Arrecian operativos antitrata de personas en medio del arribo de millones por Mundial FIFA

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el fiscal general del Estado, James Uthmeier, y la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle.

MIAMI. – Autoridades federales, estatales y locales anunciaron este martes en la Universidad Internacional de Florida (FIU) una ampliación de las acciones dirigidas a combatir la trata de personas ante la llegada de millones de visitantes a los distintos eventos de gran convocatoria previstos para el sur de Florida.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el fiscal general del Estado, James Uthmeier, y la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, junto a representantes de organismos de seguridad, otros fiscales, departamentos policiales y entidades comunitarias.

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Los funcionarios públicos señalaron que la estrategia cobra especial relevancia debido a la celebración del Mundial de la FIFA 2026, un acontecimiento que atraerá a millones de aficionados a Estados Unidos y tendrá a Miami entre sus principales sedes. Según explicaron, este tipo de eventos requiere reforzar los mecanismos de vigilancia y prevención frente a delitos asociados con la explotación de personas.

Uthmeier advirtió que la trata continúa representando uno de los principales desafíos para Florida y recordó que la región figura entre los territorios con mayor incidencia de este delito en el país.

La preocupación también queda reflejada en estudios recientes. Un informe divulgado en 2025 por investigadores de la Universidad del Sur de Florida (USF) estimó que más de 200,000 personas fueron víctimas de explotación sexual y alrededor de 540,000 sufrieron explotación laboral o formas de trata vinculadas al trabajo en el estado. El análisis señaló que factores como el intenso movimiento de viajeros, la actividad de puertos y aeropuertos, así como la celebración de grandes eventos internacionales, contribuyen a aumentar los riesgos asociados a este delito.

A la iniciativa se han sumado más de 50 representantes de agencias federales, entre ellas el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), además de cuerpos policiales, empresas privadas y organizaciones comunitarias, con el propósito de fortalecer la identificación temprana de posibles víctimas y mejorar la coordinación entre instituciones.

Fernández Rundle, afirmó que el condado sigue enfrentando una alta incidencia de estos casos y subrayó la necesidad de reforzar los esfuerzos preventivos durante los próximos meses.

Como parte de la estrategia, las autoridades incrementarán significativamente las operaciones encubiertas. Según Katherine, mientras anteriormente se realizaban entre uno y tres operativos al mes, ahora se desarrollarán hasta cuatro por semana.

Las cifras recientes reflejan la magnitud del problema. Durante las últimas semanas se efectuaron 18 intervenciones que resultaron en más de 100 arrestos en distintos puntos del territorio.

Entre esas acciones, la fiscal destacó una investigación realizada en Homestead que concluyó con la detención de 13 personas acusadas de intentar explotar sexualmente a menores de edad.

Por su parte, el jefe de la Policía de Homestead, Mario Knapp, explicó que existen señales que pueden alertar sobre una posible situación de explotación, entre ellas la presencia de individuos sometidos a control constante, limitaciones para comunicarse libremente o comportamientos que evidencien dependencia de terceros.

Para los participantes en el encuentro, el desafío no se limita a realizar arrestos, sino también a identificar a las víctimas antes de que sean sometidas a situaciones de abuso. En ese esfuerzo, insistieron en que la colaboración ciudadana continúa siendo una herramienta fundamental para detectar posibles casos y facilitar las investigaciones.

Los funcionarios coincidieron en que la detección temprana puede marcar la diferencia entre rescatar a una persona vulnerable o permitir que las redes dedicadas a este delito continúen operando. Las denuncias relacionadas con posibles casos de trata de personas pueden realizarse a través del teléfono 305-349-7876.