Arrestan en Florida a cinco presuntos miembros del Tren de Aragua; uno llora y clama libertad

"No es tan malo cuando está preso. Quizás esté imaginando las cárceles de El Salvador en algún momento del futuro", expresó Judd, al mostrar la foto de Carpintero Luna, que hasta habría llegado a arrodillarse clamando por su libertad, sollozando.

"La vida como la conocía se acabó. ¿Llora porque ya no puede robarles a los estadounidenses? ¿Llora porque ya no puede robar a la gente en plena noche? ¿Llora porque ya no puede robar licor de alta calidad? Este es el fin del camino para él y sus compañeros", agregó el sheriff.

Los otros sujetos, también venezolanos que habrían ingresado ilegalmente al país por la frontera sur en medio de la crisis migratoria sin precedentes creada por la administración de Joe Biden, quedaron identificados como Alexis José Rodríguez Benavides, de 27 años; Darwins Smith Vásquez León, de 28; Ildemaro Miguel Escalona Mendoza, de 26; y Samuel Oglis David Anthony Charlie, de 25 años.

samuel-tren-de-aragua.jpg Ramón Jesús Carpintero Luna, de 26 años, llora al ser detenido por oficiales del condado de Polk Oficina del Sheriff del Condado de Polk

¿De qué acusan a los miembros del Tren de Aragua capturados en Florida?

Los cinco venezolanos, que formarían parte de una pandilla dedicada a realizar robos en tiendas de Florida Central, Walmart y Sam's Club, habrían comenzado su actividad delictiva en octubre pasado. En total, habrían participado en 32 robos y un hurto en el condado de Polk.

Todos enfrentarán cargos por robo organizado a comercios minoristas, aunque los investigadores están trabajando para agregar cargos de crimen organizado, por su presunta relación con el Tren de Aragua, declarado organización terrorista por la administración de Donald Trump, según reseñó Fox News.

"Puedo decirles que esta pandilla violenta estaba viva y bien en el centro de Florida", aseveró, al referirse al Tren de Aragua.

Los sospechosos, además, tienen antecedentes penales que incluyen violaciones de inmigración, robos, hurtos, posesión de drogas, resistencia al arresto, uso y posesión fraudulenta de identificación personal, informes falsos a la policía, robo con arma de fuego, asalto agravado con arma mortal, violencia doméstica (catalogada como armada y peligrosa) y delitos relacionados con la licencia de conducir, agregó el comisario de la policía.

"Están atormentando, aterrorizando, robando, hurtando y asesinando a la gente", agregó Judd sobre los "extranjeros ilegales criminales", como calificó a los venezolanos.

¿Cómo los atraparon?

Aunque las investigaciones por los delitos a tiendas minoristas comenzaron en octubre, cuando comenzaron a reportarse robos con los mismos patrones en el condado de Polk, no fue sino hasta el mes pasado que un incidente ayudó a los investigadores a atrapar a los sospechosos.

El hecho ocurrió en marzo en un Sam's Club en Lakeland, cuando pretendieron robar un carrito de compras lleno de licor valorado en 3,200 dólares, hiriendo a una trabajadora que intentó detenerlos.

Los sujetos agarraron dos cajas de licores y escaparon en un Ford Focus plateado, que quedó inutilizable luego de que intentaran pasarlo por encima del reborde de concreto en el estacionamiento. Al final, los hombres abandonaron el auto y escaparon en un Uber.

En el auto abandonado, los investigadores encontraron licor robado, teléfonos móviles y un pasaporte.

Tras identificar a los sospechosos, las autoridades se enteraron de que dos de ellos, Charlie y Escalona Mendoza, ya estaban detenidos por otro robo en el condado de Osceola.

Los otros tres sospechosos fueron arrestados el jueves 17 de abril por la noche, después de que los funcionarios de Polk obtuvieran órdenes de arresto.

FUENTE: Con información de The New York Post / Fox News