Ataque con arma blanca deja dos heridos en Homestead

HOMESTEAD. - La Policía de Homestead investiga un apuñalamiento ocurrido el pasado sábado en una comunidad residencial del sureste de la ciudad, donde dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro medico del área en condición estable, informaron las autoridades.

El incidente fue reportado a las 6:14 a.m. en la cuadra 1500 del Southeast y la 24th Court, a donde acudieron agentes del Departamento de Policía de Homestead (HPD) tras recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre un posible ataque con arma blanca.

Según el informe preliminar, el hecho ocurrió en una comunidad de acceso restringido, aunque hasta el momento no se ha confirmado si el hecho de sangre tuvo lugar dentro de la propiedad o en otra de las zonas aledañas.

Al llegar, los oficiales localizaron a las víctimas y solicitaron asistencia médica de emergencia. Unidades de Miami-Dade Fire Rescue (MDFR) trasladaron inicialmente a los heridos al Hospital Homestead, y posteriormente fueron derivados al Jackson Memorial Hospital South. Una de las víctimas fue transportada en helicóptero, mientras la otra fue llevada en ambulancia terrestre, confirmó la policía.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas, mientras que detectives del HPD se mantienen al frente de la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, que hasta el momento se desconoce qué pudo haberlo provocado.