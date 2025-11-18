martes 18  de  noviembre 2025
POLÍTICA

Comisión de Miami-Dade decide futuro del Distrito 5 tras renuncia de Eileen Higgins

La Junta de Comisionados del Condado se encuentra en una encrucijada: nombrar un sucesor para el escaño vacante o convocar a una elección especial

Comisionada de Miami-Dade&nbsp;Eileen Higgins.

Comisionada de Miami-Dade Eileen Higgins.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI. – La Comisión del Condado de Miami-Dade decidirá este martes 18 el futuro político del Distrito 5, en una reunión programada para las 9:30 a.m. en el Stephen P. Clark Government Center.

La sesión se centrará en cómo llenar la vacante dejada por la excomisionada Eileen Higgins, quien renunció para postularse a la alcaldía de la ciudad de Miami.

Lee además
Una muestra de la boleta para las elecciones generales de 2024 en Miami-Dade .
VOTACIONES 2025

Miami-Dade enviará 41.000 boletas para elecciones municipales de diciembre
Víctor Rosario Miranda.
SUCESOS

Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

La decisión de los 12 comisionados restantes se reduce a dos opciones: designar directamente a un sucesor que ocupe el cargo hasta las próximas elecciones generales, o convocar a una elección especial.

La renuncia de Higgins se hizo efectiva el 5 de noviembre, en cumplimiento de la ley estatal para poder aspirar a la alcaldía.

Tras obtener el 36% de los votos en la primera vuelta del 4 de noviembre, la cifra más alta entre 13 candidatos, Higgins avanzó a una segunda vuelta electoral programada para el 9 de diciembre contra el exadministrador de la Ciudad de Miami, Emilio González.

Aspirantes al escaño

Cinco candidatos han presentado formalmente sus solicitudes para ser considerados en caso de una designación, aunque sus posturas sobre el método de selección varían.

El grupo de aspirantes incluye figuras con amplia experiencia política en el sur de Florida, así como nuevos rostros que buscan una oportunidad en el servicio público.

Joe Sánchez, un veterano de la Patrulla de Carreteras de Florida y excomisionado de la ciudad de Miami, ha sido uno de los más firmes defensores de una elección especial.

"El Distrito 5 merece votar", declaró Sánchez, quien subrayó que la decisión no debe ser política, sino centrada en la voluntad popular.

Por su parte, la representante estatal Vicki Lopez es vista por muchos como la favorita para una designación directa.

En la lista también aparecen candidatos como Bruno Barreiro, quien ya representó al Distrito 5 durante casi 20 años antes de renunciar en 2018 para una fallida campaña al Congreso.

Asimismo, David Richardson, excomisionado de Miami Beach y exrepresentante estatal, se posiciona como el único demócrata en la contienda, un punto que sus seguidores consideran relevante dado que Higgins también pertenece a ese partido.

Finalmente, Antonio Javier "Tony" Diaz, un empresario sin experiencia previa en cargos electos, completa la lista de aspirantes.

Encrucijada

Históricamente, la Comisión del Condado se ha inclinado por nombrar sucesores en casos de vacantes, principalmente bajo el argumento de los costos que implica llevar a cabo una elección especial.

La discusión de hoy pondrá a prueba la postura de los comisionados frente a la creciente presión pública por una mayor participación democrática.

El presidente de la Comisión, Anthony Rodríguez, ha mantenido ambas opciones sobre la mesa, tras afirmar que "una elección especial sigue siendo una opción" y que la discusión incluirá "los plazos, costos e implicaciones asociadas con cada una".

La decisión que tomen los comisionados no solo definirá quién representará a un distrito clave que abarca áreas como el centro de Miami, Brickell, Little Havana y parte de Miami Beach, sino que también podría sentar un precedente sobre cómo se manejarán futuras vacantes en el condado.

Temas
Te puede interesar

Aeropuerto de Miami se prepara para aumentos de pasajeros

¿Busca escuela pública para su hijo en Miami-Dade?

Líderes de Florida condenan el asesinato del oficial Devin Jaramillo y expresan su apoyo a la familia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE, el FBI y la DEA durante un operativo arrestan a un extranjero indocumentado acusado de cometer crímenes.
SEGURIDAD

FBI alerta sobre delincuentes que se hacen pasar por agentes de ICE para secuestrar y robar en varios estados

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿Se cierra el cerco?

Maduro responde a advertencias de Trump que quiere "diálogo"

Imagen referencial
INMIGRACIÓN

La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, habla durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2025.
Seguridad

Primera ministra de Trinidad y Tobago afirma que EEUU nunca ha solicitado lanzar ataques contra Venezuela

Te puede interesar

Emilio González y Donald Trump.
ELECCIONES 2025

Emilio González suma el apoyo clave de Donald Trump para alcalde de Miami

Por Daniel Castropé
El acceso a Internet es cada día es más importante para un buen desempeño en el trabajo, la educación, la atención médica y para mantenerse conectado con sus seres queridos
CAÍDA MUNDIAL

Fallo en la red de Cloudflare impide usar X, ChatGPT y League of Legends

El rapero estadounidense 6ix9ine, también conocido como Tekashi.
SUCESOS

Asaltan residencia del rapero Tekashi 6ix9ine en Florida y retienen a su madre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
¿Se cierra el cerco?

Maduro responde a advertencias de Trump que quiere "diálogo"

Comisionada de Miami-Dade Eileen Higgins.
POLÍTICA

Comisión de Miami-Dade decide futuro del Distrito 5 tras renuncia de Eileen Higgins