Rescatistas de Miami-Dade parten hacia Tallahassee ante el avance de Isaías

Uno de los cuatro equipos caninos se prepara para integrar la misión de Florida Task Force 1.

El convoy de Florida Task Force 1 inicia su recorrido rumbo a Tallahassee ante el avance de Isaías.

Un oficial ofrece instrucciones al contingente antes de la salida desde Homestead.

El contingente de 88 especialistas se reúne en la base de Homestead antes de partir.

Un rescatista organiza cascos, mochilas y otros equipos destinados a la misión.

Integrantes de Florida Task Force 1 se saludan durante los preparativos para la movilización.

HOMESTEAD.- Un contingente de 88 integrantes del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) salió alrededor de las 6:00 a.m. de este jueves 8 de octubre hacia Tallahassee, donde permanecerá concentrado antes de intervenir en las zonas afectadas por el huracán Isaías.

La unidad especializada Florida Task Force 1 (FL-TF1) fue activada por el estado y lleva cuatro equipos caninos, además de personal capacitado para atender inundaciones, localizar sobrevivientes y brindar asistencia médica.

Temporada ciclónica Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida

El capitán Orestes González explicó que la misión inicial está prevista para 14 días. Una vez en el norte de la península, evaluarán las condiciones y los posibles lugares de impacto para organizar las operaciones.

Los especialistas viajan con herramientas, suministros y recursos suficientes para sostener su trabajo sin añadir presión sobre los servicios de las localidades damnificadas. Sus funciones incluyen inspeccionar estructuras, buscar personas atrapadas, determinar daños y apoyar las comunicaciones de emergencia.

Al despliegue se suma Florida Task Force 2, del Departamento de Bomberos y Rescate de la ciudad de Miami, con 80 miembros. Ambos grupos tendrán a la capital estatal como punto de concentración mientras se determina dónde será necesaria su intervención.

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La movilización ocurre mientras el ciclón gana intensidad en el golfo. En su boletín de las 8:00 a.m., hora de Miami, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que Isaías mantenía vientos máximos sostenidos de 80 millas por hora y avanzaba hacia el este-noreste a nueve millas por hora.

El organismo anticipó un fortalecimiento adicional hasta las primeras horas del viernes y advirtió que el sistema podría acercarse esa noche a la costa norte del golfo como un fenómeno peligroso.

Las amenazas incluyen marejada ciclónica, lluvias intensas, inundaciones y tornados en sectores del noroeste floridano y estados vecinos. El gobernador Ron DeSantis declaró la emergencia en 25 condados mediante la orden ejecutiva 26-202.

Miami-Dade, Broward y Palm Beach no están incluidos en esa disposición. Los efectivos del sur se trasladan para reforzar la capacidad de respuesta de las poblaciones expuestas a Isaías.