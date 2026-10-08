jueves 8  de  octubre 2026
HURACÁN

Rescatistas de Miami-Dade parten hacia Tallahassee ante el avance de Isaías

El contingente reúne a 88 integrantes y cuatro unidades caninas para asistir a las comunidades que sufran los efectos del huracán

Integrantes de Florida Task Force 1 se saludan durante los preparativos para la movilización.

Integrantes de Florida Task Force 1 se saludan durante los preparativos para la movilización.

CORTESÍA MDFR
Un rescatista organiza cascos, mochilas y otros equipos destinados a la misión.

Un rescatista organiza cascos, mochilas y otros equipos destinados a la misión.

CORTESÍA MDFR
El contingente de 88 especialistas se reúne en la base de Homestead antes de partir. &nbsp; &nbsp;

El contingente de 88 especialistas se reúne en la base de Homestead antes de partir.

 

 

CORTESÍA MDFR
Personal de Miami-Dade Fire Rescue coordina los últimos detalles del operativo rumbo a Tallahassee. &nbsp;

Personal de Miami-Dade Fire Rescue coordina los últimos detalles del operativo rumbo a Tallahassee.

 

CORTESÍA MDFR
Un oficial ofrece instrucciones al contingente antes de la salida desde Homestead.

Un oficial ofrece instrucciones al contingente antes de la salida desde Homestead.

CORTESÍA MDFR
Miembros de Miami-Dade Fire Rescue trasladan sus pertenencias durante los últimos preparativos.

Miembros de Miami-Dade Fire Rescue trasladan sus pertenencias durante los últimos preparativos.

CORTESÍA MDFR
El convoy de Florida Task Force 1 inicia su recorrido rumbo a Tallahassee ante el avance de Isaías.

El convoy de Florida Task Force 1 inicia su recorrido rumbo a Tallahassee ante el avance de Isaías.

CORTESÍA MDFR
Uno de los cuatro equipos caninos se prepara para integrar la misión de Florida Task Force 1.

Uno de los cuatro equipos caninos se prepara para integrar la misión de Florida Task Force 1.

CORTESÍA MDFR
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

HOMESTEAD.- Un contingente de 88 integrantes del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) salió alrededor de las 6:00 a.m. de este jueves 8 de octubre hacia Tallahassee, donde permanecerá concentrado antes de intervenir en las zonas afectadas por el huracán Isaías.

La unidad especializada Florida Task Force 1 (FL-TF1) fue activada por el estado y lleva cuatro equipos caninos, además de personal capacitado para atender inundaciones, localizar sobrevivientes y brindar asistencia médica.

Lee además
Huracán Isaías amenaza a las costas de Florida. 
Temporada ciclónica

Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
ALERTA

DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

El capitán Orestes González explicó que la misión inicial está prevista para 14 días. Una vez en el norte de la península, evaluarán las condiciones y los posibles lugares de impacto para organizar las operaciones.

Los especialistas viajan con herramientas, suministros y recursos suficientes para sostener su trabajo sin añadir presión sobre los servicios de las localidades damnificadas. Sus funciones incluyen inspeccionar estructuras, buscar personas atrapadas, determinar daños y apoyar las comunicaciones de emergencia.

Al despliegue se suma Florida Task Force 2, del Departamento de Bomberos y Rescate de la ciudad de Miami, con 80 miembros. Ambos grupos tendrán a la capital estatal como punto de concentración mientras se determina dónde será necesaria su intervención.

La movilización ocurre mientras el ciclón gana intensidad en el golfo. En su boletín de las 8:00 a.m., hora de Miami, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que Isaías mantenía vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora y avanzaba hacia el este-noreste a nueve millas por hora.

El organismo anticipó un fortalecimiento adicional hasta las primeras horas del viernes y advirtió que el sistema podría acercarse esa noche a la costa norte del golfo como un fenómeno peligroso.

Las amenazas incluyen marejada ciclónica, lluvias intensas, inundaciones y tornados en sectores del noroeste floridano y estados vecinos. El gobernador Ron DeSantis declaró la emergencia en 25 condados mediante la orden ejecutiva 26-202.

Miami-Dade, Broward y Palm Beach no están incluidos en esa disposición. Los efectivos del sur se trasladan para reforzar la capacidad de respuesta de las poblaciones expuestas a Isaías.

Temas
Te puede interesar

Hallan muerto en el suroeste de Miami-Dade a joven secuestrado tras tiroteo en North Miami

Acusado por presuntas peleas de gallos en Miami-Dade sale bajo fianza; dos cabras rescatadas mueren

Miami-Dade sube 50 centavos el pasaje de Metrobus y Metrorail

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
ALERTA

DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

Huracán Isaías amenaza a las costas de Florida. 
Temporada ciclónica

Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS acuerda nuevas tarifas para inmigrantes en EEUU a partir del 16 de octubre

Imagen referencial sobre las ventas de viviendas en Estados Unidos.
EEUU/BIENES RAíCES

Tasas hipotecarias suben a su nivel más alto en más de dos años

El juez de distrito George OToole Jr., de Boston, ordenó suspender la aplicación de la normativa federal que regula multas a inmigrantes que incumplen órdenes de deportación y las sanciones emitidas bajo el procedimiento luego del 27 de julio de 2025 (imagen referencial)
MIGRACIÓN

Juez federal frena multas impuestas por Trump a inmigrantes por incumplir órdenes de salida de EEUU

Te puede interesar

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el abogado Barry Pollack (atrás); el depuesto dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i); la abogada Anna Estevano (c-i); el abogado Mark Donnelly (c-d) y Cilia Flores asistiendo a una audiencia este miércoles, en Nueva York (Estados Unidos). 
JUSTICIA

EEUU imputa a Maduro y a Cilia Flores por liderar un "sistema de represión y torturas" en Venezuela

Por Valeria Montero
Huracán Isaías amenaza a las costas de Florida. 
Temporada ciclónica

Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
ALERTA

DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

David Suárez, comisionado de Miami Beach, cuestiona interpretación de Live Local Act.
PODER LOCAL

Comisionado de Miami Beach cuestiona altura de rascacielos bajo Live Local

La escritora canadiense Anne Carson asiste a la 75ª edición de los National Book Awards en Cipriani Wall Street, el 20 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
LETRAS

Quién es Anne Carson, la poeta canadiense que ganadora del Nobel de Literatura