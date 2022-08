Ardid político o razón legal en allanamiento a casa de expresidente Trump

En declaraciones a la red Fox News el martes 9, el senador Marco Rubio se aventuró a comparar las acciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI) con medidas tomadas por dictaduras latinoamericanas para neutralizar oponentes. “Un grupo toma el poder y la primera cosa que hace es empezar a perseguir a sus oponentes y cuándo partidarios de los oponentes se quejan, los criminalizan a ellos”, dijo Rubio.

El presidente Biden y altos cargos de su administración hasta ahora han evitado pronunciarse oficialmente sobre el registro domiciliario a un expresidente que ha causado shock en círculos políticos; un acto que comentaristas tanto de derecha como de izquierda coinciden en señalar, carece de precedentes en la historia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia también se ha negado a publicar el contenido de la orden judicial y declaraciones juradas que dieran causa para tan drástica medida como el allanamiento armado del hogar privado de un exmandatario.

Pretextos

Algunos analistas demócratas dicen que la negación de Trump de aceptar los resultados de la últimas elecciones del 2020 y su comportamiento durante el 6 de enero de 2021, cuando un grupo de sus partidarios intentaron tomar el Capitolio para impedir la confirmación de la elección de Biden, también carece de precedente y lo expone a procesos judiciales.

Pero voceros del FBI y el Departamento de Justicia dicen que el registro de la mansión de Trump en Mar A Lago no tiene que ver con las investigaciones de un comité del Congreso sobre acontecimientos de hace más de un año y basan las razones del allanamiento en argumentos técnicos sobre la retención de documentos clasificados que son del gobierno y no para uso privado de Trump.

El exjefe de contraterrorismo del FBI, Bill Mudd, dijo a CNN que el expresidente, Trump mantiene su autorización de seguridad y que tal práctica no es inusual en el gobierno. “Yo también tuve material clasificado en casa y nunca me preocupé de que irrumpieran en mi domicilio”, dijo.

¿Ataques políticos?

Otro experto en Inteligencia y asuntos latinoamericanos, quien mantiene cargos en el Departamento de Estado y pidió mantener su nombre en reserva, comentó que aun ignorando la seriedad de acusaciones contra Trump y entendiendo la difícil posición del FBI en un ambiente altamente politizado como el que se aprecia actualmente Washington, los actos acontecidos “dan apariencia de ataques judiciales contra líderes políticos, con ciertas similitudes a un modus operandi con el que estamos algo familiarizados en Latinoamérica y que no debería repetirse en Estados Unidos”.

Abogados de Trump revelan haber estado negociando el tema de los documentos hace meses con el Departamento de Justicia que envió agentes federales a la mansión para inspeccionar el mantenimiento de una docena de cajas de documentos que Trump llevó consigo al abandonar la Casa Blanca. Sugirieron que se resguardaran en un lugar seguro bajo candado durante una reunión que mantuvieron el pasado junio.

Los 30 agentes del FBI que registraron la casa de Trump, bajo orden judicial de un magistrado – quien se autodefine como enemigo político del expresidente en sus publicaciones en Facebook -- rompieron dicho candado para llevarse las cajas, levantando sospechas que las supuestas negociaciones para su retención en Mar A Lago hasta pudiesen haber sido una trampa.

“Lo de los documentos se utilizó como pretexto” dijo Rubio en Fox News. Ninguna de las cajas fue inspeccionada durante las nueve horas en que los agentes del FBI permanecieron en Mar A Lago, donde rebuscaron hasta la ropa de su esposa.

Temores

Sospechas de que el FBI esté actuando como policía política de la administración Biden llegan a tal extremo que Trump declaró temor de que los agentes hayan plantado materiales en Mar a Lago para justificar futuros allanamientos. El exmandatario nota con alarma que no se les permitió a sus abogados estar presentes durante el registro, que se llevó a cabo cuando él visitaba en Nueva York.

El abogado venezolano Edgar López, quien ha estudiado casos de amedrentamiento contra opositores del régimen chavista en su país, confiesa ver ciertas similitudes con actos que precedieron la inhabilitación de al menos tres candidatos presidenciales, opositores a los mandatarios Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Similitudes

Nombra los casos específicos de Enrique Capriles Radonsky, Leopoldo López y María Corina Machado, dos de los cuales terminaron en exilio o bajo arresto. En el caso de Corina Machado hasta se le acusó de tener armas escondidas en su casa.

“Aunque todo fue un show y nunca se encontró nada ilegal, las alegaciones de irregularidades terminaron con intervenciones estatales en el renombramiento de las juntas directivas de sus partidos y la inhabilitación de los candidatos”, dice López.

Similarmente en Bolivia, el presidente izquierdista Evo Morales forzó al exilio a un candidato que se presentó de contrincante en pasadas elecciones, amenazándolo con cargos de corrupción. La presidenta del Senado quien asumió la presidencia de un gobierno de transición cuando Morales fue forzado a dimitir tras ser acusado por la OEA de fraude electoral en 2019, ahora yace en prisión bajo cargos de “crímenes de lesa humanidad”.

Defensores del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, apuntan a su intachable récord de integridad profesional como indicio de que nunca se comprometería en una persecución política. Pero puede ser que, por esa misma razón, el presidente Biden lo presionó públicamente hace unos meses, cuando le solicitó ponerse más agresivo con Trump. “Debería actuar más como fiscal en vez de juez o profesor” dijo Biden en referencia a Garland, en una entrevista con The New York Times.

Propósito confeso

“Altos directivos de la administración, congresistas y comentaristas de izquierda en los principales medios vienen diciendo clara y repetidamente hace tiempo que su meta es procesar a Trump para que no se presente de candidato en las presidenciales. No es nada nuevo”, dijo Rubio en Fox News.

"La idea de que el registro de Mar a Largo tuvo puramente que ver con la cuestión de sus archivos clasificados no suma. están tratando de extraer evidencias que ayude a implicar a Trump en los acontecimientos del 6 de Enero o en evasión de impuestos. Buscan acumular bastante para forzarle a un acuerdo de que no se presente como candidato presidencial en 2024", dice Harry Littman ex fiscal federal y comentarista para MSNBC.

El comentarista Anderson Cooper de CNN, acusó a los republicanos de “hipocresía” por defender a Trump de acusaciones de uso privado de documentos clasificados mientras pedían cárcel para Hillary Clinton por acusaciones similares cuando ejerció de secretaria de Estado de la administración Obama.

¿Justicia pareja?

Pero analistas apuntan a una diferencia. Agentes federales nunca registraron la casa de Clinton. Como nunca han allanado a Hunter Biden, hijo del presidente, a pesar de tener su ordenador conteniendo mucha información que evidencian negocios corruptos con China y oligarcas rusos.

“Dan el visto gordo a los Demócratas mientras profundizan contra Republicanos” dice el comentarista de Fox News, Sean Hannity. A un día del allanamiento de Mar a Lago, agentes del FBI confiscaron el teléfono del congresista republicano y amigo de Trump, Scott Perry, para controlar sus llamadas.

Van ya una decena de casos de colaboradores del Trump quienes han sido arrestados, procesados, enjuiciados y encarcelados bajo acusaciones que van desde insurrección a colaboración con Rusia, varias de las cuales han resultado ser falsas de acuerdo con las investigaciones del propio FBI.