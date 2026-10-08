Rescatistas de Miami-Dade parten hacia Tallahassee ante el avance de Isaías

HOMESTEAD.- Un contingente de 88 integrantes del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) salió alrededor de las 6:00 a.m. de este jueves 8 de octubre hacia Tallahassee, donde permanecerá concentrado antes de intervenir en las zonas afectadas por el huracán Isaías.
La unidad especializada Florida Task Force 1 (FL-TF1) fue activada por el estado y lleva cuatro equipos caninos, además de personal capacitado para atender inundaciones, localizar sobrevivientes y brindar asistencia médica.
El capitán Orestes González explicó que la misión inicial está prevista para 14 días. Una vez en el norte de la península, evaluarán las condiciones y los posibles lugares de impacto para organizar las operaciones.
Los especialistas viajan con herramientas, suministros y recursos suficientes para sostener su trabajo sin añadir presión sobre los servicios de las localidades damnificadas. Sus funciones incluyen inspeccionar estructuras, buscar personas atrapadas, determinar daños y apoyar las comunicaciones de emergencia.
Al despliegue se suma Florida Task Force 2, del Departamento de Bomberos y Rescate de la ciudad de Miami, con 80 miembros. Ambos grupos tendrán a la capital estatal como punto de concentración mientras se determina dónde será necesaria su intervención.
La movilización ocurre mientras el ciclón gana intensidad en el golfo. En su boletín de las 8:00 a.m., hora de Miami, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que Isaías mantenía vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora y avanzaba hacia el este-noreste a nueve millas por hora.
El organismo anticipó un fortalecimiento adicional hasta las primeras horas del viernes y advirtió que el sistema podría acercarse esa noche a la costa norte del golfo como un fenómeno peligroso.
Las amenazas incluyen marejada ciclónica, lluvias intensas, inundaciones y tornados en sectores del noroeste floridano y estados vecinos. El gobernador Ron DeSantis declaró la emergencia en 25 condados mediante la orden ejecutiva 26-202.
Miami-Dade, Broward y Palm Beach no están incluidos en esa disposición. Los efectivos del sur se trasladan para reforzar la capacidad de respuesta de las poblaciones expuestas a Isaías.