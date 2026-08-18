Miami-Dade: favoritos avanzan y varias carreras apuntan a segunda vuelta

Una electora se dirige al recinto electoral para realizar su derecho al voto.

Electores y voluntarios en horas de la tarde en la Biblioteca de Wetchester.

Una pancarta promueve la candidatura judicial de Mavel Ruiz, aspirante al Grupo 67 del Undécimo Circuito Judicial.

Representantes de campaña conversan en el exterior de un recinto mientras esperan la llegada de más ciudadanos.

Carteles de diferentes aspirantes ocuparon los alrededores de uno de los centros electorales visitados durante las primarias de Miami-Dade.

El escaso movimiento en los exteriores reflejó una tarde tranquila y sin aglomeraciones en el William F. “Bill” Dickinson Community Center, en Homestead

Durante nuestra estancia constatamos que a pesar de no ser un flujo cuantioso, varias personas ingresaron al local habilitado para los electores asignados al precinto 915.

El matrimonio, de 83 y 84 años, conversa con voluntarios y contendientes tras completar el sufragio en pocos minutos.

Una baja afluencia de participantes marcó el proceso en la Biblioteca Regional de Westchester.

La llegada esporádica de electores permitió completar el proceso sin filas ni demoras.

Las carreras por tres puestos de la Comisión de Miami-Dade figuraron entre las principales contiendas no partidistas.

Los centros de votación permanecieron abiertos hasta las 7:00 p.m. en todo el condado.

MIAMI.- El escrutinio preliminar de las elecciones primarias comenzó a perfilar ganadores y posibles segundas vueltas este martes en Miami-Dade, después de una jornada caracterizada por la escasa afluencia en varios de los centros visitados por DIARIO LAS AMÉRICAS desde que abrieron las urnas este martes 18 de agosto a las siete de la mañana.

A las 8:28 p.m., la Oficina del Supervisor de Elecciones informaba que habían sido contabilizadas 240.456 boletas, equivalentes al 18,67% de los 1.288.156 ciudadanos registrados. Para ese momento habían reportado 762 de los 772 precintos.

DECISIÓN 2026 Homestead vota a cuentagotas en una contienda clave por el Distrito 8

Las cifras son extraoficiales y pueden variar hasta que sean examinadas las papeletas provisionales, concluyan los procedimientos de subsanación y la Junta de Escrutinio certifique el cómputo definitivo.

Carteles de diferentes aspirantes ocuparon los alrededores de uno de los centros electorales visitados durante las primarias de Miami-Dade. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Entre las asignaciones de este reportero estuvieron las elecciones para los distritos 2, 5 y 8 de la Comisión de Miami-Dade; los puestos 1 y 8 de la Junta Escolar; seis carreras judiciales y dos escaños del Concejo de Miami Gardens.

En el Distrito 2 competían la comisionada Marleine Bastien, Ernst Jean Louis y Miguel “Skip” Quintero. Con 76 de sus 77 precintos informados, Bastien encabezaba la votación con 14.065 sufragios, el 78,30%. Quintero reunía 2.315, para un 12,89%, mientras Jean Louis sumaba 1.583, equivalentes al 8,81%.

La disputa por el Distrito 5 enfrentaba a la titular Vicki L. Lopez, Rob Piper y Joe Sanchez. Tras completarse el reporte de sus 55 centros, Lopez lideraba con 7.011 papeletas y un 42,30%. Piper ocupaba el segundo lugar con 4.887, el 29,49%, seguido por Sanchez, quien alcanzaba 4.676 y un 28,21%.

Al no obtener ninguno la mayoría requerida, Lopez y Piper se encaminaban a medirse nuevamente, si esas posiciones se mantienen después de la certificación.

En el Distrito 8 aparecían en la boleta la comisionada Danielle Cohen Higgins, John Edward DuBois y Martha “Vega” Hero. Con sus 58 precintos contabilizados, Cohen Higgins recibía 10.239 apoyos, el 55,04%; DuBois acumulaba 5.246, para un 28,20%, y Hero registraba 3.117, el 16,76%.

La entrada del William F. “Bill” Dickinson Community Center permanecía despejada ante la llegada esporádica de ciudadanos. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Durante un recorrido por el William F. “Bill” Dickinson Community Center, en Homestead, Hero explicó a este medio que había visitado diferentes lugares de votación para conversar con los residentes. La aspirante mencionó entre sus prioridades la educación, la atención a los adultos mayores, los parques, el empleo y las necesidades de agricultores y pequeños empresarios.

Sus declaraciones formaron parte del ambiente electoral observado en el lugar y no implican respaldo editorial a su candidatura ni una valoración sobre los demás contendientes.

Siete aspirantes buscaban el puesto correspondiente al Distrito 1 de la Junta Escolar de Miami-Dade: Linda Cothiere, Erhabor Ighodaro, Joy L. Jackson, Bernard Wh Jennings, Wrendly Mesidor, Katrina Wilson y James Wright.

Con 79 de 80 precintos informados, Wilson ocupaba la primera posición con 9.762 boletas y el 32,79%. Cothiere aparecía después con 6.202 y un 20,84%, mientras Jackson registraba 5.701, el 19,15%.

Wright alcanzaba 2.736 sufragios; Ighodaro, 2.441; Jennings, 1.515, y Mesidor, 1.275. De conservarse ese orden, Wilson y Cothiere avanzarían a una nueva elección.

