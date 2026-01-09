Candidato a gobernador aboga por acelerar la pena de muerte en Florida y limitar apelaciones a tres años

MIAMI — El candidato republicano a la gobernación Paul Renner dio a conocer este jueves un componente clave de su propuesta Florida First Public Safety Policy, enfocado en la aplicación de la pena de muerte y la reducción drástica de los tiempos de apelación en el corredor de la muerte a un plazo máximo de tres años, según un reciente comunicado de prensa de su oficina.

“Durante la última década, e incluso hasta ayer, ciudades de todo el país han sido desgarradas por el crimen violento. Florida se mantiene aparte y obtiene altas calificaciones en seguridad pública, pero no podemos ser complacientes”, afirmó Renner, quien hace campaña por la gobernación del estado.

“Demasiadas comunidades aún enfrentan niveles inaceptables de crimen y ningún vecindario puede quedar atrás”.

Un sistema que “se burla del estado de derecho”

Renner sostuvo que el actual sistema de pena de muerte en Florida “está roto” porque permite a “asesinos violentos explotar apelaciones interminables y frívolas”, prolongando los procesos durante décadas mientras las familias de las víctimas esperan justicia.

Según explicó, hoy los casos de pena capital tardan cerca de 30 años en promedio desde la sentencia hasta la ejecución.

“Un caso reciente en Florida involucró la violación y el asesinato de una niña de seis años, y la ejecución se retrasó más de 40 años. Eso es una burla del estado de derecho”, subrayó.

Críticas a los tribunales y respaldo a la pena capital

El aspirante a gobernador reconoció que el mandatario Ron DeSantis ha tomado medidas para avanzar estos casos, pero advirtió que no son suficientes. Recordó que los votantes aprobaron una enmienda constitucional que exige que las apelaciones de la pena de muerte se resuelvan en un plazo de cinco años, un mandato que, afirmó, “está siendo ignorado por los tribunales”.

Como exfiscal, Renner defendió el carácter disuasivo de la pena capital cuando se aplica de manera “rápida y certera”. “La justicia demorada debilita la disuasión. La justicia aplicada fortalece la ley y el orden”, sostuvo.

Apoyos desde la judicatura y las fuerzas del orden

La propuesta recibió el respaldo del juez retirado del Primer Distrito de Apelaciones, Bradford L. Thomas, quien recordó que las familias de las víctimas han reclamado durante años el fin de las demoras judiciales. Thomas citó la Marsy’s Law, que garantiza a las víctimas una “conclusión pronta y final”, y elogió el compromiso de Renner de hacer cumplir ese mandato constitucional.

También se pronunció a favor Steve Zona, expresidente de la Florida State Fraternal Order of Police, al señalar que “esperar más de 30 años para ejecutar una sentencia de muerte no es justicia”. “Es momento de arreglar un sistema roto e implementar un proceso justo y rápido”, afirmó.

“Cero tolerancia” al crimen

Renner concluyó su anuncio reiterando que la seguridad pública será el eje central de su eventual administración. “La seguridad pública es la función principal del gobierno. Sin seguridad, nada más importa”, declaró. “Bajo mi gobierno, Florida pondrá la seguridad pública primero y adoptará una postura de cero tolerancia al crimen. La certeza del castigo para los crímenes capitales enviará un mensaje claro de que la justicia nunca será negada”.

La propuesta se suma a la plataforma del expresidente de la Cámara estatal en un contexto de debate nacional sobre crimen, castigo y el rol de la pena de muerte en el sistema judicial estadounidense.

