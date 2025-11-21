Florida: Representante Porras quiere eximir del pago de impuestos locales a mayores de 65 años

MIAMI.— El representante estatal de Florida Juan Carlos Porras presentó el House Joint Resolution (HJR) 205, una propuesta de enmienda constitucional que busca eximir por completo a los residentes de Florida de 65 años o más del pago de impuestos locales a la propiedad, siempre que cuenten con la exención de Homestead .

La medida, que entraría en vigor el 1 de enero de 2027 si los votantes la aprueban, forma parte de un clima legislativo marcado por la preocupación creciente sobre el impacto del impuesto de propietario en los hogares floridanos.

REFORMA Dariel Fernández propone alivio en impuestos a la propiedad para proteger a familias en Miami-Dade

TU DINERO Miami Lakes enciende debate sobre aumento del 36% en impuestos a la propiedad

Según el texto oficial del proyecto, los adultos mayores de 65 años quedarían libres de pagar todos los impuestos del condado y de las ciudades, permaneciendo únicamente la porción dedicada al distrito escolar. La exención sería total, no tendría límite de valor tasado y se ajustaría anualmente por inflación.

El cambio prohíbe reducir presupuestos policiales

Además del alivio tributario, el HJR 205 incorpora una disposición de alto impacto político, al prohibir que los gobiernos locales puedan recortar el presupuesto policial por debajo de los niveles establecidos para los años fiscales 2025–2026 o 2026–2027, escogiendo el mayor de ambos.

Esto implica que, aunque los condados reciban menos ingresos debido a las nuevas exenciones para adultos mayores, estarían obligados a mantener o aumentar el financiamiento policial. La medida, señalan observadores, podría generar tensiones presupuestarias en municipios con ingresos limitados.

¿Qué es un House Joint Resolution (HJR)?

En Florida, un HJR es el mecanismo legislativo para proponer enmiendas a la Constitución estatal que no requiere la firma del gobernador, solo debe obtener aprobación de ambas cámaras, y luego ser sometido a referéndum público.Para entrar en vigor, necesita un 60% de apoyo electoral.

Un año marcado por la “avalancha” de propuestas tributarias

El HJR 205 es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. En 2025 se presentaron más de 70 propuestas legislativas y constitucionales relacionadas con los impuestos a propietarios, un fenómeno que los analistas describen como la mayor ola de reformas tributarias en décadas.

El detonante es el aumento acelerado de las tasaciones fiscales en varios condados, que dispararon la factura del impuesto a la propiedad, presionando el presupuesto de miles de familias, especialmente adultos mayores con ingresos fijos.

Principales impulsadas por la Cámara de Representantes

HJR 201: Elimina todos los impuestos no escolares para propietarios con Homestead.

Elimina todos los impuestos no escolares para propietarios con Homestead. HJR 203: Elimina esos impuestos gradualmente durante 10 años.

Elimina esos impuestos gradualmente durante 10 años. HJR 205: Exime a mayores de 65 años con Homestead (propuesta de Porras).

Exime a mayores de 65 años con Homestead (propuesta de Porras). HJR 207: Crea una exención del 25% del valor tasado para impuestos no escolares.

Crea una exención del 25% del valor tasado para impuestos no escolares. HJR 209: Añade una exención adicional de $100.000 para propietarios con seguro de propiedad.

Añade una exención adicional de $100.000 para propietarios con seguro de propiedad. HJR 211: Elimina el tope de portabilidad de Save Our Homes.

Elimina el tope de portabilidad de Save Our Homes. HJR 213: Congela por tres años el crecimiento del valor tasado (3% Homestead, 15% no Homestead).

Congela por tres años el crecimiento del valor tasado (3% Homestead, 15% no Homestead). HB 215: Exige dos tercios de aprobación para subir la tasa de millage y permite a parejas recién casadas combinar beneficios de Save Our Homes.

Todas forman parte de una estrategia legislativa para ofrecer alivio inmediato y estructural ante el incremento de tasaciones y del costo de la vivienda.

DeSantis promotor de reducción drástica

El gobernador Ron DeSantis ha expresado públicamente su interés en eliminar por completo los impuestos a la propiedad para residentes con Homestead. Aunque aún no ha presentado un lenguaje legislativo oficial, su postura aumenta la presión política sobre la Legislatura estatal.

A nivel federal, el presidente Donald Trump también insiste en la necesidad de reducir la carga fiscal en todos los frentes, reforzando el clima de reformas.

La discusión continuará durante la próxima sesión legislativa de 2026, cuando estas propuestas definan el rumbo de una posible reestructuración tributaria sin precedentes en Florida.

[email protected]