Balacera en pleno centro de Fort Lauderdale deja cinco personas hospitalizadas

FORT LAUDERLDALE. - Una madrugada de domingo que prometía ser típica en la zona de bares de Las Olas, en el centro de Fort Lauderdale, terminó en caos cuando cinco personas resultaron heridas por disparos en las calles del popular distrito de ocio nocturno.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 2 a. m., cerca de la manzana 300 y la calle 2 al suroeste de esa localidad, una de las áreas más concurridas de la ciudad por tener a dispocisión de residentes y turistas numerosos bares y locales nocturnos. Testigos reportaron a medios locales momentos de confusión y pánico mientras los agentes del Departamento de la Policía de Fort Lauderdale (FLPD) llegaban al lugar y acordonaban la escena.

El Cuerpo de Bomberos de Fort Lauderdale (FLFD) trasladó a las cinco víctimas a hospitales cercanos. Hasta ahora, las identidades y el estado de salud de los afectados no han sido revelados por las autoridades.

Aunque no se ha detenido a ningún sospechoso, la FLPD asegura que se trata de un incidente aislado y que no hay amenaza para la población, mientras la investigación permanece abierta y se recopilan pruebas y testimonios. Así mismo, piden ayuda de la comunidad para identificar a los presuntos responsables.

Las Olas, conocida por su vibrante vida nocturna, ha sido escenario de incidentes violentos menores en el pasado, lo que resalta la necesidad de la vigilancia constante de los funcionarios públicos y de una indagación minuciosa de cada hecho, especialmente durante las fiestas de fin de año.