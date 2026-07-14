martes 14  de  julio 2026
PREOCUPACIÓN

Auge migratorio de Florida se enfría: Miami-Dade y Broward pierden población

Un informe de la Universidad de Florida documenta la caída más pronunciada del flujo migratorio en la última década, con Miami-Dade y Broward como los condados más golpeados

La foto muestra un transeúnte cruzando una calle en la ciudad de Miami, Florida.

La foto muestra un transeúnte cruzando una calle en la ciudad de Miami, Florida.

AFP
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El auge migratorio que convirtió a Florida en uno de los estados de mayor crecimiento del país se disipa de forma acelerada, según un informe reciente del Centro Shimberg de Estudios de Vivienda de la Universidad de Florida, que registró una caída significativa de la llegada de nuevos residentes en 2025, concentrada en los condados urbanos de mayor costo como Miami-Dade y Broward.

Este giro es atribuido por los investigadores sobre todo al encarecimiento de la vivienda y que coincide en el tiempo con la intensificación de las operaciones de control migratorio en el sur del estado.

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Desaceleración marcada

El documento, difundido a través del Florida Housing Data Clearinghouse, precisa que el estado sumó 201.191 residentes por migración interna e internacional en 2025, alrededor de 551 personas por día. La cifra contrasta con el pico de 2022, cuando Florida recibió a 598.737 nuevos habitantes, un promedio cercano a 1.640 por jornada.

La reducción, superior a dos tercios en apenas tres años, marca el descenso más pronunciado de la última década.

Miami-Dade lideró la salida de residentes hacia otros condados y estados, con una pérdida neta cercana a 73.000 personas durante 2025, la mayor del estado. Broward también registró un saldo negativo.

En años anteriores, el fuerte componente de migración internacional compensaba esas salidas, pero en 2025 ambos condados cerraron con caídas totales. Orange siguió un patrón similar, con flujos internos que anularon las ganancias procedentes del exterior.

Costo de la vivienda como factor central

Los investigadores del Centro Shimberg vinculan el fenómeno con el encarecimiento de la vivienda en las zonas metropolitanas. Anne Ray, responsable del Florida Housing Data Clearinghouse, sostuvo que muchos residentes buscan alternativas fuera de los grandes centros urbanos.

“A medida que los costos de la vivienda han subido, muchas personas parecen mirar más allá de los condados urbanos más grandes del estado, hacia comunidades donde las casas son más asequibles y la nueva construcción ha seguido el ritmo de la demanda”, afirmó la especialista.

Los condados que aún crecen

El repliegue no fue uniforme. Condados de tamaño medio como Polk, Pasco y Marion continuaron con saldo positivo y figuran entre los diez del estado con mayor construcción reciente de vivienda unifamiliar.

Pasco concentró el segundo mayor total de migrantes después de Polk, mientras que Marion mantuvo una atracción sostenida de nuevos habitantes durante los últimos tres años.

El cambio natural de población —nacimientos menos defunciones— se mantuvo casi plano en 2025, de modo que la variación demográfica dependió casi por completo de los movimientos migratorios.

Telón de fondo

La desaceleración se suma a un clima de tensión provocado por el aumento de las operaciones de control migratorio en ciudades del condado, entre ellas Doral, conocida como “Doralzuela” por concentrar cerca del 40% de población venezolana entre sus poco más de 76.000 habitantes.

En abril de 2025, el Concejo municipal suscribió un acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que faculta a la Policía local a tareas migratorias acotadas bajo supervisión federal.

Comercios emblemáticos como el restaurante El Arepazo reportaron caídas de ventas superiores al 50% desde entonces, y agentes inmobiliarios describieron un mercado de alquiler paralizado por el temor a las redadas.

El concejal Rafael Pineyro, único integrante de origen venezolano del cuerpo legislativo local, pidió a las autoridades federales concentrar los operativos en quienes representen una “amenaza real” para la seguridad pública. “La policía de nuestra ciudad no actúa como agentes de inmigración”, subrayó.

Por su parte, la vicealcaldesa Maureen Porras advirtió que una deportación masiva de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) tendría efectos severos sobre la economía local. “La comunidad venezolana es la que construyó esta ciudad”, declaró.

El fin de esa protección para cientos de miles de venezolanos, junto con el repunte de los operativos, alimentó un éxodo que residentes y analistas describen como autodeportación en numerosos casos.

Un patrón nacional

El descenso de Florida se inscribe en una tendencia más amplia. Los grandes condados urbanos del país registran un crecimiento más lento a medida que cambian los patrones migratorios.

Miami-Dade, que aún conserva su condición de condado más poblado del estado con cerca de 2,8 millones de habitantes, se ubicó entre las mayores pérdidas numéricas de residentes a nivel nacional entre julio de 2024 y julio de 2025.

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