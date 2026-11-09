Amigos For Kids celebra en Miami 35 años de apoyo a los niños con una gala benéfica

Paella y Olé se sumó a los colaboradores culinarios de la velada con degustaciones para los invitados.

El restaurante Versailles llevó su propuesta de cocina cubana al pabellón gastronómico de Amigos Night.

Pamela Silva, periodista y presentadora de Univision, lleva más de 15 años vinculada a la junta directiva de Amigos For Kids.

Los invitados compartieron una noche de reencuentros en torno a la protección de la infancia.

La celebración congregó a personas vinculadas a la causa y a otras que se han sumado a ella a lo largo de los años, entre ellas el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo.

Javier Romero, quien condujo el primer evento de Amigos For Kids, acompañó a la fundación en la celebración de su 35 aniversario.

La música en vivo y el baile animaron la velada benéfica.

La convocatoria reunió a empresarios, autoridades, figuras de los medios y colaboradores de la fundación.

De izquierda a derecha: Jorge A. Plasencia, junto a las también fundadoras Ivelisse Tamargo y Gloria Fernández; Karina Pavone, presidenta y directora ejecutiva, y la mascota de la organización.

El cheque ofrecido por Bank of America se sumó al respaldo empresarial a los programas para niños y familias.

La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, encabezada por Dariel Fernández, otorgó una mención honorífica a la institución por su trayectoria comunitaria.

El programa central incluyó intervenciones desde el podio para conmemorar el aniversario.

Más de 600 invitados participaron en Amigos Night, celebrada en The Hangar at Regatta Harbour, en Coconut Grove.

MIAMI.- Carmen Berrío Cabarcas tenía cuatro años cuando llegó a Amigos For Kids. Hoy estudia en la Universidad Internacional de Florida (FIU) con una beca de la entidad y el 7 de noviembre integró el equipo de su gala de aniversario. Entre quienes trabajaban esa noche estaba esa niña que sus fundadores habían visto crecer.

Su historia acompañó la celebración de los 35 años de Amigos For Kids en The Hangar at Regatta Harbour, en Coconut Grove. Amigos Night reunió a más de 600 invitados, entre colaboradores, empresarios, autoridades y figuras de los medios para recaudar fondos destinados a la prevención del maltrato infantil y al apoyo familiar en el condado Miami-Dade, en una velada de música, gastronomía y dominó.

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En entrevistas con DIARIO LAS AMÉRICAS, los protagonistas compartieron recuerdos y proyectos. Jorge A. Plasencia, cofundador y presidente emérito, adelantó el plan de contar con una sede propia que reúna programas y facilite el acceso de las familias a distintos servicios.

De la infancia a la universidad

La hermana de Carmen llegó al programa a los tres años. Hijas de inmigrantes latinos, ambas encontraron allí a personas que acompañaron su crecimiento y ayudaron a sus padres. Volver como parte del equipo de la gala tenía ahora un significado especial.

“Siento bastante felicidad”, contó la joven, cuya preparación universitaria está vinculada a la hospitalidad y la producción de eventos, según Plasencia.

La presidenta y directora ejecutiva, Karina Pavone, presentó su caso como uno de esos resultados que se aprecian con los años: “Muchas veces uno no sabe o no ve el impacto hasta mucho después”. Ver su avance, agregó, “nos da la energía para seguir haciendo el trabajo”.

La celebración congregó a personas vinculadas a la causa y a otras que se han sumado a ella a lo largo de los años, entre ellas el alcalde de Hialeah, Bryan Calvo. CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS

Pavone explicó que atienden a hogares trabajadores que atraviesan dificultades y no consiguen llegar a fin de mes. Fortalecerlos, a su juicio, permite que sus hijos crezcan en un entorno seguro, saludable y con oportunidades.

“Nosotros queremos que sepan los invitados a este evento que Amigos está ahí para las familias que nos necesiten”, sostuvo.

Los recursos recaudados contribuyen a mantener actividades educativas después de clases, orientación para padres y asistencia familiar.

Los amigos que estuvieron al principio

Plasencia situó el origen de su vocación en las visitas que hacía, como voluntario de un club de servicio escolar, a albergues para niños que habían sufrido abuso.

“Yo vine de un hogar donde había mucho amor, donde no existía abuso”, relató. Conocer una realidad distinta lo llevó a pensar, desde pequeño, en lo que podía hacer por esos niños al crecer.

Tenía 17 años cuando se unió a otras tres personas para impulsar la iniciativa. Entre ellas estuvieron Gloria Fernández Justiniani e Ivelisse Tamargo, presentes en la gala. También evocó al fallecido Jorge Rocco, otro de los cofundadores.

De izquierda a derecha: Jorge A. Plasencia, junto a las también fundadoras Ivelisse Tamargo y Gloria Fernández; Karina Pavone, presidenta y directora ejecutiva, y la mascota de la organización. CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS

La historia institucional se remonta a 1991, cuando el grupo comenzó a colaborar con Children’s Home Society. Un año después se convirtió en una entidad independiente, que con el tiempo adoptó el nombre Amigos For Kids.

“Empezamos de la nada”, rememoró Tamargo. Aquel trabajo desde un garaje, “sin oficina, sin staff”, dio paso a una estructura que hoy ambas contemplan con orgullo.

Fernández Justiniani respondió con convicción a la pregunta de si imaginaron llegar hasta aquí: “Todos éramos unos soñadores cuando empezamos mucho más jóvenes”.

Ya convertidas en abuelas, las dos dijeron que volverían a hacerlo. “Volveríamos a sentarnos otra vez en el piso. Claro que sí”, afirmó Tamargo.

