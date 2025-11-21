Asesinan a oficial de policía en Vero Beach

VERO BEACH. — Una oficial del Departamento de Policía de Vero Beach (VBP) perdió la vida el jueves durante un tiroteo frente a una residencia mientras ejecutaba una orden de desalojo, informó Eric Flowers, Sheriff del condado de Indian River.

La víctima fue identificada como Terri Mashkaw, de 47 años, con 25 años de servicio en las fuerzas del orden. Tres personas resultaron heridas: un agente, un cerrajero que ayudaba con el desalojo y el sospechoso. Todos se encuentran en condición crítica en un hospital del área.

Según Flowers, el incidente ocurrió cuando el especialista en cerraduras ayudaba a los oficiales a ingresar a la vivienda. En ese momento, el presunto agresor abrió fuego contra los presentes. La madre del hombre había solicitado la orden de desalojo contra su hijo, y en el último mes las autoridades recibieron siete llamadas de la familia alertando sobre problemas en la casa.

El Sheriff agregó que el atacante tiene antecedentes penales, ya que fue arrestado en Virginia por un cargo relacionado con drogas en 2006 y por un asalto menor en 2015. Sin embargo, no tenía prohibición de portar armas de fuego.

El ataque deja consternada a la comunidad y recuerda los riesgos que enfrentan los uniformados cada vez que atienden llamadas en situaciones de alto peligro.