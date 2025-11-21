viernes 21  de  noviembre 2025
SUCESO

Asesinan a oficial de policía en Vero Beach

El incidente ocurrió durante el desalojo de una vivienda. El principal sospechoso en el caso, un agente y el cerrajero se encuentran en estado de gravedad.

Imagen referencial de una patrulla de policía.

Imagen referencial de una patrulla de policía.

unsplash
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

VERO BEACH. — Una oficial del Departamento de Policía de Vero Beach (VBP) perdió la vida el jueves durante un tiroteo frente a una residencia mientras ejecutaba una orden de desalojo, informó Eric Flowers, Sheriff del condado de Indian River.

La víctima fue identificada como Terri Mashkaw, de 47 años, con 25 años de servicio en las fuerzas del orden. Tres personas resultaron heridas: un agente, un cerrajero que ayudaba con el desalojo y el sospechoso. Todos se encuentran en condición crítica en un hospital del área.

Lee además
Honras fúnebres al oficial Devin Jaramillo en el LoanDepot Park de los Marlins de Miami.
OBITUARIO

Miami honra al oficial Devin Jaramillo con un adiós que quedará grabado en la memoria
Imagen de referencia del Departamento de Policía de Miami - Dade.
Investigación

Muere el oficial de la policía herido de bala en el suroeste de Miami-Dade

Según Flowers, el incidente ocurrió cuando el especialista en cerraduras ayudaba a los oficiales a ingresar a la vivienda. En ese momento, el presunto agresor abrió fuego contra los presentes. La madre del hombre había solicitado la orden de desalojo contra su hijo, y en el último mes las autoridades recibieron siete llamadas de la familia alertando sobre problemas en la casa.

El Sheriff agregó que el atacante tiene antecedentes penales, ya que fue arrestado en Virginia por un cargo relacionado con drogas en 2006 y por un asalto menor en 2015. Sin embargo, no tenía prohibición de portar armas de fuego.

El ataque deja consternada a la comunidad y recuerda los riesgos que enfrentan los uniformados cada vez que atienden llamadas en situaciones de alto peligro.

Temas
Te puede interesar

Policía de Miami Beach fallece en accidente de tránsito mientras cumplía con su servicio

Cambio de abogado complica defensa de Derek Rosa, acusado de asesinar a su madre en Hialeah

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 21 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Te puede interesar

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
PROPUESTA

Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Derek Rosa es sospechoso de asesinar a su madre a puñaladas el 12 de junio de 2023.
JUICIO

Cambio de abogado complica defensa de Derek Rosa, acusado de asesinar a su madre en Hialeah

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Vista parcial de una moderna subestación de FPL.
FACTURAS EN ALZA

Cómo impactará a usuarios en Florida un nuevo acuerdo tarifario de la FPL