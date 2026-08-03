Vecinos en Fontainebleau piden ayuda para dar con el paradero del responsable de saqueo de buzones postales

MIAMI.- Menos de un día bastó para que las nuevas cámaras de seguridad de Parkside of Fontainebleau registraran lo que los residentes llevaban meses denunciando: la desaparición de su correspondencia.

Las imágenes divulgadas por medios locales muestran a un hombre que llega en bicicleta al estacionamiento del complejo, ubicado en la 9110-9150 Fontainebleau Boulevard, Miami, Florida 33172. Luego se dirige al área de buzones, observa a su alrededor y comienza a manipular la estructura.

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Después de forcejear durante varios segundos, consigue desprender el panel y acceder al contenido. La grabación permite verlo colocando varios sobres dentro de un bolso antes de abandonar el lugar en el mismo medio de transporte.

La instalación del sistema de vigilancia fue impulsada por los vecinos ante las pérdidas frecuentes y la falta de evidencia que permitiera determinar cómo ocurrían las sustracciones.

Los afectados habían reportado anteriormente la desaparición de sobres y problemas con el cierre de los compartimientos comunitarios. Sin embargo, no contaban con imágenes del responsable hasta la colocación de los nuevos equipos.

El video fue entregado a las autoridades para tratar de identificar al hombre. Hasta el momento no se ha divulgado su nombre ni se han anunciado arrestos relacionados con el caso.

El robo de correspondencia constituye un delito federal. Cualquier persona que reconozca al sospechoso o tenga información puede comunicarse de manera anónima con la línea de Alto al Crimen de Miami-Dade, al 305-471-TIPS (8477).