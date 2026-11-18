MIAMI. — El Servicio para Animales de Miami-Dade trasladó 47 perros a refugios y organizaciones de rescate del centro de Florida, con el fin de aliviar una sobrepoblación que continúa presionando sus instalaciones, donde cientos de mascotas permanecen a la espera de adopción o acogida temporal.

El departamento informó que se trató de la mayor operación de transporte en más de tres años y que los vehículos salieron a las 2:00 a. m. del martes del centro situado en Doral, con ejemplares mayores, jóvenes, de razas pequeñas y otros que llevaban largos períodos bajo cuidado institucional. Todos llegaron a su destino, según el comunicado oficial.

SUCESOS Pasajeros y tripulantes resultan heridos por turbulencias en vuelo entre Puerto Rico y Florida

El balance difundido por la agencia situó su población canina en 512 animales, frente a 564 durante la jornada anterior. Sin embargo, el propio departamento reconoció que la cantidad permanece por encima del nivel adecuado para sus instalaciones y pidió más apoyo ciudadano.

La directora Annette Jose indicó que estos traslados permiten ofrecer nuevas oportunidades a los perros y liberar espacio para los próximos ingresos. La operación contó con empleados, voluntarios y Best Friends Animal Society.

La vivienda también limita las adopciones

La presión sobre los refugios tiene antecedentes documentados por la propia administración. En su plan de trabajo para los ejercicios 2024-2025 y 2025-2026, el Servicio para Animales identificó restricciones de capacidad, recursos limitados y dificultades de personal para atender la demanda.

El informe advirtió que los perros pasaban casi cuatro veces más tiempo en el refugio, aunque no especificó el período de comparación. También señaló que las dificultades para encontrar una vivienda que permita mascotas han llevado a más familias a entregarlas al centro y han contribuido al abandono de animales.

Las restricciones sobre perros grandes en propiedades de alquiler y asociaciones de propietarios complican tanto las adopciones como la acogida temporal. Según ese plan, los ejemplares de mayor tamaño representan habitualmente más del 60% de la población canina del refugio.

Una solución que todavía requiere tiempo

El Condado celebró en agosto el inicio del proyecto del nuevo Centro de Adopción y Protección de Mascotas de South Dade, una instalación de aproximadamente 30.000 pies cuadrados y $25 millones, cuya apertura está prevista para 2027.

El acuerdo contempla que el promotor UniCapital diseñe y construya el inmueble a cambio de la instalación de Medley, que sería destinada a viviendas asequibles. El nuevo centro incorporará espacios veterinarios, áreas de adopción y patios para ejercicio y socialización.

Entretanto, el traslado de esta semana ofrece alivio inmediato, pero no elimina la necesidad de nuevas adopciones y hogares temporales.

Según las estadísticas oficiales de 2025, la mayoría de los animales fueron adoptados, trasladados o devueltos. El registro también incluye casos de eutanasia clasificados por la agencia como animales enfermos y sin posibilidad de tratamiento, pero no demuestra que se les haya sacrificado por falta de espacio.

Los residentes pueden consultar las mascotas disponibles y las opciones para colaborar en el portal de Servicios para Animales de Miami-Dade.