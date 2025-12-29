Tiroteo en Miami-Dade deja a sospechoso prófugo tras intento de detención por vehículo robado

MIAMI . - Un hombre permanece fugitivo luego de un incidente con disparos en el que se vio involucrado un oficial de la Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO). El hecho ocurrió el domingo poco antes de las 6:00 de la tarde en el área de la avenida 17 con la calle 95 al noroeste del condado.

Según el reporte de MDSO, un oficial recibió una alerta sobre un vehículo reportado como robado y procedió a realizar una parada de tráfico. Al acercarse al auto , se produjo un altercado que derivó en el uso del arma de servicio por parte del agente, impactando el carro. Tras la confrontación, el conductor huyó del lugar.

Minutos después, el automóvil fue localizado en otra zona de la ciudad. Dentro se encontró un arma de fuego, pero el presunto culpable continúa prófugo. El oficial relacionado no sufrió lesiones durante el enfrentamiento.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), encargado de estos casos y que revisará todos los detalles, informó el reporte policial.

Las autoridades solicitan la colaboración de la comunidad. Quien tenga información sobre el paradero del sospechoso puede comunicarse de manera confidencial con la Línea de Alto al Crimen de Miami-Dade al 305-471-TIPS (8477).