jueves 8  de  octubre 2026
SUCESO

FBI rescata a hombre secuestrado en Westchester; exigían cuatro millones de dólares

Dos detenidos enfrentan cargos federales tras una investigación que vinculó teléfonos, imágenes de vigilancia y un recibo de compra

Yansel Hernández, de 34 años, y René Quintana, de 31

Yansel Hernández, de 34 años, y René Quintana, de 31

FBI
Material de prueba encontrada en el bolso de uno de los sospechosos.

Material de prueba encontrada en el bolso de uno de los sospechosos.

FBI
Cámaras de seguridad captaron a uno de los sospechosos en una pizzería, mientras que otra revela el carro saliendo del negocio donde ocurrió el incidente.

Cámaras de seguridad captaron a uno de los sospechosos en una pizzería, mientras que otra revela el carro saliendo del negocio donde ocurrió el incidente.

FBI
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La exigencia de tres millones de dólares para liberar a un hombre secuestrado en Westchester aumentó a cuatro millones después de que su familia acudiera a la policía. La intervención de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) permitió encontrarlo con vida y detener a dos sospechosos.

Los arrestados fueron identificados como Yansel Hernández, de 34 años, y René Quintana, de 31. Ambos enfrentan cargos federales de conspiración para cometer secuestro, según los documentos judiciales.

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El caso comenzó la mañana del 29 de septiembre, cuando la víctima visitó un establecimiento de suministros para piscinas. Su camioneta quedó en el estacionamiento, pero él desapareció. Horas después, su hijo recibió una llamada con la primera demanda de dinero.

Cámaras de seguridad captaron a uno de los sospechosos en una pizzería, mientras que otra revela el carro saliendo del negocio donde ocurrió el incidente.

Cámaras de seguridad captaron a uno de los sospechosos en una pizzería, mientras que otra revela el carro saliendo del negocio donde ocurrió el incidente.

Las amenazas continuaron mediante mensajes en español que mencionaban una supuesta deuda de 15 años y revelaban conocimiento sobre los negocios, propiedades y familiares del cautivo. Esa referencia formaba parte de las comunicaciones de los presuntos captores, sin que la información disponible acredite la existencia de tal obligación.

Las instrucciones indicaban que la entrega debía realizarse en West Palm Beach. Cuando los allegados solicitaron ayuda policial, recibieron una nueva reclamación que elevaba el monto en un millón de dólares.

El comercio donde ocurrió la desaparición fue identificado como Pinch A Penny Pool Patio Spa, ubicado en 11035 Bird Road. Las cámaras registraron un sedán gris, mientras un lector de matrículas detectó un Chrysler 200 de ese color cerca del negocio poco después del incidente.

Material de prueba encontrada en el bolso de uno de los sospechosos.

Material de prueba encontrada en el bolso de uno de los sospechosos.

Una de las pistas surgió del rastreo de celulares prepagos adquiridos en efectivo en un Walmart de Hialeah Gardens. Las grabaciones y un comprobante de una pizzería, con el nombre “Rene” y un número telefónico, ayudaron a identificar a Quintana.

Los datos de localización también habrían situado a los investigados en las inmediaciones de la tienda durante el hecho. Según la reconstrucción publicada de la denuncia, al detener a Quintana los agentes encontraron en su bolsa un soporte de tarjeta SIM y un papel con el número utilizado para exigir el pago.

Los acusados permanecían recluidos en el Centro de Detención Federal de Miami. Los reportes consultados no precisan dónde fue localizado el hombre ni detallan su estado de salud después del rescate.

DIARIO LAS AMÉRICAS ampliará la información a medida que avance la misma.

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