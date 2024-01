Autorizan a Florida importar fármacos baratos desde Canadá

La aprobación, publicada por The New York Times, constituye un cambio de táctica de la administración del presidente Joe Biden, dirigida a controlar los altos precios de los medicamentos y es el fruto de la presión ejercida por Florida, que en agosto de 2022 demandó a la FDA por retrasar por más de dos años tal aprobación.

Según el programa de Florida, en la primera fase se importarían medicamentos recetados para tratar dolencias como el VIH/SIDA, diabetes, hepatitis C y enfermedades mentales. El programa, además, ayudaría a los beneficiarios de Medicaid y pacientes de instalaciones administradas por el Departamento de Niños y Familias de Florida, así como a personas discapacitadas atendidas por el Departamento de Salud de Florida.

En 2019, Florida dijo estar lista logísticamente para importar, al contar con las empresas especializadas, la distribuidora, la lista de fármacos recetados, los costos anticipados de los mismos y el etiquetado correspondiente. Con tal propósito, construyó una instalación refrigerada con más de 98.000 pies cuadrados en Lakeland para distribuir los fármacos.

Según las estimaciones, Florida podría ahorrar hasta 150 millones de dólares en el primer año de funcionamiento del programa de importación de medicamentos.

Se espera que la principal organización de cabildeo de la industria farmacéutica, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), presente una demanda para evitar que el plan de Florida entre en vigor, como ha hecho en otras ocasiones, advirtió The New York Times, a pesar de que desde hace más de dos décadas el Congreso federal aprobó una ley que permite la importación de medicamentos.

La FDA dijo que estaría atenta para ver si el estado del sol respeta las reglas de seguridad y si notifica a tiempo cualquier efecto secundario de los medicamentos importados. Lo más importante, si el programa se traduce en ahorros significativos para los consumidores de Florida. La aprobación para importar tiene una duración de dos años, a partir de la fecha del primer envío de fármacos.

Otros estados como Colorado, Maine, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Dakota del Norte, Texas, Vermont y Wisconsin también están buscando que la FDA les permita importar.