En el Distrito 8, la integrante de la Junta Escolar Monica Colucci figuraba frente a una opción por escrito. Con 68 de 72 precintos contabilizados, Colucci reunía 21.006 votos, para un 91,59%, mientras las candidaturas escritas totalizaban 1.929.

Cinco grupos del Tribunal de Circuito del Undécimo Circuito Judicial y uno de la Corte del Condado formaron parte de las elecciones no partidistas incluidas en esta cobertura.

Electores y voluntarios en horas de la tarde en la Biblioteca de Wetchester. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

En el Grupo 5 se enfrentaban Alex Annunziato, Arthur LeMar “Marty” McNeil y Monica Segura. Con 757 de 767 precintos reportados, McNeil encabezaba el cómputo con 93.379 papeletas y un 42,43%, seguido por Segura, con 79.163 y el 35,97%. Annunziato acumulaba 47.529, para un 21,60%. Los dos primeros se encaminaban a disputar el cargo en noviembre.

El Grupo 35 tenía como candidatos a Renee Gordon y Cristobal David Padron. Gordon obtenía 139.519 sufragios, equivalentes al 63,12%, frente a los 81.532 y el 36,88% de Padron.

En el Grupo 67, Destiny Alvarez mantenía una estrecha ventaja sobre Mavel Ruiz. Alvarez sumaba 111.363 votos, el 50,46%, mientras Ruiz alcanzaba 109.344 y un 49,54%.

Una pancarta promueve la candidatura judicial de Mavel Ruiz, aspirante al Grupo 67 del Undécimo Circuito Judicial. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Tres candidatas aspiraban al Grupo 69: Rita Maria Baez, Yaneth Del Carmen Baez y Bonita Jones-Peabody. Rita Maria Baez lideraba con 81.372 papeletas y el 37,15%; Jones-Peabody ocupaba la segunda posición con 76.521 y un 34,94%, y Yaneth Del Carmen Baez registraba 61.127, para un 27,91%. Las dos primeras volverían a enfrentarse si se confirma ese orden.

En el Grupo 76, Spencer Eig aventajaba a Yenly Dominguez con 122.413 sufragios y el 56,43%. Dominguez reunía 94.517, equivalentes al 43,57%.

La carrera por el Grupo 25 de la Corte del Condado figuraba entre las más cerradas de la noche. Maribel Diaz acumulaba 108.812 votos, el 50,16%, frente a los 108.123 y el 49,84% de Luis Perez-Medina, una diferencia provisional de apenas 689 papeletas.

En Miami Gardens, tres aspirantes buscaban el escaño 2 del Concejo Municipal: Lavern V. Deer, Linnette Smith y Paul V. Wilson Jr. Con sus seis precintos informados, Wilson encabezaba el conteo con 2.163 apoyos y el 55,12%. Smith recibía 914, para un 23,29%, y Deer sumaba 847, el 21,59%.

Por el escaño 4 se presentaron Mykita Cherry-Prime, Rod Mack y Angela Maria Wynter. Con seis de siete precintos contabilizados, Cherry-Prime ocupaba el primer lugar con 1.443 sufragios y el 45,84%, seguida por Mack, con 1.271 y un 40,37%. Wynter alcanzaba 434, equivalentes al 13,79%. De mantenerse esas cifras sin que alguna candidatura alcance la mayoría, las dos primeras volverían a las urnas.

El movimiento reducido en los alrededores evidenciaba una participación discreta durante la tarde. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Durante la mañana, la Biblioteca Regional de Westchester recibió a los electores sin filas ni demoras. Las cabinas permanecían disponibles y los trabajadores estaban preparados para atender al público, mientras los ciudadanos llegaban de manera esporádica.

Antonio Benítez fue uno de quienes acudieron al recinto. “Hay poca participación”, lamentó a su salida, antes de dejar un llamado a la cohesión: “En la unión está la fuerza”.

María Hernández, de 92 años, llegó acompañada por su familia y se mostró satisfecha de cumplir nuevamente con su deber ciudadano. También votaron Pastora y Juan Álvarez, de 83 y 84 años, quienes han participado juntos en estos procesos durante más de tres décadas.

“Es un deber venir a votar por este país, por los hijos, por la familia. Hay que votar”, afirmó Pastora.

El escaso movimiento en los exteriores reflejó una tarde tranquila y sin aglomeraciones en el William F. “Bill” Dickinson Community Center, en Homestead CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

La actividad observada durante la tarde en el centro comunitario de Homestead también transcurrió sin aglomeraciones. El desplazamiento hasta el sur del condado permitió mostrar el desarrollo de la convocatoria en una comunidad donde la agricultura, el crecimiento urbano, el empleo y los servicios públicos ocupan un lugar central.

Las escenas registradas en Westchester y Homestead constituyen fotografías de lugares y momentos específicos. Por sí solas no permiten medir el comportamiento de todo Miami-Dade, cuyo balance incluye la votación anticipada, las boletas enviadas por correo y las depositadas presencialmente durante la convocatoria.

El escrutinio divulgado durante la noche aún puede modificarse, sobre todo en las carreras con márgenes reducidos. La definición formal llegará cuando las autoridades concluyan el proceso y la Oficina de la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade Alina García certifiquen la voluntad expresada por los ciudadanos en los comicios.