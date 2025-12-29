Arrestan a un sujeto bajo influencia de sustancias tras atropellar a un oficial de la policía de Miami-Dade

MIAMI – La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) informó que un hombre fue arrestado en relación con un accidente de tránsito ocurrido la mañana del sábado en la autopista Florida’s Turnpike y la 74 calle del NW, en el que resultó gravemente herido un agente de la agencia policial.

El detenido, identificado como Lonnel Duwayne Brinson Jr., enfrenta cargos por conducción temeraria, manejar con la licencia inhabilitada y por atropello de un oficial mientras este se encontraba de servicio.

Según las autoridades, Brinson conducía un automóvil marca Mazda CX-5 del 2019 por el carril interno de la autopista cuando ignoró las señales de advertencia y las patrullas con luces activadas, atravesando la zona del accidente sin reducir la velocidad. Durante la maniobra, impactó la patrulla del agente Leonard Cantave y lo atropelló, ocasionando que cayera al pavimento.

Cantave quien cuenta con más de seis años de servicio en MDSO y previamente trabajó para el Departamento de Correccionales, fue trasladado de urgencia al HCA Florida Kendall Hospital. Los reportes iniciales indicaron que inicialmente se encontraba en estado crítico, y ahora su condición es estable, representando un avance en su recuperación.

En el interrogatorio, Brinson admitió haber consumido marihuana y alcohol antes del suceso. Además, en su vehículo se encontró más cannabis y un arma de fuego. Los registros de tránsito muestran que su licencia había sido suspendida en cinco ocasiones por no pagar multas, la última el 8 de diciembre de 2025. Además de otras infracciones

Brinson fue arrestado y trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center (TGK), donde se le realizaron pruebas de sangre para confirmar la presencia de estas sustancias.

El hecho provocó un cierre parcial de la autopista que generó congestión vehicular durante más de ocho horas, afectando a miles de conductores.

En el comunicado oficial la MDSO reiteró la importancia de extremar precauciones al conducir, especialmente al acercarse a accidentes en la vía y llamó a la comunidad a tomar seriamente las precauciones sobre todo en esta fecha del año donde muchas personas salen a compartir las fiestas e ingieren alcohol.