Pulso de la criminalidad en el condado Miami-Dade en 2025

Momento en que se produce el arresto de múltiples individuos y el decomiso de armas de once integrantes de la pandilla ABK (“Any Body Killer”), una de las intervenciones más recientes de la agencia policial.

LA MDSO no solo enfrenta retos diarios para combatir la violencia, sino que también avanza con estrategias orientadas a consolidar la confianza y reforzar la protección de los residentes

Miami .- Miami-Dade, uno de los condados más poblados y dinámicos de Florida, con más de 2.7 millones de habitantes, ha visto en 2025 una mezcla de tendencias que muestran tanto avances como desafíos dentro de sus índices de criminalidad.

De acuerdo con los datos oficiales de la Oficina del Alguacil (MDSO) y comparativos con años previos, la visión general apunta a una reducción de muchos delitos tradicionales, aunque persisten preocupaciones en torno a transgresiones de alto impacto que han generado alarma pública.

DIARIO LAS AMÉRICAS investigó las estadísticas más recientes reportadas en el panel de control de la MDSO, que integra los datos de crímenes bajo el sistema NIBRS, un método de registro de conductas ilegales que documenta cada incidente con detalle, incluyendo el tipo de delito, las víctimas, los sospechosos, el lugar y las circunstancias del hecho. En MiamiDade, esta herramienta avanzada facilita el análisis de tendencias, la identificación de zonas de riesgo y la asignación de recursos de manera más eficiente para la prevención y respuesta inmediata a la delincuencia.

Panorama estadístico

Crímenes graves

• Homicidios: 21 casos

• Agresiones agravadas: 824 incidentes.

• Robos con violencia: 260 casos.

• Delitos sexuales forzados: 111 incidentes.

Conductas ilegales contra la propiedad

• Sustracción de vehículos: 822 casos.

• Hurto general (larceny): 5,844 incidentes.

• Entradas forzadas a propiedades (burglary): 481 casos

En total, los hechos delictivos suman 8,434 incidentes, lo que representa una reducción de 13,6% respecto al año anterior. Esta categoría denominada Parte 1 es la que la MDSO utiliza para clasificar los crímenes más serios del área.

Al analizar los registros verificados, se observa una baja sostenida en asesinatos e infracciones críticas, así como una reducción de los incidentes contra la propiedad, incluidos robos a mano armada. En conjunto, la tendencia general refleja un descenso continuo de los hechos graves en toda la región, tanto en áreas no incorporadas como en aquellas bajo jurisdicción directa de la agencia.

Casos clave de 2025

Aunque los niveles delictivos muestran una disminución cómo se ha mencionado anteriormente, varios móviles marcaron la agenda del año:

Tiroteos en zonas urbanas: se registraron incidentes en áreas residenciales de Miami Gardens, Allapattah y Overtown, así como en el distrito industrial de Doral, lo cual generó alerta pública y reforzó el patrullaje en estos sectores.

Atropellos con fuga (“hit and run”): se reportó un aumento de casos en calles principales como la 7 Avenida del NW y la autopista I95, que dejó víctimas mortales y heridos de gravedad, lo que ha motivado campañas de concientización vial.

Operativos contra pandillas: se realizaron redadas en áreas como Overtown y Liberty City, con el arresto de múltiples individuos y el decomiso de armas. En una de las intervenciones más recientes, once integrantes de la pandilla ABK (“Any Body Killer”) fueron detenidos en una residencia del suroeste de la ciudad, utilizada como centro de operaciones, donde se incautaron armas, dispositivos electrónicos y evidencia vinculada a fraudes y otras actividades ilícitas. Estos hechos derivaron en el refuerzo de las unidades especializadas y de las labores de inteligencia contra el crimen organizado.

Asaltos a comercios: tiendas y pequeños negocios en distritos de alto tránsito, comodowntown Miami y Miami Beach, padecieron robos violentos. Entre los incidentes destacados, se puede mencionar, además, una tienda de ropa en West Miami, asaltada por ladrones enmascarados que rompieron la fachada y se llevaron mercancía valiosa, y una perfumería en la calle Bird Road atacada por delincuentes que intentaron forzar la entrada con herramientas, aunque la acción fue frustrada por fallas en el equipo. Estas y otras situaciones similares reforzaron la vigilancia policial y la coordinación con programas de prevención comunitaria en las zonas afectadas.

Además de las acciones contra delitos de alto impacto, la dependencia policial participó en operativos contra el vertido de desechos no autorizado y en acciones ambientales, desmantelando vertederos ilegales y arrestando a decenas de personas, lo que refleja estrategias ampliadas para hacer cumplir la ley en distintos ámbitos del condado.

Cabe destacar que uno de los momentos más dolorosos y significativos de 2025 para la Oficina del Sheriff fue la trágica muerte del oficial Devin Jaramillo, de 27 años, quien perdió la vida mientras cumplía con su deber al responder a un choque vehicular en el área de la calle 128 y la avenida 122 del SW, en el vecindario Three Lakes, cerca de Kendall y de la autopista Florida Turnpike. Durante el incidente, un sujeto forcejeó con él, le arrebató su arma y le disparó a quema ropa antes de quitarse la vida. La pérdida de Jaramillo no solo conmovió profundamente a sus compañeros y familiares, sino a toda la comunidad, que se mantuvo en vilo, reconociendo los riesgos y sacrificios que enfrentan a diario los agentes del orden en la protección de la ciudadanía. Su servicio, compromiso y dedicación fueron honrados en múltiples ceremonias memoriales, dejando una huella imborrable en sus colegas y en todos los que valoran la entrega y el coraje de quienes velan por la seguridad pública.

Aunque aún quedan desafíos por enfrentar, la agencia también estrecha lazos junto a los vecinos para anticipar problemas y mejorar la seguridad en las localidades donde habitan la minoría. A lo largo del año se organizaron talleres de concientización sobre violencia y espacios de colaboración vecinal, que permiten a los residentes participar activamente en la protección de su entorno. Al mismo tiempo, la fuerza del orden ha incorporado herramientas tecnológicas como cámaras inteligentes, lectores de placas y sistemas de monitoreo, que facilitan detectar situaciones de riesgo y actuar de manera rápida y efectiva. Estos esfuerzos reflejan un compromiso integral con la seguridad, haciendo uso de alta tecnología para construir barrios más protegidos y confiables.

El 7 de enero de 2025, Rosy CorderoStutz asumió como sheriff del condado de MiamiDade, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo y en la primera persona en ser elegida sheriff en décadas, desde que la posición dejó de ser electa en 1966 tras un escándalo de corrupción y fue ocupada por directores designados. Su nombramiento marcó un hito institucional y un ejemplo de liderazgo, respaldado por sus 29 años de servicio en la policía.

Los resultados de esta investigación dejan en evidencia que la MDSO no solo enfrenta retos diarios para combatir la violencia, sino que también avanza con estrategias orientadas a consolidar la confianza y reforzar la protección de los residentes. Más allá de los números, el 2025 deja una enseñanza clara: el trabajo de los uniformados para mantener una atmósfera segura es un esfuerzo constante que requiere coordinación, compromiso y adaptabilidad, principios que sostienen a la entidad y que la mantienen firme en su propósito de seguir construyendo un condado más seguro y resiliente para todos.