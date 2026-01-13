Baja vacunación y un virus más fuerte causan severa ola de gripe en sur de Florida

MIAMI. - La combinación de dos factores peligrosos provocó la actual crisis de gripe en el sur de la Florida y en gran parte del país: muy pocas personas se vacunaron y apareció un virus nuevo y más contagioso.

La epidemióloga Dadilia Garcés explicó a DIARIO LAS AMÉRICAS que la tasa de vacunación está por debajo del 50%, lo que deja a la comunidad sin defensas naturales frente a la variante H3N2 "subclade K", responsable del aumento de pacientes en hospitales tras las fiestas de fin de año.

Vacuna vs. virus

El problema principal es de tiempo. La doctora Garcés aclaró que la vacuna de esta temporada se fabricó antes de que apareciera esta nueva versión del virus. Por eso, la inyección no puede frenar todos los contagios.

"Está circulando un nuevo virus que es el H3N2 subclade K, que ha demostrado que es mucho más contagioso, pero también que la vacuna que tenemos actualmente no da toda la protección porque este virus surgió después de que la vacuna se creó", señaló la experta.

A pesar de esto, los médicos, como la doctora Garcés, insisten en que la vacuna es necesaria. “Su función vital no es evitar que te enfermes levemente, sino impedir que mueras”, afirmó.

Añadió: "Esta vacuna no protege de que te enfermes, pero sí protege y evita que te compliques. Sin la vacuna, el riesgo de terminar hospitalizados o lamentablemente tener una complicación que los lleve a la muerte aumenta drásticamente”.

El riesgo de creer en mitos

El otro gran problema es la desinformación, a juicio de la epidemióloga al servicio del Miami Dade College, quien puso en contexto que grupos de personas decidieron no vacunarse por creencias falsas, y esto afecta a todos.

"Existen mitos en lo que se refiere a la vacunación (...) y esto ha llevado a que las tasas de vacunación estén por debajo del 50%", enfatizó Garcés.

La especialista fue clara sobre el peligro de estas cifras: "Cuando tenemos una tasa de vacunación tan baja, no hay lo que se llama la inmunidad de rebaño".

Cuándo correr a emergencias

Para no colapsar los hospitales, la recomendación es quedarse en casa si los síntomas son leves y consultar al médico de cabecera. Sin embargo, hay señales que no pueden esperar.

La doctora Garcés pidió a los padres estar muy atentos a sus hijos y acudir de inmediato a urgencias ante señales claras de falta de oxígeno: "Sobre todo en niños, si estás notando que están muy decaídos y tienen los labios de color azul o las manitos", concluyó.

Sur de Florida

La actual temporada 2025-2026 destaca por un inicio temprano y una agresividad que pone a prueba la infraestructura hospitalaria de Florida.

En los condados de Miami-Dade y Broward, instituciones de renombre como Baptist Health South Florida notificaron un incremento sustancial en los ingresos de pacientes con complicaciones respiratorias severas.

Por su parte, en Palm Beach, los médicos del Good Samaritan Hospital advirtieron que este ciclo epidemiológico posee el potencial de ser el más intenso de la última década.

La tendencia no es exclusiva del sur; en la zona de Tampa se contabilizaron más de 230 casos positivos solo en los primeros siete días del año.