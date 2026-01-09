viernes 9  de  enero 2026
Florida detecta contaminantes en fórmulas infantiles y amplía opciones de asistencia nutricional para familias necesitadas

El gobierno de Florida publica resultados de pruebas realizadas a fórmulas para bebés para que exista transparencia sobre los alimentos que consumen los niños

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 

Resultados de las pruebas realizadas por el Departamento de Salud de Florida

Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El gobernador Ron DeSantis, junto a la primera dama Casey DeSantis y el cirujano general del estado Joseph Ladapo, anunció este viernes la publicación de los resultados de pruebas a fórmulas infantiles realizadas por el Departamento de Salud de Florida bajo la iniciativa Healthy Florida First.

Según el informe, el estado analizó 24 fórmulas infantiles ampliamente disponibles en Florida y detectó niveles elevados de metales pesados —incluido mercurio— en 16 de ellas, lo que, de acuerdo con el gobernador, “apunta a problemas sistémicos en el abastecimiento o en los procesos de manufactura”.

“El Departamento de Salud de Florida probó 24 fórmulas infantiles ampliamente disponibles y encontró niveles elevados de metales pesados como mercurio en 16 de ellas”, declaró DeSantis.

Contaminantes detectados

Las pruebas realizadas a las fórmulas infantiles incluyeron la detección de arsénico, cadmio, plomo, mercurio y pesticidas, contaminantes que pueden representar riesgos para la salud, especialmente en bebés y niños pequeños, debido a su impacto potencial en el desarrollo neurológico y físico. Los análisis revelaron la presencia de niveles elevados de algunos de estos metales pesados en una parte significativa de los productos evaluados, lo que motivó la publicación de los resultados y el llamado a mayor transparencia por parte de los fabricantes.

“Esto plantea serias dudas sobre cómo se obtienen los ingredientes y cómo se fabrican estos productos que las familias confían a sus bebés”.

Acceso a mayor variedad de productos

Como consecuencia directa de los hallazgos, el gobernador anunció que Florida, en coordinación con autoridades federales, permitirá a las familias inscritas en el programa WIC cambiar de fórmula y acceder a una mayor variedad de productos si así lo desean.

El programa WIC (Women, Infants, and Children) es una iniciativa federal de asistencia nutricional que brinda apoyo a mujeres embarazadas, madres y niños pequeños de bajos ingresos.

“Gracias al secretario Robert F. Kennedy Jr., las familias que participan en WIC podrán seleccionar entre una gama más amplia de fórmulas infantiles si desean cambiar de producto en función de estos resultados”, afirmó el gobernador.

Los resultados completos del análisis de fórmulas infantiles fueron puestos a disposición del público a través del sitio ExposingFoodToxins.com, con el objetivo de ofrecer información clara y accesible a los padres.

Resultados de las pruebas realizadas por el Departamento de Salud de Florida

Libertad médica y consentimiento informado

Durante la rueda de prensa, DeSantis enmarcó esta iniciativa dentro de la política estatal de libertad médica y consentimiento informado, que, según explicó, se fortaleció tras la experiencia de la pandemia.

“Durante mi mandato hemos apostado con fuerza por la libertad médica y el consentimiento informado. Antes del COVID, muchos asumíamos que si una institución federal lo decía, debía ser correcto”, señaló.

“Pero la pandemia expuso una corrupción intelectual en instituciones que promovieron y trataron de imponer medidas que no estaban respaldadas por los datos”.

El gobernador recordó que Florida fue el primer estado en exigir la reapertura total de las escuelas en 2020 y en rechazar mandatos sanitarios obligatorios. “Nos opusimos a la coerción. Las personas deben poder tomar decisiones médicas por sí mismas sin que sus derechos o su futuro se vean restringidos”, sostuvo.

En ese contexto, explicó que la revisión de productos básicos para bebés responde a la misma lógica. “No le estamos diciendo a nadie qué producto debe usar. Lo que queremos es transparencia y la verdad, para que las familias puedan tomar la mejor decisión para ellas, no para los fabricantes”, afirmó.

Por su parte, la primera dama Casey DeSantis subrayó que “no hay nada más importante que proteger a nuestros hijos, y eso empieza con poder confiar en lo que hay en su comida”, mientras que el doctor Ladapo señaló que el enfoque en pruebas alimentarias y nutrición “es esencial para que los floridanos tengan la información necesaria para tomar decisiones de salud bien fundamentadas”.

