes distintos y evitó repetir recursos. En la primera proyectó vitalidad; en la segunda, dejó que la sobriedad guiara su desempeño. La transición mostró preparación y una lectura inteligente del escenario.

Su actuación adquirió además un valor especial después del quebranto de salud que sufrió en los días previos y que obligó a trasladarla a un hospital. La recuperación no se convirtió en argumento para pedir indulgencia. Sobre el escenario no hubo señales de fragilidad, sino la respuesta disciplinada de una mujer decidida a completar su camino y conquistar el universo.

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La evaluación de la preliminar se suma a la entrevista privada realizada por el jurado. Por esa razón, el desempeño de esta noche resulta fundamental, pero no permite anticipar oficialmente la clasificación. Los nombres de las semifinalistas se conocerán en la ceremonia final.

Hasta entonces, la representante de la Mayor de las Antillas deja una actuación sólida y dos imágenes difíciles de confundir: el dinamismo del azul de una mujer que salió a competir y el dorado de quien cerró la noche llevando consigo un fragmento del legado de Miss Universo.

La corona todavía no tiene dueña. Mia Dio, representante de Cuba, sin embargo, ya tiene razones para llegar a la final con esperanza y así lo ha demostrado desde que decidió competir.