lunes 17  de  agosto 2026
ELECCIONES 2026

Miami-Dade avanza en primarias tras periodo de votación anticipada

Un total de 54.497 electores sufragó presencialmente antes de la jornada del martes; las boletas incluyen disputas por el Congreso, la Comisión condal, la Junta Escolar y cargos judiciales, entre otros

Imagen referencial

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D. C.
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Miami-Dade afronta este martes la jornada decisiva de las elecciones primarias de Florida, después de cerrar un periodo de votación anticipada marcado por una participación presencial del 4,23% del electorado registrado.

Durante los 14 días habilitados, 54.497 personas emitieron sus boletas en los 23 centros abiertos por el Condado, según el balance divulgado por la oficina de la supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García.

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Del total de votos anticipados presenciales, 24.753 correspondieron a electores demócratas; 17.591, a republicanos; 11.332, a personas sin afiliación partidista, y 821, a inscritos en otras organizaciones políticas.

Estas cifras no incluyen las papeletas enviadas por correo, que se registran por separado.

Las urnas abrirán este martes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Quienes se encuentren en fila al momento del cierre conservarán el derecho a votar, según las normas electorales.

Dos semanas para sufragar por adelantado

La votación anticipada comenzó el 3 de agosto y concluyó el domingo 16. Las sedes funcionaron con horarios escalonados durante días laborables y fines de semana, una alternativa diseñada para facilitar la participación de quienes no podían acudir el martes.

A diferencia del día oficial de las primarias, durante esta modalidad cualquier elector registrado en Miami-Dade podía escoger la sede de su preferencia. El martes, en cambio, deberá presentarse exclusivamente en el centro asignado a su precinto.

En las últimas horas del domingo aumentó la concurrencia en determinadas instalaciones. La Oficina de Elecciones reportó esperas de hasta 30 minutos en la Biblioteca Regional de North Dade y la Biblioteca Pública de North Miami. En la mayoría de los demás puntos, las filas eran cortas o inexistentes.

La supervisora Garcia defendió la seguridad de la infraestructura electoral del Condado. “Quiero recordarles a todos que votamos en papel. No votamos conectados a internet ni a nada por el estilo. Es muy seguro”, declaró.

Contiendas con impacto local

Además de escoger candidatos a gobernador y al Senado federal, los votantes de Miami-Dade encontrarán varias elecciones de repercusión directa para sus comunidades.

En el distrito Congresional 24, siete demócratas buscan suceder a Frederica Wilson. La demarcación incluye Miami Gardens, Opa-locka, North Miami, Little Haiti y sectores del sur de Broward.

En el distrito 27, la representante republicana María Elvira Salazar enfrenta al abogado V. Michael Arias. Los demócratas deberán elegir entre el exfiscal federal Robin Peguero y el expresentador de televisión Eliott Rodríguez.

También están en juego los distritos 2, 5 y 8 de la Comisión de Miami-Dade. En la Junta Escolar sobresale el distrito 1, donde siete aspirantes compiten por reemplazar a Steve Gallon III. Las papeletas correspondientes incluyen, además, varias elecciones judiciales.

Florida celebra primarias cerradas, por lo que cada elector participa generalmente en las contiendas del partido al cual está afiliado. No obstante, las personas sin afiliación pueden votar en elecciones no partidistas y en la primaria universal para representante estatal por el distrito 109, siempre que residan en esa jurisdicción.

Garcia recomendó consultar previamente la boleta personalizada. “Dedicar unos minutos a planificar antes de emitir su voto puede hacer que su experiencia sea más rápida, sencilla e informada”, señaló en un comunicado oficial.

Las boletas por correo deberán llegar a la Oficina de Elecciones antes de las 7:00 p. m. del martes. El matasellos no será suficiente si la documentación se recibe después de esa hora.

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