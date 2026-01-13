martes 13  de  enero 2026
ALERTA SANITARIA

Baja vacunación y un virus más fuerte causan severa ola de gripe en sur de Florida

La epidemióloga Dadilia Garcés advirtió que menos de la mitad de las personas se vacunaron este año; la especialista aseguró que existe una nueva versión del virus más fuerte

Dra. Dadilia Garcés.

Dra. Dadilia Garcés.

JJ BLANCO DLA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La combinación de dos factores peligrosos provocó la actual crisis de gripe en el sur de la Florida y en gran parte del país: muy pocas personas se vacunaron y apareció un virus nuevo y más contagioso.

La epidemióloga Dadilia Garcés explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que la tasa de vacunación está por debajo del 50%, lo que deja a la comunidad sin defensas naturales frente a la variante H3N2 "subclade K", responsable del aumento de pacientes en hospitales tras las fiestas de fin de año.

Lee además
Imagen referencial. 
ALERTA

Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento en casos de gripe
Paul Renner, expresidente de la Cámara de Representantes de Florida
REDUCIR LA ESPERA

Candidato a gobernador aboga por acelerar la pena de muerte en Florida y limitar apelaciones a tres años

Vacuna vs. virus

El problema principal es de tiempo. La doctora Garcés aclaró que la vacuna de esta temporada se fabricó antes de que apareciera esta nueva versión del virus. Por eso, la inyección no puede frenar todos los contagios.

"Está circulando un nuevo virus que es el H3N2 subclade K, que ha demostrado que es mucho más contagioso, pero también que la vacuna que tenemos actualmente no da toda la protección porque este virus surgió después de que la vacuna se creó", señaló la experta.

A pesar de esto, los médicos, como la doctora Garcés, insisten en que la vacuna es necesaria. “Su función vital no es evitar que te enfermes levemente, sino impedir que mueras”, afirmó.

Añadió: "Esta vacuna no protege de que te enfermes, pero sí protege y evita que te compliques. Sin la vacuna, el riesgo de terminar hospitalizados o lamentablemente tener una complicación que los lleve a la muerte aumenta drásticamente”.

El riesgo de creer en mitos

El otro gran problema es la desinformación, a juicio de la epidemióloga al servicio del Miami Dade College, quien puso en contexto que grupos de personas decidieron no vacunarse por creencias falsas, y esto afecta a todos.

"Existen mitos en lo que se refiere a la vacunación (...) y esto ha llevado a que las tasas de vacunación estén por debajo del 50%", enfatizó Garcés.

La especialista fue clara sobre el peligro de estas cifras: "Cuando tenemos una tasa de vacunación tan baja, no hay lo que se llama la inmunidad de rebaño".

Cuándo correr a emergencias

Para no colapsar los hospitales, la recomendación es quedarse en casa si los síntomas son leves y consultar al médico de cabecera. Sin embargo, hay señales que no pueden esperar.

La doctora Garcés pidió a los padres estar muy atentos a sus hijos y acudir de inmediato a urgencias ante señales claras de falta de oxígeno: "Sobre todo en niños, si estás notando que están muy decaídos y tienen los labios de color azul o las manitos", concluyó.

Sur de Florida

La actual temporada 2025-2026 destaca por un inicio temprano y una agresividad que pone a prueba la infraestructura hospitalaria de Florida.

En los condados de Miami-Dade y Broward, instituciones de renombre como Baptist Health South Florida notificaron un incremento sustancial en los ingresos de pacientes con complicaciones respiratorias severas.

Por su parte, en Palm Beach, los médicos del Good Samaritan Hospital advirtieron que este ciclo epidemiológico posee el potencial de ser el más intenso de la última década.

La tendencia no es exclusiva del sur; en la zona de Tampa se contabilizaron más de 230 casos positivos solo en los primeros siete días del año.

Temas
Te puede interesar

Florida detecta contaminantes en fórmulas infantiles y amplía opciones de asistencia nutricional para familias necesitadas

Jay Collins entra a la abarrotada contienda por la gobernación de Florida

Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria del prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt.
EEUU

La Casa Blanca: Trump mantiene como "una opción" los ataques aéreos contra Irán para detener la represión

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla. 
REACCIONES

Trump endurece su mensaje contra el régimen cubano y la comunidad en Miami reacciona con esperanza y urgencia

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

La princesa de Asturias, el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía presiden el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias.  
ARTES VISUALES

Rey Felipe VI visita en Versalles la exposición "El Gran Delfín"

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Te puede interesar

Clientes en uno de los cientos de mercados Walmart en Estados Unidos.
ECONOMíA

Inflación estable en EEUU y Trump reitera necesidad de bajar tasas de interés

Por Leonardo Morales
María Corina Machado y Edmundo González durante una reunión de trabajo y planificación en Oslo, Noruega.
VENEZUELA

María Corina Machado y Edmundo González denuncian opacidad, "no habrá transición con presos políticos"

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

Dra. Dadilia Garcés.
ALERTA SANITARIA

Baja vacunación y un virus más fuerte causan severa ola de gripe en sur de Florida

Dariel Fernández recaudador de impuesto de Miami-Dade.
SANCIONES A INFRACTORES

Miami-Dade advierte sanciones contra escuelas de tránsito ilegales