La noche también propició el regreso de Javier Romero, presentador de radio y televisión que condujo el primer evento de la fundación. Su regreso mereció una mención especial de Plasencia.

“Nunca pensé que llegaría tan lejos”, reconoció Romero, quien aceptó aquella primera invitación a petición de su amigo. Su valoración del camino recorrido fue concreta: “Lo que me gusta es que ha ayudado a muchos niños y muchas familias y hoy por hoy mucha gente se sigue beneficiando”.

El restaurante Versailles llevó su propuesta de cocina cubana al pabellón gastronómico de Amigos Night. CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS

Música, gastronomía y reconocimientos

La presidencia de la velada benéfica estuvo a cargo de Nicole Valls, con Elizabeth “Eli” La Rosa y Michelle “Mish” Pelaez al frente del comité anfitrión.

Los restaurantes, proveedores y patrocinadores gastronómicos instalaron estaciones de degustación con distintas propuestas para los invitados. Entre los establecimientos figuraron Versailles, La Carreta, Bulla Gastrobar, Goya, Crepe Maker, Paella y Olé, High Owl Cookies, Mena Catering, Havana Harri's, Sushi Maki, Sufrat Mediterranean Grill, The Fish House Miami, Bartaco, Academia, Amazon, entre otros. Bacardí aportó las barras de bebidas, mientras Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood fue el patrocinador principal.

La música en vivo y el baile animaron la velada benéfica. CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS

La música en vivo formó parte de la celebración, junto con las partidas de dominó, una tradición de Amigos Night.

Michael Salazar, presidente del grupo de jóvenes profesionales de Amigos For Kids y miembro del comité organizador, detalló que la preparación había tomado más de seis meses y que participaron más de 20 restaurantes.

El resultado de ese esfuerzo y la respuesta de los asistentes le produjeron una satisfacción que resumió así: “Es una celebración de lo que estamos haciendo”.

El cheque ofrecido por Bank of America se sumó al respaldo empresarial a los programas para niños y familias. CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS

Durante el programa central, Plasencia y Pavone tomaron la palabra desde el podio. El respaldo empresarial también incluyó el cheque de $200.0000 ofrecido por Bank of America a la fundación.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, entregó una mención honorífica de su oficina a Amigos For Kids: “Gracias por todo lo que hacen por nuestra comunidad”, agregó al momento del otorgamiento.

En su entrevista, el funcionario subrayó la importancia de atender las necesidades actuales de los menores: “Los niños no son el futuro, son el presente de nuestra comunidad”.

La Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade, encabezada por Dariel Fernández, otorgó una mención honorífica a la institución por su trayectoria comunitaria. CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS

Vínculos que perduran

El superintendente de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (M-DCPS), Rafael A. Villalobos, resaltó la ayuda que reciben los estudiantes para salir adelante y participar en la vida comunitaria “haciendo cosas excelentes, cosas maravillosas para todos nosotros y para ellos”.

La periodista María Elena Salinas recordó que, cuando conoció a Plasencia, él le habló del proyecto que había iniciado siendo adolescente.

Para ella, asistir significaba sentir “orgullo de mi amigo y de que en esta ciudad se apoya a los menos privilegiados, no están solos”, expresó.

Pamela Silva, periodista y presentadora de Univision, habló desde su experiencia dentro de la entidad: “Llevo más de 15 años en la junta de directores de esta organización”, señaló. Para ella, el crecimiento de la institución refleja el sacrificio necesario para sostener aquella visión.

Pamela Silva, periodista y presentadora de Univision, lleva más de 15 años vinculada a la junta directiva de Amigos For Kids. CORTESÍA AMIGOS FOR KIDS

El presentador de Telemundo Carlos Adyan, quien lleva una década asistiendo, destacó la importancia de mantener el compromiso con estas causas: “Es importantísimo mantener la esencia de eventos y fundaciones”.

Agmar Grau, conductor de TUDAY, manifestó su satisfacción por sumarse a la causa: “Estar aquí apoyando entre tanta gente, pues es de verdad de mucho orgullo”.

Una sede propia entre los próximos objetivos

El aniversario también abrió una conversación sobre el futuro. Plasencia planteó el proyecto de un edificio que permita reunir los programas de Amigos For Kids y orientar a las familias sobre recursos gratuitos federales, estatales y locales.

“Hay tanto disponible para las familias, pero las familias no lo saben”, observó. La aspiración es concentrar las actividades educativas, la formación de padres y otros servicios en un espacio propio: “Tenerlo en un lugar que sea nuestro”.

Entre las posibilidades mencionó iniciativas en educación primaria y un mayor alcance estatal o nacional. Las campañas de prevención, realizadas gratuitamente por República Havas, la agencia de publicidad de la que también es cofundador, ya ha difundido el mensaje fuera de Miami.

Al referirse a la atención directa, volvió a las necesidades de la ciudad. Su crecimiento y proyección cosmopolita, a su juicio, conviven con dificultades que no siempre reciben suficiente atención.

“Hay mucha necesidad aquí y para eso existe Amigos for Kids”, apuntó.

Plasencia agradeció a voluntarios, empleados, directivos, patrocinadores, autoridades y medios de comunicación. Ante quienes reconocían su papel en estos 35 años, se definió con sencillez: “Yo soy un voluntario más”.

Carmen, que esa noche trabajaba en el equipo de la celebración, quiso dejar un mensaje a los niños y las familias que hoy reciben el apoyo con el que ella creció: “Que nunca se vayan a rendir”. Y añadió: “Que sigan soñando grande. Todo es posible”.