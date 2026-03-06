Hombre armado con machete muere tras ser baleado por agentes del Sheriff en Oakland Park

MIAMI . — Un hombre de 39 años murió luego de recibir disparos por parte de agentes de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) durante un incidente ocurrido la mañana del jueves en la ciudad de Oakland Park.

Un video de vigilancia muestra el momento en que el individuo, identificado por su familia como Deavon McGauley, camina rápidamente hacia dos oficiales mientras sostenía un machete, lo que derivó en el uso de armas de fuego por parte de los policías.

Según la BSO, alrededor de las 7:00 de la mañana las autoridades recibieron una llamada que alertaba sobre una persona sospechosa en el área de la avenida 5 y la calle 34 Court del Noroeste de esa localidad. Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron al hombre armado con el arma antes mencionada y la situación escaló.

Los funcionarios públicos indicaron que McGauley fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde posteriormente falleció a causa de las heridas.

La madre del fallecido, Michelle McGauley, afirmó que su hijo presentaba señales de enfermedad mental, aunque nunca fue diagnosticado formalmente, y cuestionó que los agentes utilizaran fuerza letal.

“Podían haberle disparado con una pistola eléctrica. Podían haber usado un taser”, expresó en entrevistas a canales locales de televisión.

El caso quedó bajo investigación del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), que revisa este tipo de incidentes cuando hay agentes involucrados en el uso de armas de fuego.