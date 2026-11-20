*Con tantas promesas de liberación de la Isla a través de 70 años, ya los cubanos no se emocionan con los comentarios de un cambio. Sin embargo, Donald Trump aseguró que antes de que se vaya de la Presidencia, el régimen asesino de La Habana saldrá del poder. Esperamos que AHORA si se realizará esta tan necesaria “limpieza”. Que Dios nos ayude a ver a nuestra Patria libre finalmente.

*Trump suspende la participación de JC Vance en todo lo relacionado con Irán. Y lo dirige a investigar los desafueros de los demócratas en Estados Unidos. Aparentemente Trump no está muy satisfecho con el trabajo de Vance como VP aunque declare lo contrario. Veremos qué pasa en los próximos dos años.

*Maria Elvira Salazar, finalmente fue declarada ganadora después de sufrir la campaña más brutal e injusta de estas elecciones. Por más de mil votos le ganó a Elliot Rodríguez, quien no aceptaba su derrota. Ha sido la campaña más absurda que recordamos en Miami-Dade County en años.

*El Senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, ha “tirado su sombrero al ruedo” para competir contra el actual líder minoritario del Senado, Chuck Schumer. Ya Schumer tiene asegurado 16 votos, pero los progresistas quieren cambios y pretenden salir de su antiguo jefe a pesar del éxito que tuvo en las recientes elecciones.

*Todos los vuelos fueron suspendidos el viernes 13 en horas de la tarde y el secretario de Defensa, Markwayne Mullin explicó que se trató de un problema con las comunicaciones. Mientras tanto, el público se mantiene alerta y expectante. No hay duda de que estamos viviendo momentos difíciles y hay que estar en alerta.

*Jim Jordán, el agresivo congresista Republicano de Ohio, fue seleccionado como Jefe de la Minoría en la Cámara. Sustituirá a Mike Johnson que anunció no aspiraría de nuevo a esa posición.

*La problemática congresista Republicana Laura Boebert, perdió su asiento en las elecciones de medio término. En estos comicios no quedó “gallina con cabeza”. La Boebert ha sido muy problemática a través de los años.

*Grupo IDEA tuvo otra excelente reunión en Miami con dignatarios y patriotas interesados en la democracia en el Continente. La valerosa líder María Corina Machado fue condecorada por su lucha a favor de la libertad en Venezuela con el Premio Sebastián Piñera a la Libertad, 2026. Nuestra felicitación al Dr. Nelson Mezerhane y a la Junta Directiva de Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA). También a la excelente labor como anfitriona del evento, presidente del Miami Dade College, Madeleine Pumariega, por su liderazgo.

*Jensen Huang, uno de los más admirados y respetados, jefes Ejecutivos de Nvidia tuvo que renunciar por su “sordo romance” con una posible espía china que puede haber penetrado la información confidencial de su empresa. La Junta de directores nombró a Colette Kress, la vicepresidente ejecutiva y jefe financiera de Nvidia, para sustituirlo. Tremendo “revolú” por sus “pantalones calientes”. Y, lo más importante, no fue un solo romance sino dos al mismo tiempo. !!De película!

*Pete Hegseth, el dinámico secretario de Defensa de Estados Unidos, fue exonerado en el Congreso y ahora tendrá que prepararse para los próximos dos años con los demócratas en control de la Cámara y el Senado. No hay duda de que Pete es un patriota y ha trabajado a favor de la libertad y democracia de este país. Las cosas cambiarán y muchos se darán cuenta de que no todo es de color “ratón “.

*John Thune fue electo como jefe de los Republicanos en el Senado. Pero esta vez será como minoría y no mayoría. Los republicanos perdieron siete Senadores en las elecciones de noviembre entre ellos las senadurías de Texas y Carolina del Sur. Dos posiciones casi intocables en los últimos treinta años.

*La posición de secretario de Prensa tiene que ser ocupada próximamente y lo antes posible. No debimos estar sin un vocero durante las elecciones de medio término, pero ya no podemos mirar para atrás. Hannity está promocionando a Ben Ferguson, un líder conservador que es muy efectivo en sus programas. No lo conozco, pero debemos darle un voto de confianza.

*La bronca entre los demócratas está “bien armada”. Alexandra Ocasio Cortes, la célebre seso hueco de New York y su amigo el Senador Bernie Sanders, se oponen a que el Senado sea dirigido por Chuck Schumer. ¡Éramos pocos y parió la abuela!

*El billonario exalcalde de New York demócrata Mike Bloomberg, finalmente se casó con su compañera de más de 26 años, Diana Taylor. En una sencilla ceremonia los dos firmaron sus papeles y juraron amor eterno. Estaban presentes los familiares más cercanos.

*El embajador ruso en los Estados Unidos, Alexander Darchiev murió a los 66 años en Moscú. Darchiev ejercía como embajador en USA desde marzo 2025.

*En la hora del recreo, Jaimito le pregunta a su maestra del curso de matemáticas: maestra, maestra tengo una pregunta ¿a los cuántos años se muere un burro? ¿Por qué la pregunta Jaimito? ¿Acaso te sientes mal?