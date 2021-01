Arrestos y caos vehicular el día de homenaje a Martin Luther King

El lunes por la noche, la Policía de Miami-Dade confirmó que había realizado siete arrestos por delitos graves, cuatro detenciones por delitos menores y otras cuatro capturas por violaciones de tráfico.

Según la Policía, hasta las 9 pm se encuentra encautado seis cuatrimotos y cuatro motocicletas. También se recuperaron cuatro armas, dijo la policía.

Las imágenes de televisión muestran a algunos motociclistas conduciendo con las ruedas delanteras hacia arriba, otros en sentido contrario del tráfico y muchos también realizan piruetas, giros a toda velocidad y propiciando bloqueos vehiculares en algunas intersecciones.

El evento anual "Wheels Up, Guns Down" está destinado a celebrar el legado del Dr. Martin Luther King y su mensaje de no violencia, pero a lo largo de los años se ha convertido en una celebración que las autoridades consideren peligrosas.

Durante varios días, las autoridades anunciaron que estarían en alerta, rastreando a motociclistas para evitar desmanes en el sur de Florida.

La Policía de Miami Beach reportó el cierre de MacArthur Causeway durante más de una hora para ir en busca de un motociclista que huyó de los oficiales y posiblemente estaba armado.